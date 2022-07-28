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В Киеве создали цветочное панно в честь "Азова". ФОТО

В Печерском районе Киева появилось цветочное панно, высаженное в честь отдельного отряда спецназа "Азов". Оно расположено недалеко от станции метро "Дружбы народов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Для создания композиции высадили 8700 цветов на площади 35 кв.м.

"Панно, посвященное героям, высажено на зеленом склоне перед Печерским мостом ко Дню украинской Государственности", - говорится в сообщении.

В Киеве создали цветочное панно в честь Азова 01

В Киеве создали цветочное панно в честь Азова 02
В Киеве создали цветочное панно в честь Азова 03
В Киеве создали цветочное панно в честь Азова 04

Автор: 

Киев (25587) Мариуполь (5718) цветы (54) Азов (795)


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Квіточки це ж значно легше, ніж реально визволити бійців. Довбана влада шоуменів.
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28.07.2022 16:40 Ответить
Ваши предложения?
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28.07.2022 18:18 Ответить
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28.07.2022 16:42 Ответить
А в нас 24 години на добу зомбо-Марафон прославляє єдиного на всю країну патріота боневтіка.
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28.07.2022 16:43 Ответить
если немедленно не уничтожить агентуру фсб во главе с Ермаком и его зеленожопой резидентурой, захватившей ключевые посты в органах власти, правопорядка, безопасности, оборонных министерствах и ведомствах, Украину и всех украинцев ждет судьба "Азова"
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28.07.2022 16:59 Ответить
ніхто ключові пости не захоплював! Ключі до влади їм вручив "мудрий нАрід"
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28.07.2022 17:15 Ответить
Який перед тим обробили. Це була ще одна спецоперація.
Хоча це і не знімає відповідальності з наріду.
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28.07.2022 17:31 Ответить
В чем проблема? Самоликвидируйся.
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28.07.2022 17:55 Ответить
Азову треба б ребрендінг зробити з своєю символікою, росіяни на заході масово використовують схожість з німецькою для дискредитація як Азову так і України
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28.07.2022 21:48 Ответить
 
 