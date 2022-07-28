В Киеве создали цветочное панно в честь "Азова". ФОТО

В Печерском районе Киева появилось цветочное панно, высаженное в честь отдельного отряда спецназа "Азов". Оно расположено недалеко от станции метро "Дружбы народов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Для создания композиции высадили 8700 цветов на площади 35 кв.м.

"Панно, посвященное героям, высажено на зеленом склоне перед Печерским мостом ко Дню украинской Государственности", - говорится в сообщении.





