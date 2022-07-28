В Киеве создали цветочное панно в честь "Азова". ФОТО
В Печерском районе Киева появилось цветочное панно, высаженное в честь отдельного отряда спецназа "Азов". Оно расположено недалеко от станции метро "Дружбы народов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Для создания композиции высадили 8700 цветов на площади 35 кв.м.
"Панно, посвященное героям, высажено на зеленом склоне перед Печерским мостом ко Дню украинской Государственности", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча це і не знімає відповідальності з наріду.