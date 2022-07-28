У Києві створили квіткове панно на честь "Азову". ФОТО

У Печерському районі Києва з'явилося квіткове панно, висаджене на честь окремого загону спецназу "Азов". Воно розташоване неподалік від станції метро "Дружби народів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначається, для створення композиції висадили 8700 квітів на площі 35 кв.м.

"Панно, присвячене героям, висаджене на зеленому схилі перед Печерським мостом до Дня української Державності", - йдеться у повідомленні.







