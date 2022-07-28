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У Києві створили квіткове панно на честь "Азову". ФОТО

У Печерському районі Києва з'явилося квіткове панно, висаджене на честь окремого загону спецназу "Азов". Воно розташоване неподалік від станції метро "Дружби народів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначається, для створення композиції висадили 8700 квітів на площі 35 кв.м.

"Панно, присвячене героям, висаджене на зеленому схилі перед Печерським мостом до Дня української Державності", - йдеться у повідомленні.

У Києві створили квіткове панно на честь Азову 01
У Києві створили квіткове панно на честь Азову 02
У Києві створили квіткове панно на честь Азову 03
У Києві створили квіткове панно на честь Азову 04

Автор: 

Київ (19541) Маріуполь (3236) квіти (31) Азов (779)


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Квіточки це ж значно легше, ніж реально визволити бійців. Довбана влада шоуменів.
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28.07.2022 16:40 Відповісти
Ваши предложения?
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28.07.2022 18:18 Відповісти
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28.07.2022 16:42 Відповісти
А в нас 24 години на добу зомбо-Марафон прославляє єдиного на всю країну патріота боневтіка.
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28.07.2022 16:43 Відповісти
если немедленно не уничтожить агентуру фсб во главе с Ермаком и его зеленожопой резидентурой, захватившей ключевые посты в органах власти, правопорядка, безопасности, оборонных министерствах и ведомствах, Украину и всех украинцев ждет судьба "Азова"
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28.07.2022 16:59 Відповісти
ніхто ключові пости не захоплював! Ключі до влади їм вручив "мудрий нАрід"
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28.07.2022 17:15 Відповісти
Який перед тим обробили. Це була ще одна спецоперація.
Хоча це і не знімає відповідальності з наріду.
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28.07.2022 17:31 Відповісти
В чем проблема? Самоликвидируйся.
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28.07.2022 17:55 Відповісти
Азову треба б ребрендінг зробити з своєю символікою, росіяни на заході масово використовують схожість з німецькою для дискредитація як Азову так і України
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28.07.2022 21:48 Відповісти
 
 