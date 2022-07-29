Зеленский представил личному составу нового командующего ССО Хоренко. ФОТО
Президент Украины верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский - представил личному составу бригадного генерала Виктора Хоренко командующего Силами специальных операций ВС Украины.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день", - отметил президент.
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+23 SANDY
показать весь комментарий29.07.2022 19:36
+23 Вася Шевченко #371210
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+19 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий29.07.2022 19:46
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Ми не в захваті від його роботи, але робив він її чесно.
Очевидно Москва дала завдання Єрмаку добратись до груп ССО на півдні.
Ось і дочекалися призначення - хто він ?
А чи не той , що викрав Чауса ?
Інформації про нього дійсно вкрай мало.
Нічого не видало стосовно Хоренка та його звитяг.
Може ви допоможете? Знайдете і покажете всім тут присутнім.
Якщо це правда, то надії мало.
До викрадення судді Чауса з Молдови можуть бути причетні українські спецслужби - «Слідство.Інфо»
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/do-vikradennja-suddi-chausa-z-moldovi-mozhut-buti-prichetni-ukrajinski-spetssluzhbi-slidstvoinfo.html
https://www.youtube.com/watch?v=tdOid2FGCfk&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Мене з 14 го року тричі забанили вумні адміни . Ще є питання ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_
бо він схожий на героя блокбастерів..типу генераг армії США
це точно реал людина, а не як привид Києва??
У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-garnizon-mariupol-vykonav-bojove-zavdannya-viddano-nakaz-zberegty-zhyttya-genshtab/ гарнізон Маріуполь виконав бойове завдання , і тепер віддано наказ зберегти життя.
У перший день повідомлялося https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-z-azovstali-evakuyuvaly-264-vijskovyh-malyar/ про евакуацію 264 військових , серед яких 53 важкопоранені бійці.
Українська сторона не публікує подробиць https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-yak-vidbuvayetsya-evakuacziya-zahysnykiv-mariupolya-z-azovstali-video/ операції з евакуації , закликаючи українців набратися терпіння.
Згідно з оцінками британської розвідки, ймовірно, з Азовсталі https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220520-rf-perekyne-syly-dlya-posylennya-operaczij-na-donbasi-pislya-zahoplennya-mariupolya-rozvidka-brytaniyi/ вийшли близько 1 700 українських військових .
‼️‼️‼️Українська сторона не публікує подробиць https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-yak-vidbuvayetsya-evakuacziya-zahysnykiv-mariupolya-z-azovstali-video/ операції з евакуації , закликаючи українців набратися терпіння
НУ , набрались українці терпіння - сьогодні 13 червня . Чому Азов досі не в Україні ????
хто вів переговори ??? Де сраний Гуттереш ?
зелена влада ж ніякої довіри від суспільства більше не має.
крім як від тих Антонін, які продовжують дивитися гімно-марафон.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zmSpRvkwkTezi17ESnvhvVWnYSij5brk5GmSMsqY31LK7Js2skGWNS7hKPomULmwl&id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 hrs ·"Всі говорили буде долар по 45, буде хаос, буде війна...Дивіться, нічого цього не сталося", - цитати найвеличнішого, із раннєго. Воно і понятно, де Зеленський, а де війна? Він в очі х@йлові заглянув, стріляти перестав, в голові її закінчив - і нема війни, смажте шашлики. Геніально! З хаосом теж та ж історія: де хаос, нема його, я в доміку. І з доларом все просто вирішується - наказав зняти табло з курсом і нема долара по 45, спакуха, я все порішаю, чого його кіпішувати.
Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.
А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.