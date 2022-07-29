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Зеленский представил личному составу нового командующего ССО Хоренко. ФОТО

Президент Украины верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский - представил личному составу бригадного генерала Виктора Хоренко командующего Силами специальных операций ВС Украины.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день", - отметил президент.

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Зеленский представил личному составу нового командующего ССО Хоренко 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) ССО (527) Хоренко Виктор (12)


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Топ комментарии
+23
"дЄрмак призначив, а Зейленський представив" - так правильніше
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29.07.2022 19:36
+23
а про азовцев....в вечернем видосике???
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29.07.2022 19:38
+19


‼️‼️‼️Українська сторона не публікує подробиць https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-yak-vidbuvayetsya-evakuacziya-zahysnykiv-mariupolya-z-azovstali-video/ операції з евакуації , закликаючи українців набратися терпіння

НУ , набрались українці терпіння - сьогодні 13 червня . Чому Азов досі не в Україні ????

хто вів переговори ??? Де сраний Гуттереш ?

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29.07.2022 19:46
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Пітбуль з вигляду.
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29.07.2022 19:36 Ответить
"Григорій Галаган залишає посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. "
Ми не в захваті від його роботи, але робив він її чесно.

Очевидно Москва дала завдання Єрмаку добратись до груп ССО на півдні.

Ось і дочекалися призначення - хто він ?

А чи не той , що викрав Чауса ?
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29.07.2022 22:49 Ответить
Новий командувач ССО Віктор Хоренко. Операція "Чауса додому"
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30.07.2022 01:24 Ответить
"дЄрмак призначив, а Зейленський представив" - так правильніше
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29.07.2022 19:36 Ответить
Подібні призначення робить Валерій Залужний. Якщо ти сумніваєся в проффесіоналізмі головнокомандувача Українського війська, яке трощить другу армію світу, то ти бот і зрадник.
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29.07.2022 23:14 Ответить
Сэнди, автомат в руки - и на передовую. Так правильніше.
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30.07.2022 01:46 Ответить
Мало інфи,але та ще є-дуже непогано.
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29.07.2022 19:38 Ответить
Що, наприклад, непогане відомо?
Інформації про нього дійсно вкрай мало.
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29.07.2022 19:39 Ответить
Вбийте в Гуглі-Гостомель,Кабул,спецьоперації на росіїї.Дуже мало інфи.
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29.07.2022 19:44 Ответить
відносно таких інфа і повинна бути відсутня- від слова взагалі....
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29.07.2022 19:54 Ответить
Так,але і про Редіса,Калину.....вся інфа є,про того ж Залужного.
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29.07.2022 20:00 Ответить
Та якби призначав не Єрмак, то я би і не парився. А то знову який небудь нарцис, типу Буданова
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29.07.2022 21:47 Ответить
Вбила в Google "Хоренко Гостомель,Кабул,спецоперації в росії".
Нічого не видало стосовно Хоренка та його звитяг.
Може ви допоможете? Знайдете і покажете всім тут присутнім.
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29.07.2022 19:55 Ответить
Може Ви і праві,дійсно мало інфи,але хочеться мати надію....
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29.07.2022 19:59 Ответить
В соцмережах бачила інформацію, що саме він виконував завдання Баканова по викраденню Чауса з Молдови.
Якщо це правда, то надії мало.
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29.07.2022 20:01 Ответить
Якщо це правда,то-жах...
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29.07.2022 20:05 Ответить
То може він вам ***** з бункера викраде. Соцмережі - достойне джерело. Особливо під час війни.
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29.07.2022 22:56 Ответить
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29.07.2022 23:13 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/victor-khorenko/31960240.html https://www.radiosvoboda.org/a/victor-khorenko/31960240.html

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29.07.2022 20:38 Ответить
Ці співробітники розвідки були не його підлеглими?

До викрадення судді Чауса з Молдови можуть бути причетні українські спецслужби - «Слідство.Інфо»

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/do-vikradennja-suddi-chausa-z-moldovi-mozhut-buti-prichetni-ukrajinski-spetssluzhbi-slidstvoinfo.html
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29.07.2022 21:12 Ответить
Тримай , подивись ! Це "шаман" , командир групи , яка відзначилася і в Гостомелі і яка кошмарила на кацапщині , різні пожежі і бавовни , їх справа .А командиром всього окремого підрозділу був Хоренко ! Тому так мало інфи .
https://www.youtube.com/watch?v=tdOid2FGCfk&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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29.07.2022 21:38 Ответить
Буданов теж брав участь у рейді в Крим в 2016, але ми бачемо з ким він тусить- Левченко, Гогілашвіллі...
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29.07.2022 21:19 Ответить
Ти хто ? Для тебе мають щось пред'яявити ? Їш сімки . Таких експертів - повен цензор .
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29.07.2022 19:56 Ответить
Повен. Ще й тебе зареєстрували в кінці квітня для "експертних" оцінок.
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29.07.2022 19:59 Ответить
Для ала новосад (Українською -Ала , не Алла , чи не так ? ) .про реєстрацію - питання до таких же як анастасія жданова адмінів
Мене з 14 го року тричі забанили вумні адміни . Ще є питання ?
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29.07.2022 22:05 Ответить
І взагалі я писав Анастасии(Українською Анастасія- не бентежить тебе ? )Ви чого мовою окупанта зареєстровані обидві?
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29.07.2022 22:13 Ответить
Ні. Українською також Алла.
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29.07.2022 22:20 Ответить
Горська Алла Олександрівна

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_

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29.07.2022 22:26 Ответить
а про азовцев....в вечернем видосике???
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29.07.2022 19:38 Ответить
командував "спецрезервом ГУР" керівник Буданов К.О. ну без слів-як кажуть євреї ізя всьо подробности письмом.
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29.07.2022 19:43 Ответить
що цікаво, про нього ніде немає інфи..ото зараз мокшани повсираються..

бо він схожий на героя блокбастерів..типу генераг армії США

це точно реал людина, а не як привид Києва??
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29.07.2022 19:43 Ответить
Про https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220517-evakuacziya-mariupolskogo-garnizonu-z-azovstali-shho-narazi-vidomo/ евакуацію захисників Маріуполя із металургійного заводу Азовсталь стало відомо ввечері 16 травня. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, операцію з порятунку https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-neprostyj-den-nashi-geroyi-potribni-********-zhyvymy-zelenskyj-pro-zahysnykiv-na-azovstali/ проводять українські військові та розвідники . Українська сторона робить все, щоб повернути бійців додому.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-garnizon-mariupol-vykonav-bojove-zavdannya-viddano-nakaz-zberegty-zhyttya-genshtab/ гарнізон Маріуполь виконав бойове завдання , і тепер віддано наказ зберегти життя.

У перший день повідомлялося https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-z-azovstali-evakuyuvaly-264-vijskovyh-malyar/ про евакуацію 264 військових , серед яких 53 важкопоранені бійці.

Українська сторона не публікує подробиць https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-yak-vidbuvayetsya-evakuacziya-zahysnykiv-mariupolya-z-azovstali-video/ операції з евакуації , закликаючи українців набратися терпіння.

Згідно з оцінками британської розвідки, ймовірно, з Азовсталі https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220520-rf-perekyne-syly-dlya-posylennya-operaczij-na-donbasi-pislya-zahoplennya-mariupolya-rozvidka-brytaniyi/ вийшли близько 1 700 українських військових .

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29.07.2022 19:45 Ответить


‼️‼️‼️Українська сторона не публікує подробиць https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-yak-vidbuvayetsya-evakuacziya-zahysnykiv-mariupolya-z-azovstali-video/ операції з евакуації , закликаючи українців набратися терпіння

НУ , набрались українці терпіння - сьогодні 13 червня . Чому Азов досі не в Україні ????

хто вів переговори ??? Де сраний Гуттереш ?

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29.07.2022 19:46 Ответить
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29.07.2022 19:47 Ответить
Та брехали народу та самі лякалися народного гніву.
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29.07.2022 20:32 Ответить
нормальнии генерал -- шо ви начинаєте танці з бубнами
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29.07.2022 19:46 Ответить
время покажет
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29.07.2022 19:55 Ответить
кого не постав все не так -- ідеальних не буває
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29.07.2022 20:10 Ответить
особенно гавнокомандующий у нас силен в военном деле, правда не служил ни дня и автомата в руках не держал)))) у орков хотя бы оленеводом в армии был
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29.07.2022 23:02 Ответить
Є Залужнии --- президент шо повинен бути усім
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30.07.2022 09:29 Ответить
русні пізда
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29.07.2022 19:48 Ответить
виглядає обнадійливо
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29.07.2022 19:55 Ответить
Ми даємо великий кредит довіри цьому генералові.

зелена влада ж ніякої довіри від суспільства більше не має.
крім як від тих Антонін, які продовжують дивитися гімно-марафон.
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29.07.2022 19:55 Ответить
Ну, на знимку вояка .
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29.07.2022 20:04 Ответить
Так і Голобородько на екрані теж нічого собі Президент, да? А Вєрка Сердючка - залізничниця, ось тільки як Лєщ туди попав можеш пояснити?
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29.07.2022 20:11 Ответить
"Знимку" - це на івріті , чі еспаньол ? Що ви пишете , люди? Може краще на Ібіці засмагай , не напружуйся , якщо мова не твоє .
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29.07.2022 22:20 Ответить
73% -діагноз для України вкрай- хронічний
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29.07.2022 20:04 Ответить
новый крот? ермак подбирается все ближе к Залужному
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29.07.2022 20:19 Ответить
їбаш їх, комбриг! їбаш нешкодуючи сил!✋
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29.07.2022 20:25 Ответить
Схожий на справжнього козака на фото. Подивимось.
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29.07.2022 20:41 Ответить
Послухав Кривоноса в ютубе це буданов2
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29.07.2022 21:01 Ответить
Ну, то что не старый совковый пердун как у мокшей уже хорошо. А там хз как говориться
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29.07.2022 21:12 Ответить
Якщо в нас э такі сили, то Москва має палати...
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29.07.2022 21:16 Ответить
Тут вопрос даже не в том какой они именно спец, а чьи и какие приказы будет выполнять. Может он. Чауса того. Но по итогу задачу выполнил и сделал это на пять с плюсом. А про моральную и этическую строну этого дела это уже вопрос не к нему.
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29.07.2022 21:17 Ответить
пять с плюсом? це по 12 бальній системі напевно? Памятаємо як "топорно" була проведена операція і який потім дипломатичний скандал з Молдовою розгорівся.
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30.07.2022 11:56 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=-UC%2CP-y-R Світлана Кащенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zmSpRvkwkTezi17ESnvhvVWnYSij5brk5GmSMsqY31LK7Js2skGWNS7hKPomULmwl&id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 hrs ·"Всі говорили буде долар по 45, буде хаос, буде війна...Дивіться, нічого цього не сталося", - цитати найвеличнішого, із раннєго. Воно і понятно, де Зеленський, а де війна? Він в очі х@йлові заглянув, стріляти перестав, в голові її закінчив - і нема війни, смажте шашлики. Геніально! З хаосом теж та ж історія: де хаос, нема його, я в доміку. І з доларом все просто вирішується - наказав зняти табло з курсом і нема долара по 45, спакуха, я все порішаю, чого його кіпішувати.

Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.

А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
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30.07.2022 13:57 Ответить
 
 