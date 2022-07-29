Зеленський представив особовому складу нового командувача ССО Хоренка. ФОТО

Президент України - Верховний Головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський представив особовому складу бригадного генерала Віктора Хоренка - Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", – зазначив Президент.

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