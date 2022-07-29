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Зеленський представив особовому складу нового командувача ССО Хоренка. ФОТО

Президент України - Верховний Головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський представив особовому складу бригадного генерала Віктора Хоренка - Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", – зазначив Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Хоренка замість Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Зеленський представив особовому складу нового командувача ССО Хоренка 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) ССО (520) Хоренко Віктор (12)


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Топ коментарі
+23
"дЄрмак призначив, а Зейленський представив" - так правильніше
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29.07.2022 19:36
+23
а про азовцев....в вечернем видосике???
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29.07.2022 19:38
+19


‼️‼️‼️Українська сторона не публікує подробиць https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-yak-vidbuvayetsya-evakuacziya-zahysnykiv-mariupolya-z-azovstali-video/ операції з евакуації , закликаючи українців набратися терпіння

НУ , набрались українці терпіння - сьогодні 13 червня . Чому Азов досі не в Україні ????

хто вів переговори ??? Де сраний Гуттереш ?

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29.07.2022 19:46
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Пітбуль з вигляду.
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29.07.2022 19:36 Відповісти
"Григорій Галаган залишає посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. "
Ми не в захваті від його роботи, але робив він її чесно.

Очевидно Москва дала завдання Єрмаку добратись до груп ССО на півдні.

Ось і дочекалися призначення - хто він ?

А чи не той , що викрав Чауса ?
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29.07.2022 22:49 Відповісти
Новий командувач ССО Віктор Хоренко. Операція "Чауса додому"
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30.07.2022 01:24 Відповісти
"дЄрмак призначив, а Зейленський представив" - так правильніше
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29.07.2022 19:36 Відповісти
Подібні призначення робить Валерій Залужний. Якщо ти сумніваєся в проффесіоналізмі головнокомандувача Українського війська, яке трощить другу армію світу, то ти бот і зрадник.
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29.07.2022 23:14 Відповісти
Сэнди, автомат в руки - и на передовую. Так правильніше.
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30.07.2022 01:46 Відповісти
Мало інфи,але та ще є-дуже непогано.
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29.07.2022 19:38 Відповісти
Що, наприклад, непогане відомо?
Інформації про нього дійсно вкрай мало.
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29.07.2022 19:39 Відповісти
Вбийте в Гуглі-Гостомель,Кабул,спецьоперації на росіїї.Дуже мало інфи.
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29.07.2022 19:44 Відповісти
відносно таких інфа і повинна бути відсутня- від слова взагалі....
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29.07.2022 19:54 Відповісти
Так,але і про Редіса,Калину.....вся інфа є,про того ж Залужного.
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29.07.2022 20:00 Відповісти
Та якби призначав не Єрмак, то я би і не парився. А то знову який небудь нарцис, типу Буданова
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29.07.2022 21:47 Відповісти
Вбила в Google "Хоренко Гостомель,Кабул,спецоперації в росії".
Нічого не видало стосовно Хоренка та його звитяг.
Може ви допоможете? Знайдете і покажете всім тут присутнім.
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29.07.2022 19:55 Відповісти
Може Ви і праві,дійсно мало інфи,але хочеться мати надію....
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29.07.2022 19:59 Відповісти
В соцмережах бачила інформацію, що саме він виконував завдання Баканова по викраденню Чауса з Молдови.
Якщо це правда, то надії мало.
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29.07.2022 20:01 Відповісти
Якщо це правда,то-жах...
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29.07.2022 20:05 Відповісти
То може він вам ***** з бункера викраде. Соцмережі - достойне джерело. Особливо під час війни.
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29.07.2022 22:56 Відповісти
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29.07.2022 23:13 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/victor-khorenko/31960240.html https://www.radiosvoboda.org/a/victor-khorenko/31960240.html

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29.07.2022 20:38 Відповісти
Ці співробітники розвідки були не його підлеглими?

До викрадення судді Чауса з Молдови можуть бути причетні українські спецслужби - «Слідство.Інфо»

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/do-vikradennja-suddi-chausa-z-moldovi-mozhut-buti-prichetni-ukrajinski-spetssluzhbi-slidstvoinfo.html
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29.07.2022 21:12 Відповісти
Тримай , подивись ! Це "шаман" , командир групи , яка відзначилася і в Гостомелі і яка кошмарила на кацапщині , різні пожежі і бавовни , їх справа .А командиром всього окремого підрозділу був Хоренко ! Тому так мало інфи .
https://www.youtube.com/watch?v=tdOid2FGCfk&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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29.07.2022 21:38 Відповісти
Буданов теж брав участь у рейді в Крим в 2016, але ми бачемо з ким він тусить- Левченко, Гогілашвіллі...
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29.07.2022 21:19 Відповісти
Ти хто ? Для тебе мають щось пред'яявити ? Їш сімки . Таких експертів - повен цензор .
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29.07.2022 19:56 Відповісти
Повен. Ще й тебе зареєстрували в кінці квітня для "експертних" оцінок.
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29.07.2022 19:59 Відповісти
Для ала новосад (Українською -Ала , не Алла , чи не так ? ) .про реєстрацію - питання до таких же як анастасія жданова адмінів
Мене з 14 го року тричі забанили вумні адміни . Ще є питання ?
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29.07.2022 22:05 Відповісти
І взагалі я писав Анастасии(Українською Анастасія- не бентежить тебе ? )Ви чого мовою окупанта зареєстровані обидві?
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29.07.2022 22:13 Відповісти
Ні. Українською також Алла.
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29.07.2022 22:20 Відповісти
Горська Алла Олександрівна

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_

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29.07.2022 22:26 Відповісти
а про азовцев....в вечернем видосике???
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29.07.2022 19:38 Відповісти
командував "спецрезервом ГУР" керівник Буданов К.О. ну без слів-як кажуть євреї ізя всьо подробности письмом.
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29.07.2022 19:43 Відповісти
що цікаво, про нього ніде немає інфи..ото зараз мокшани повсираються..

бо він схожий на героя блокбастерів..типу генераг армії США

це точно реал людина, а не як привид Києва??
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29.07.2022 19:43 Відповісти
Про https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220517-evakuacziya-mariupolskogo-garnizonu-z-azovstali-shho-narazi-vidomo/ евакуацію захисників Маріуполя із металургійного заводу Азовсталь стало відомо ввечері 16 травня. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, операцію з порятунку https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-neprostyj-den-nashi-geroyi-potribni-********-zhyvymy-zelenskyj-pro-zahysnykiv-na-azovstali/ проводять українські військові та розвідники . Українська сторона робить все, щоб повернути бійців додому.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-garnizon-mariupol-vykonav-bojove-zavdannya-viddano-nakaz-zberegty-zhyttya-genshtab/ гарнізон Маріуполь виконав бойове завдання , і тепер віддано наказ зберегти життя.

У перший день повідомлялося https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-z-azovstali-evakuyuvaly-264-vijskovyh-malyar/ про евакуацію 264 військових , серед яких 53 важкопоранені бійці.

Українська сторона не публікує подробиць https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-yak-vidbuvayetsya-evakuacziya-zahysnykiv-mariupolya-z-azovstali-video/ операції з евакуації , закликаючи українців набратися терпіння.

Згідно з оцінками британської розвідки, ймовірно, з Азовсталі https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220520-rf-perekyne-syly-dlya-posylennya-operaczij-na-donbasi-pislya-zahoplennya-mariupolya-rozvidka-brytaniyi/ вийшли близько 1 700 українських військових .

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29.07.2022 19:45 Відповісти


‼️‼️‼️Українська сторона не публікує подробиць https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-yak-vidbuvayetsya-evakuacziya-zahysnykiv-mariupolya-z-azovstali-video/ операції з евакуації , закликаючи українців набратися терпіння

НУ , набрались українці терпіння - сьогодні 13 червня . Чому Азов досі не в Україні ????

хто вів переговори ??? Де сраний Гуттереш ?

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29.07.2022 19:46 Відповісти
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29.07.2022 19:47 Відповісти
Та брехали народу та самі лякалися народного гніву.
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29.07.2022 20:32 Відповісти
нормальнии генерал -- шо ви начинаєте танці з бубнами
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29.07.2022 19:46 Відповісти
время покажет
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29.07.2022 19:55 Відповісти
кого не постав все не так -- ідеальних не буває
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29.07.2022 20:10 Відповісти
особенно гавнокомандующий у нас силен в военном деле, правда не служил ни дня и автомата в руках не держал)))) у орков хотя бы оленеводом в армии был
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29.07.2022 23:02 Відповісти
Є Залужнии --- президент шо повинен бути усім
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30.07.2022 09:29 Відповісти
русні пізда
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29.07.2022 19:48 Відповісти
виглядає обнадійливо
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29.07.2022 19:55 Відповісти
Ми даємо великий кредит довіри цьому генералові.

зелена влада ж ніякої довіри від суспільства більше не має.
крім як від тих Антонін, які продовжують дивитися гімно-марафон.
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29.07.2022 19:55 Відповісти
Ну, на знимку вояка .
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29.07.2022 20:04 Відповісти
Так і Голобородько на екрані теж нічого собі Президент, да? А Вєрка Сердючка - залізничниця, ось тільки як Лєщ туди попав можеш пояснити?
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29.07.2022 20:11 Відповісти
"Знимку" - це на івріті , чі еспаньол ? Що ви пишете , люди? Може краще на Ібіці засмагай , не напружуйся , якщо мова не твоє .
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29.07.2022 22:20 Відповісти
73% -діагноз для України вкрай- хронічний
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29.07.2022 20:04 Відповісти
новый крот? ермак подбирается все ближе к Залужному
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29.07.2022 20:19 Відповісти
їбаш їх, комбриг! їбаш нешкодуючи сил!✋
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29.07.2022 20:25 Відповісти
Схожий на справжнього козака на фото. Подивимось.
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29.07.2022 20:41 Відповісти
Послухав Кривоноса в ютубе це буданов2
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29.07.2022 21:01 Відповісти
Ну, то что не старый совковый пердун как у мокшей уже хорошо. А там хз как говориться
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29.07.2022 21:12 Відповісти
Якщо в нас э такі сили, то Москва має палати...
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29.07.2022 21:16 Відповісти
Тут вопрос даже не в том какой они именно спец, а чьи и какие приказы будет выполнять. Может он. Чауса того. Но по итогу задачу выполнил и сделал это на пять с плюсом. А про моральную и этическую строну этого дела это уже вопрос не к нему.
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29.07.2022 21:17 Відповісти
пять с плюсом? це по 12 бальній системі напевно? Памятаємо як "топорно" була проведена операція і який потім дипломатичний скандал з Молдовою розгорівся.
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30.07.2022 11:56 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=-UC%2CP-y-R Світлана Кащенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zmSpRvkwkTezi17ESnvhvVWnYSij5brk5GmSMsqY31LK7Js2skGWNS7hKPomULmwl&id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 hrs ·"Всі говорили буде долар по 45, буде хаос, буде війна...Дивіться, нічого цього не сталося", - цитати найвеличнішого, із раннєго. Воно і понятно, де Зеленський, а де війна? Він в очі х@йлові заглянув, стріляти перестав, в голові її закінчив - і нема війни, смажте шашлики. Геніально! З хаосом теж та ж історія: де хаос, нема його, я в доміку. І з доларом все просто вирішується - наказав зняти табло з курсом і нема долара по 45, спакуха, я все порішаю, чого його кіпішувати.

Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.

А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
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30.07.2022 13:57 Відповісти
 
 