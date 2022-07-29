Зеленський представив особовому складу нового командувача ССО Хоренка. ФОТО
Президент України - Верховний Головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський представив особовому складу бригадного генерала Віктора Хоренка - Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.
Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", – зазначив Президент.
Топ коментарі
+23 SANDY
показати весь коментар29.07.2022 19:36
+23 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар29.07.2022 19:38
+19 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар29.07.2022 19:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми не в захваті від його роботи, але робив він її чесно.
Очевидно Москва дала завдання Єрмаку добратись до груп ССО на півдні.
Ось і дочекалися призначення - хто він ?
А чи не той , що викрав Чауса ?
Інформації про нього дійсно вкрай мало.
Нічого не видало стосовно Хоренка та його звитяг.
Може ви допоможете? Знайдете і покажете всім тут присутнім.
Якщо це правда, то надії мало.
До викрадення судді Чауса з Молдови можуть бути причетні українські спецслужби - «Слідство.Інфо»
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/do-vikradennja-suddi-chausa-z-moldovi-mozhut-buti-prichetni-ukrajinski-spetssluzhbi-slidstvoinfo.html
https://www.youtube.com/watch?v=tdOid2FGCfk&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Мене з 14 го року тричі забанили вумні адміни . Ще є питання ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_
бо він схожий на героя блокбастерів..типу генераг армії США
це точно реал людина, а не як привид Києва??
У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-garnizon-mariupol-vykonav-bojove-zavdannya-viddano-nakaz-zberegty-zhyttya-genshtab/ гарнізон Маріуполь виконав бойове завдання , і тепер віддано наказ зберегти життя.
У перший день повідомлялося https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-z-azovstali-evakuyuvaly-264-vijskovyh-malyar/ про евакуацію 264 військових , серед яких 53 важкопоранені бійці.
Українська сторона не публікує подробиць https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-yak-vidbuvayetsya-evakuacziya-zahysnykiv-mariupolya-z-azovstali-video/ операції з евакуації , закликаючи українців набратися терпіння.
Згідно з оцінками британської розвідки, ймовірно, з Азовсталі https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220520-rf-perekyne-syly-dlya-posylennya-operaczij-na-donbasi-pislya-zahoplennya-mariupolya-rozvidka-brytaniyi/ вийшли близько 1 700 українських військових .
‼️‼️‼️Українська сторона не публікує подробиць https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220517-yak-vidbuvayetsya-evakuacziya-zahysnykiv-mariupolya-z-azovstali-video/ операції з евакуації , закликаючи українців набратися терпіння
НУ , набрались українці терпіння - сьогодні 13 червня . Чому Азов досі не в Україні ????
хто вів переговори ??? Де сраний Гуттереш ?
зелена влада ж ніякої довіри від суспільства більше не має.
крім як від тих Антонін, які продовжують дивитися гімно-марафон.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zmSpRvkwkTezi17ESnvhvVWnYSij5brk5GmSMsqY31LK7Js2skGWNS7hKPomULmwl&id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 hrs ·"Всі говорили буде долар по 45, буде хаос, буде війна...Дивіться, нічого цього не сталося", - цитати найвеличнішого, із раннєго. Воно і понятно, де Зеленський, а де війна? Він в очі х@йлові заглянув, стріляти перестав, в голові її закінчив - і нема війни, смажте шашлики. Геніально! З хаосом теж та ж історія: де хаос, нема його, я в доміку. І з доларом все просто вирішується - наказав зняти табло з курсом і нема долара по 45, спакуха, я все порішаю, чого його кіпішувати.
Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.
А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.