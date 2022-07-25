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Зеленський призначив Хоренка замість Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ

ссо,combined,resolve,хіv

Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на його місце Віктора Хоренка.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Генерал-майор Галаган перебував на посаді командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 25 серпня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Галагана замість Луньова командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) ССО (519) Галаган Григорій (6) Хоренко Віктор (12)


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Топ коментарі
+58
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА СРПП №3 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ХОРЕНКО ВІКТОР

Оцей???!!! Мента поставити командувати ССО під час війни?

Хоча після ЗЄ, Баканова та Буданова на ключових посадах вже хоч потоп.
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25.07.2022 19:07
+39
ПРИЧИНА?!
Кремль попросил?
НАЗОВИТЕ ПРИЧИНУ!
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25.07.2022 19:11
+34
Що за херня??? Так і до Залужного дійде?
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25.07.2022 19:04
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25.07.2022 19:02 Відповісти
ермак???
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25.07.2022 19:03 Відповісти
Ви помітили,як Данилов говорить Ставка. Зе грається в Сталіна
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25.07.2022 19:29 Відповісти
Йди почитай статтю 7 Закону України "Про Збройні сили України", дура
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25.07.2022 19:43 Відповісти
І яким то боком до комплексів зеленського? До речі, я яким чином поліцейський чиновничок став командувачем ССО? То ніяк не напружує? Чи після лейтенанта баканова вже нічого не дивує?
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25.07.2022 20:01 Відповісти
І таки дограється!
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25.07.2022 19:43 Відповісти
А кто ещё? Замена на своего в ССО,это прикрытие жопы от усиления Залужного.мало ли что,надо будет сдавать Украину,а тут ВСУ может не позволить.на одну Нацгвардию не рассчитывают.
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25.07.2022 20:28 Відповісти
Про причини плебсу повідомлять, чи то як бісер свиням?
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25.07.2022 19:03 Відповісти
Що за херня??? Так і до Залужного дійде?
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25.07.2022 19:04 Відповісти
З нього він і надав був,та хвиля пішла, не думаю,що знову почне епопею проти України
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25.07.2022 19:07 Відповісти
На этой должности нужно считать год за три. Два года подряд - это очень много. «А впереди - новые рубежи. А впереди - новая жизнь!
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25.07.2022 19:21 Відповісти
Шо за Хоренко? Инфы ваще нет, даже странички на вики
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25.07.2022 19:05 Відповісти
Також погуглив-повна тиша.Ніякої інфи.Мабудь засекречений розвідник....Або якийсь кум Лєнчиної подруги.
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25.07.2022 19:09 Відповісти
голова спецрезерву ГУР, людина Буданова. це все що можна було знайти
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25.07.2022 19:14 Відповісти
підлеглий депутата Шевченко ?
чи друга Буданова Гоги ?
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25.07.2022 20:49 Відповісти
Состоит на ФБ в https://www.facebook.com/groups/veteranmvs/ Асоціація ветеранів МВС України
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25.07.2022 19:15 Відповісти
Хто такий цей Хоренко?Ще один друг дитинства?
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25.07.2022 19:05 Відповісти
МЕНТ.
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25.07.2022 19:12 Відповісти
Де написано що він мент?У вікіпедії принадлежнісь до зсу а не до мвс.Одне напише а всі решта лайкають про якогось мента з святошинського району.
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25.07.2022 21:40 Відповісти
занавес.....
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25.07.2022 23:09 Відповісти
зрадник дерьмак гадить....
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25.07.2022 19:06 Відповісти
блеск...интересно то как...
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25.07.2022 19:07 Відповісти
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА СРПП №3 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ХОРЕНКО ВІКТОР

Оцей???!!! Мента поставити командувати ССО під час війни?

Хоча після ЗЄ, Баканова та Буданова на ключових посадах вже хоч потоп.
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25.07.2022 19:07 Відповісти
****** не встать
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25.07.2022 19:09 Відповісти
cилами ССО замість Галаган буде командувати Хоренко
Раніше він командував спецрезервом ГУР.
його рекомендував голова ГУР Буданов, якого сьогодні призначили керівником комітету розвідки при Президенті замість Демченка
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25.07.2022 19:11 Відповісти
А хто рекомендував Буданова та з якої сраки його дістали ЗЕлені?
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25.07.2022 20:28 Відповісти
Напевно громадянин РФ Гогілашвілі за Буданова просив... чоловікові своєї секретарки клован не міг відмовити
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25.07.2022 21:41 Відповісти
Буданов дуже темний персонаж!

подивіться про нашу ДРГ в Північному Криму....
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25.07.2022 23:03 Відповісти
Сам Арестович, *****, був приемно здивований цьому призначенню. А це вам не аби шо
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25.07.2022 23:13 Відповісти
не заважайте Володі і 73% знищувати ССО,бо це сьогодні не на часі, можуть зірвати операцію Володі по капітуляції. Як кажуть деякі, будемо розбиратися після війни. Мали на увазі катівні рашистів?
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25.07.2022 19:29 Відповісти
Нахріна писати куйню якщо це не так.Мент і ГУР зовсім різні речі,і купа лайків понавтавляли нерозібравшись,от так працює москальня!Я не прихильник зе але треба трошки щось почитати.Чи в країні мало однофалільців??
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25.07.2022 21:30 Відповісти
складывается очЮчение, что подогревают майдан.
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25.07.2022 19:08 Відповісти
якась мутна рокіровочка
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25.07.2022 19:09 Відповісти
Це як з Денісовою. Дуже вже кацапню кривило від її докладів про звірства на окупованих територіях. І тут супер вдалі операції, які кацапське керівництво до сказу доводять
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25.07.2022 19:11 Відповісти
ПРИЧИНА?!
Кремль попросил?
НАЗОВИТЕ ПРИЧИНУ!
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25.07.2022 19:11 Відповісти
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25.07.2022 19:13 Відповісти
І знову, як завжди, без пояснень…
А какая разніца?!(с)
Главнає, штаб бил чілавєк, панятний зіленскаму..
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25.07.2022 19:17 Відповісти
бубочка разбушевался...., ****** всех налево и направо......))
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25.07.2022 19:17 Відповісти
Не знаю.Чи буде толк з екс-начальника Буданова....
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25.07.2022 19:27 Відповісти
Очередные рокировки этих зеленых "гросмейстеров" вызывают большую тревогу. Чего это Зе решил "коней менять на переправе"? "кардинал Ермачье нашептал?
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25.07.2022 19:28 Відповісти
А де зараз Луньов, який був командувачем ССО?
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25.07.2022 19:29 Відповісти
Воює на фронті,бо чесний та відданий інтересам України генерал!Єдиний,хто не віддав честь Зелі в день його сходження на посаду!ЛОХИ по приколу наголосували на наше загальне горе!
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25.07.2022 19:41 Відповісти
Моторошно якось... мента на ссо...
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25.07.2022 19:39 Відповісти
ССО заточують на внутрішнє використання проти анти-зе
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25.07.2022 20:01 Відповісти
Агент зюленський запланував майдан?
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25.07.2022 20:02 Відповісти
Не пишіть зерні. Хоренко Віктор із збройних сил України. Хоренко до призначення на дану посаду командував спецрезервом https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головного управління розвідки МОУ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [.
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25.07.2022 20:12 Відповісти
Читати вмію.
А ДО того? Геннадьій?
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25.07.2022 21:24 Відповісти
Й до чого це? Херня:- коли успішного керівника замінюють на херню! Й ССО зводять нанівець
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26.07.2022 07:02 Відповісти
Різниця між спецрезервом й ССО ?? Пояснити здатні,непишущий херні?
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26.07.2022 07:04 Відповісти
Врагу не сдается наш гордий Ермак.....
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25.07.2022 20:31 Відповісти
Невтомний єрмак.... То невін гадить,то невістки...
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26.07.2022 07:05 Відповісти
Это предупреждение. Если в ближайшее время не организуют наступление то полетит и высшее руководство ЗСУ.
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25.07.2022 20:53 Відповісти
зеленський просто робить якусь хаотичну кадрову перестановку. імітуючи бурхливу роботу і цим хоче " запудрити " мозок західним партнерам. Але ці призначення такі примітивні... Адже є достойні кандидатури на ці посади - бойові генерали. які на фронті ще з 2014 року. пройшли горнило війни. але през навмисно їх не помічає. навіть. не нагороджує за справжні подвиги. він просто боїться їхньої слави та бойового досвіду. та і взагалі. у його плани не входить Перемога над путінською росією.
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25.07.2022 23:30 Відповісти
Його власеикам неподобається існування й робота ССО
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26.07.2022 06:59 Відповісти
В їхні плани входе договориться, срубити за це бабла та свалити, де тільки в нас успіх, людину знімають не понятно кого
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29.07.2022 16:24 Відповісти
Тобто ССО непрацюватиме по тилах,незнищувтиме комунікації ворога,невиявлятиме засоби РЕБ, та ПВО,РСЗВ,дальнобійної арти , непроріджуватиме фронт ворога !!! Слава найвеличнішому Янелоху Оманському!!! Боневтік веди нас до Перемог!
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26.07.2022 06:56 Відповісти
 
 