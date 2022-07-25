Зеленський призначив Хоренка замість Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на його місце Віктора Хоренка.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Генерал-майор Галаган перебував на посаді командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 25 серпня 2020 року.

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