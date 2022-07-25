Зеленський призначив Хоренка замість Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ
Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на його місце Віктора Хоренка.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Генерал-майор Галаган перебував на посаді командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 25 серпня 2020 року.
Топ коментарі
+58 Герхард
показати весь коментар25.07.2022 19:07
+39 Старый зольдат
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+34 CrossFirenko
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чи друга Буданова Гоги ?
Оцей???!!! Мента поставити командувати ССО під час війни?
Хоча після ЗЄ, Баканова та Буданова на ключових посадах вже хоч потоп.
Раніше він командував спецрезервом ГУР.
його рекомендував голова ГУР Буданов, якого сьогодні призначили керівником комітету розвідки при Президенті замість Демченка
подивіться про нашу ДРГ в Північному Криму....
Кремль попросил?
НАЗОВИТЕ ПРИЧИНУ!
А какая разніца?!(с)
Главнає, штаб бил чілавєк, панятний зіленскаму..
А ДО того? Геннадьій?