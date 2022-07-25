Зеленский назначил Хоренко вместо Галагана командующим Сил специальных операций ВСУ
Президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины и назначил на его место Виктора Хоренко.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Генерал-майор Галаган состоял в должности командующего Силами специальных операций ВСУ с 25 августа 2020 года.
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чи друга Буданова Гоги ?
Оцей???!!! Мента поставити командувати ССО під час війни?
Хоча після ЗЄ, Баканова та Буданова на ключових посадах вже хоч потоп.
Раніше він командував спецрезервом ГУР.
його рекомендував голова ГУР Буданов, якого сьогодні призначили керівником комітету розвідки при Президенті замість Демченка
подивіться про нашу ДРГ в Північному Криму....
Кремль попросил?
НАЗОВИТЕ ПРИЧИНУ!
А какая разніца?!(с)
Главнає, штаб бил чілавєк, панятний зіленскаму..
А ДО того? Геннадьій?