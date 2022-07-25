Зеленский назначил Хоренко вместо Галагана командующим Сил специальных операций ВСУ

Президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины и назначил на его место Виктора Хоренко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Генерал-майор Галаган состоял в должности командующего Силами специальных операций ВСУ с 25 августа 2020 года.

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