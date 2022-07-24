РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10510 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
5 721 83

Российский удар по Одессе – циничный и просчитанный шаг, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил вечером 23 июля с традиционным обращением к украинцам

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.

"Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по морскому порту, – циничный, просчитанный – оказался ударом также по политическим позициям самой России. Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, какие-то договоренности о прекращении огня без деоккупации нашей территории, сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений.

И мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот русский удар. Оккупантам уже никого не обмануть", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Можно не сомневаться, что в самый острый момент Россия прекратит поставки газа в Европу, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) обращение (751) Одесса (7898)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Кумарить цей дебіл з своїми відосикам
показать весь комментарий
23.07.2022 23:39
+27
Слушай,ЗЕдебил,а какие санкции по договору с рахи сняли и почему о них не слова ты не говорил урод
показать весь комментарий
23.07.2022 23:42
+25
Ну шо, зазирнув ***** вглаз, лошара? А казав янелох.
показать весь комментарий
23.07.2022 23:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кумарить цей дебіл з своїми відосикам
показать весь комментарий
23.07.2022 23:39 Ответить
раскумарся и не смотри, накати .
показать весь комментарий
23.07.2022 23:58 Ответить
Гогилашвили передаёт привет, накати сотку
показать весь комментарий
24.07.2022 00:15 Ответить
Знов вилізло зі своїми відосіками... ************
показать весь комментарий
23.07.2022 23:39 Ответить
О, нарешті наважився вилізти. Ану кажи скільки тобі відслюнявили з мутняка в Нафтогазі.
показать весь комментарий
23.07.2022 23:40 Ответить
і Беня з нещодавнім відкатом зняття арешту з грошових рахунків та нерухомості.

Так часто бреше і лицемірить блазень, що втомлюєшся запам'ятовувати
показать весь комментарий
24.07.2022 00:06 Ответить
А нікого ще й досі не засмучують зарплатні в Нафтогазі??Мільйонні!!Це-нормально??Гидко, бридко, ганьба!!Тварюки
показать весь комментарий
24.07.2022 05:37 Ответить
Очухався під вечір. Ну майже очухався... Коли наступне "явлєніє"?
показать весь комментарий
24.07.2022 09:08 Ответить
Німецькі ЗМІ оприлюднили інформацію про нового посла Укаїни в Німеччині -

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні. МЗС Єрмака віддало члена пермовин по зерну за участю Абрамовича послом до Німеччини _ ЩО ВИ ПРО ЦЕ ДУМАЄТЕ?
ЛЮДИНА ЄРМАКА ПОСОЛ НІМЕЧЧИНИ - найголовнішої *********** опори у Європі !!!
показать весь комментарий
23.07.2022 23:41 Ответить
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Майкл Макфолл Посол США в Российской Федерации http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%BE%D0%BB,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB#cite_note-.D0.9F.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.BB-1 [1] (2012-2014). До своего назначения послом был специальным помощником http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президента США http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA Обамы по вопросам национальной безопасности.
Прошу почитати його біграфію. Працював з Сурковим в одній комісії...Потім вони одночасно вийшли з неї...
показать весь комментарий
23.07.2022 23:47 Ответить
це якесь глузування над народом.., сміховисько..
показать весь комментарий
24.07.2022 05:38 Ответить
Слушай,ЗЕдебил,а какие санкции по договору с рахи сняли и почему о них не слова ты не говорил урод
показать весь комментарий
23.07.2022 23:42 Ответить
"окупантам уже нікого не обманути ..." І тому намути дєрьмак договорняк з кацапами, тай хай луплять ракетами по Україні далі. Дебіл,***🤦
показать весь комментарий
23.07.2022 23:44 Ответить
Уряд Ze анонсував нову мирну ініціативу - "Хліб в обмін на ракети".
показать весь комментарий
23.07.2022 23:48 Ответить
Так не по Дерьмаку же лупят ракетами от туда с кем он договаривался.
показать весь комментарий
24.07.2022 00:15 Ответить
так шо пане янелох, віходим с коридора или всеми силами будем туда впихиватся?
показать весь комментарий
23.07.2022 23:46 Ответить
Ну шо, зазирнув ***** вглаз, лошара? А казав янелох.
показать весь комментарий
23.07.2022 23:46 Ответить
нєлох, а який крок з сторони офісу президента підписати зернові угоди з парашою і зняти з неї санкції?
показать весь комментарий
23.07.2022 23:46 Ответить
а розповідь про зняття санкцій повинна бути на перших сторінках, а не про те, скільки зброї ми колись отримаємо..
показать весь комментарий
24.07.2022 05:40 Ответить
Росія своє отримала- відміну санкцій, а от що отримала Україна...знову занепокоєння і головний біль...хтось добре працює на ворога!
показать весь комментарий
23.07.2022 23:46 Ответить
Украина получила и ВОЙНУ и ГАНЬБУ ,вчера крылатые ракеты 🚀 по Одессе ‼️ "Спасибо " д 73% , ну как РЖЕТЕ ⁉️
показать весь комментарий
24.07.2022 08:49 Ответить
Обсос!
показать весь комментарий
23.07.2022 23:47 Ответить
"жест доброй моли"(с) - это было понятно и ожидаемо. но zе-гундосик должен отвечать за себя и свои "деяния". и за проделки "порядных людин", которых он привел к власти.
показать весь комментарий
23.07.2022 23:50 Ответить
россия обстреливает Донецк фосфорными боеприпасами:

https://t.me/voynareal/29018

https://t.me/truexanewsua/55039
показать весь комментарий
23.07.2022 23:50 Ответить
Da kacapi i potom obvyniat Ukrainu,togo i sleduvalo ot nix ozidat
показать весь комментарий
23.07.2022 23:54 Ответить
9M22S takije ispolzyvali Mariupole kacapi takze.
показать весь комментарий
24.07.2022 00:00 Ответить
росія все правильно робить у цьому випадку

Це лошара Україна їм по дві пенсії + інші пільги
показать весь комментарий
24.07.2022 00:13 Ответить
Але спочатку переселити ОП до СІЗО.

показать весь комментарий
23.07.2022 23:50 Ответить
тому треба ще договорів зі свінособаками підписати. не у а шо
недоробло
показать весь комментарий
23.07.2022 23:51 Ответить
а говорил - "янелох"!
вот и верь после этого людям! ))
показать весь комментарий
23.07.2022 23:53 Ответить
Влада, яка критикувала "Мінські угоди", що дали Україні час на відновлення армії, підписує "Зернові угоди", які дадуть можливість відновити армію росіянам.
показать весь комментарий
23.07.2022 23:54 Ответить
Шо там, Вова, инвестиции из Омана прут?
Патрушев не лоханул?
показать весь комментарий
23.07.2022 23:55 Ответить
Патрушев, в отличии от нелоха, все прораховує.
А нелох не прораховує, он только в глаз заглядывает
Вова, не позорь себя и страну больше. УХОДИ!
показать весь комментарий
24.07.2022 00:02 Ответить
Сколько Арохамия получил инвестиций за отмену санкций против рф?
Ничего, главное зеленский паспорт у Корбана отобрал....
показать весь комментарий
23.07.2022 23:57 Ответить
Я ж казав що ***** обведе тебе кругом пальця. Лошара якого ще світ не бачив.
показать весь комментарий
23.07.2022 23:58 Ответить
а може все набагато гірше??
показать весь комментарий
24.07.2022 05:42 Ответить
Російський удар по Одесі - цинічний та ПРОРАХОВАНИЙ крок
Да, прорахований.
А вы чем , зебилы , думали пока ращисты прораховывали?
И опять чья-то кровь прольется, "благодаря" вашему дебилизму.
А сами годами волали про Иловайский котел.
Вы сколько будете "учиться" на крови украинцев?

Бисмарк переворачивается в гробу, глядя на наших идиотов

Да вам клеймо на лбу ставить надо, которое гласит, что договор с Расеей не стоит той бумаги на которой он написан.Вы в школе вообще учились? Историю учили?
показать весь комментарий
23.07.2022 23:59 Ответить
Какая такая історія? У ніх нєт врємєні мисліть стратєгічєскі
показать весь комментарий
24.07.2022 00:30 Ответить
Они разве в школе учились? Букварь скурили и ржали от травы.
показать весь комментарий
24.07.2022 09:17 Ответить
хтось ще дивиться цю маячню ? як і зебільний марафон - на кого розраховано? ми також президенти - ми також не лохи!!!
показать весь комментарий
24.07.2022 00:01 Ответить
Вовчик, тебе треба тiкати, бо буде лихо. Цього разу народ Украiни озброений, i втiкти в останнiй момэнт, как чивокуне, вам с Дерьмаком вже не вийде. Сiдитеме або виситеме? Вибор твiй, мальчик Володя.
показать весь комментарий
24.07.2022 00:02 Ответить
Абахамию не забудьте с собой прихватить, придурка этого
показать весь комментарий
24.07.2022 00:08 Ответить
КУМАТЕБЕВЕРМАК.НЕДОПОЛИТИКИ.
показать весь комментарий
24.07.2022 00:03 Ответить
Гундосий, як справи в тебе?
показать весь комментарий
24.07.2022 00:04 Ответить
короче, это шобло региональное пора выносить нахер, с его предводителем ермаком.
показать весь комментарий
24.07.2022 00:06 Ответить
Бил себя копытом в грудь, что он не лох. А оказался лошарой.И ладно бы это было на личном уровне, а то страдает вся Украина
показать весь комментарий
24.07.2022 00:06 Ответить
Это смотреть в глаза своему народу - "цинiчний крок"! Не стыдно? Хорошо, что в камеру смотрит, а то заплевали бы. Предатель, ермаковский прихвостень. Кому лапшу навешиваешь, это ермак сказал, что народ всё схавает, что народ быдло? За всю историю Украины не было такой подлости
чтоб так играть врагу на руку!
показать весь комментарий
24.07.2022 00:07 Ответить
актеру в камеру смотреть не сложно..
показать весь комментарий
24.07.2022 05:45 Ответить
витиок отой був здиобний розвести ***** на лаве, а ты шмаркля зелена и уся твоя шобла
показать весь комментарий
24.07.2022 00:09 Ответить
З Росією потрібно підписати договір, що вона гарантує не ******* ядерною бомбою по Кремлю.
показать весь комментарий
24.07.2022 00:10 Ответить
витиок отой був здиобний розвести ***** на лаве, а ты шмаркля зелена и уся твоя шобла
показать весь комментарий
24.07.2022 00:10 Ответить
Якби подібне до Стамбульських угод підписали в часи Порошенка, то всі позитивні блогери на чолі з 1+1 цілодобово верещали би про баригу на крові, який продає зерно у змові з Путіним. Але при владі поц, тому інфошльондри мовчать, а Найєм каже, що зобов'язання треба виконувати.
показать весь комментарий
24.07.2022 00:11 Ответить
А якщо черговий раз по іноземному зерновозу прилетить тоді що цей наем буде розповідати?
показать весь комментарий
24.07.2022 08:49 Ответить
А чому Єрмак не підпише з Росією угоду, яка гарантуватиме, що Шойгу його не виїбе?
показать весь комментарий
24.07.2022 00:13 Ответить
Пора вже викидати цю зелену сволоту, бо вони лише витирають свої брудні копита разом з їхніми москальськими партнерами об Україну... Вчора підписали, а сьогодні Одеса обстріляна ракетами... А йі мразі роблять здивоване рило й видають піплу черговий "шедевр": "цинічний та прорахований крок..." Так розірвіть цю угоду одразу же та йо@ніть по Криму! Бо Крим це ж українська земля, то чого чекаємо??? З ОПи команди нема? Бо не на часі?? Чи може передплата в Омані не передбачає звільнення Криму від москалів? А удари по Одесі, Харкову, Миколаєву... передбачає???
показать весь комментарий
24.07.2022 00:14 Ответить
Интересные люди в комментариях, очень странные...
показать весь комментарий
24.07.2022 00:14 Ответить
Зеленский кореш Гогилашвили, этим всё сказано...
Какие вам ещё люди нужны?
Портнов? Татаров? Кива?
показать весь комментарий
24.07.2022 00:20 Ответить
очередная "Тысяча и одна ночь" нашей хрепатой Шахрезады"

набридло
показать весь комментарий
24.07.2022 00:18 Ответить
Убирайся в отставку, гнида!!!
показать весь комментарий
24.07.2022 00:42 Ответить
Нужны стальные яйца нашему президенту а не целофанновые, что бы дать приказ топить рашисткие корабли. Есть уже чем влупить, да нет яиц - " политической воли .!"
показать весь комментарий
24.07.2022 01:22 Ответить
А хто ваш президент?
показать весь комментарий
24.07.2022 07:15 Ответить
Как будто это первый и последний. Будут стрелять пока есть чем. Парашенские подписи и договора ничто для них.
показать весь комментарий
24.07.2022 03:12 Ответить
"через 2-3 тижні (с)" коли москалі почнуть сунути на українські порти прикриваючись зерновозами Україна відкриє вогонь і потопить москальський коритний ржавий флот!
показать весь комментарий
24.07.2022 04:50 Ответить
По колоні російських танків на Чонгарі дуже стріляли? Вони почали рух о 01.30, а про наступ оголосили тільки о 05.00 24.02.22. Було сильне бажання, щоб про Чонгар ніхто ніколи не дізнався.
показать весь комментарий
24.07.2022 08:14 Ответить
І Як там розмінування портів ЗЕлупа, по плану?
показать весь комментарий
24.07.2022 06:01 Ответить
Майже также поспішно як і Чонгар !
показать весь комментарий
24.07.2022 08:09 Ответить
коли вже ти , урод, хоч щось прорахуєш?
показать весь комментарий
24.07.2022 06:22 Ответить
Так він і підрахував ! Санкції з Московії ж зняли спецпакетом санкцій №7 !
показать весь комментарий
24.07.2022 08:07 Ответить
Що я зрозумів з підписаного Боневтіком документом, що він підеорегував те, що роками працювало згідно міжнародного права, що кожна країна, в тосму числі Україна мають право торгувати і врозити свою продукцію морем без перешкод. Але юрист Володя вніс свою правку на віки - парашія має право втручатися в наш план перевозки грузів і перевіряти наші судна. А ще одним пунктом Володя Боневтік зняв санкції з засрашки. Просто геній криворізького юридичного кола. Беріть приклад, як виконувати своє завдання під контролем дєрмака і подобатися "патріотичними" відосами вівцям 73%!
показать весь комментарий
24.07.2022 07:55 Ответить
Так ,если крок прорахований , то на *** , было подписывать Угоди по зерну?????? . Шо опять ******** .
показать весь комментарий
24.07.2022 08:28 Ответить
Дивився огляд Жданова котрий пояснив для чого були підписані Угоди по еспорту зерна.Згідно угод з кацапів,за пропозицією української сторони(зермака), були зняті санкції на експорт зерна,мінеральних добрив та імпорту до ********* запчастин для літаків.Вони "не ********",це була ще одна спецоперація дєрмака.https://www.youtube.com/watch?v=qfOqqQ14-Tc
показать весь комментарий
24.07.2022 10:13 Ответить
Но самое смешное, что если сейчас будут выборы , Лохи опять проголосуют за Зеленского и Ермака
показать весь комментарий
24.07.2022 08:31 Ответить
Ну так выносит , пусть Лохи и выносят , их надо препугнуть , что если не вынесут ,то станут бомжами без квартир , те кто не верят ,могут спросить у жителей Харькова и Марика . Сметуны ваш выход , я уже в 14-м выходил , теперь ваша очередь. Или будете ржать дальше
показать весь комментарий
24.07.2022 08:37 Ответить
яка "жорстка" реакція!!!!!
показать весь комментарий
24.07.2022 08:39 Ответить
Янелох таки лох. Как только Шойга в Турции с зелеными что-то в стамбульском сортире перетер, Кожугетыч решил закрепить успех, хорошенько макнув Зеленского в дерьмо. Для закрепления материала.
показать весь комментарий
24.07.2022 08:41 Ответить
Зеленский, не вводи народ во грех, уходи сам, езжай к мамке с папкой, жонка с детками ждут
тебя! Или пойдёшь вслед за российским кораблём! Никакому праведному суду ты не докажешь свою непричастность к измене Родины (Украины). Да и потом даже в Омане или россии не
скроешься, даже изменив свою внешность, став высоким, смелым, красивым, с нормальным голосом. Тебя найдут, как делают в Израиле, как делают на Кавказе, как мстят за смерть близких.
Уходи в отставку, сохрани себя для своих близких! Уходи с Богом, пока Бог согласен.
показать весь комментарий
24.07.2022 09:52 Ответить
 
 