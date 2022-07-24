Российский удар по Одессе – циничный и просчитанный шаг, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил вечером 23 июля с традиционным обращением к украинцам

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.

"Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по морскому порту, – циничный, просчитанный – оказался ударом также по политическим позициям самой России. Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, какие-то договоренности о прекращении огня без деоккупации нашей территории, сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений.

И мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот русский удар. Оккупантам уже никого не обмануть", - отмечается в сообщении.

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