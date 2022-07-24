Российский удар по Одессе – циничный и просчитанный шаг, – Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил вечером 23 июля с традиционным обращением к украинцам
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.
"Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по морскому порту, – циничный, просчитанный – оказался ударом также по политическим позициям самой России. Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, какие-то договоренности о прекращении огня без деоккупации нашей территории, сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений.
И мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот русский удар. Оккупантам уже никого не обмануть", - отмечается в сообщении.
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Так часто бреше і лицемірить блазень, що втомлюєшся запам'ятовувати
Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні. МЗС Єрмака віддало члена пермовин по зерну за участю Абрамовича послом до Німеччини _ ЩО ВИ ПРО ЦЕ ДУМАЄТЕ?
ЛЮДИНА ЄРМАКА ПОСОЛ НІМЕЧЧИНИ - найголовнішої *********** опори у Європі !!!
Прошу почитати його біграфію. Працював з Сурковим в одній комісії...Потім вони одночасно вийшли з неї...
https://t.me/voynareal/29018
https://t.me/truexanewsua/55039
Це лошара Україна їм по дві пенсії + інші пільги
недоробло
вот и верь после этого людям! ))
Патрушев не лоханул?
А нелох не прораховує, он только в глаз заглядывает
Вова, не позорь себя и страну больше. УХОДИ!
Ничего, главное зеленский паспорт у Корбана отобрал....
Да, прорахований.
А вы чем , зебилы , думали пока ращисты прораховывали?
И опять чья-то кровь прольется, "благодаря" вашему дебилизму.
А сами годами волали про Иловайский котел.
Вы сколько будете "учиться" на крови украинцев?
Бисмарк переворачивается в гробу, глядя на наших идиотов
Да вам клеймо на лбу ставить надо, которое гласит, что договор с Расеей не стоит той бумаги на которой он написан.Вы в школе вообще учились? Историю учили?
чтоб так играть врагу на руку!
Какие вам ещё люди нужны?
Портнов? Татаров? Кива?
набридло
тебя! Или пойдёшь вслед за российским кораблём! Никакому праведному суду ты не докажешь свою непричастность к измене Родины (Украины). Да и потом даже в Омане или россии не
скроешься, даже изменив свою внешность, став высоким, смелым, красивым, с нормальным голосом. Тебя найдут, как делают в Израиле, как делают на Кавказе, как мстят за смерть близких.
Уходи в отставку, сохрани себя для своих близких! Уходи с Богом, пока Бог согласен.