Російський удар по Одесі - цинічний та прорахований крок, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив ввечері 23 липня із традиційним зверненням до українців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це деться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Сьогоднішній російський ракетний удар по Одесі, по морському порту, – цинічний, прорахований – виявився ударом також по політичних позиціях самої Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, якісь домовленості про припинення вогню без деокупації нашої території, то сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв.

І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей російський удар. Окупантам уже нікого не обманути", - зазначається у повідомленні.

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