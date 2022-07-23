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Російський удар по Одесі - цинічний та прорахований крок, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив ввечері 23 липня із традиційним зверненням до українців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це деться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Сьогоднішній російський ракетний удар по Одесі, по морському порту, – цинічний, прорахований – виявився ударом також по політичних позиціях самої Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, якісь домовленості про припинення вогню без деокупації нашої території, то сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв.

І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей російський удар. Окупантам уже нікого не обманути", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами "Калібр"

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) звернення (607) Одеса (5473)


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Топ коментарі
+28
Кумарить цей дебіл з своїми відосикам
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23.07.2022 23:39
+27
Слушай,ЗЕдебил,а какие санкции по договору с рахи сняли и почему о них не слова ты не говорил урод
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23.07.2022 23:42
+25
Ну шо, зазирнув ***** вглаз, лошара? А казав янелох.
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23.07.2022 23:46
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Кумарить цей дебіл з своїми відосикам
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23.07.2022 23:39 Відповісти
раскумарся и не смотри, накати .
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23.07.2022 23:58 Відповісти
Гогилашвили передаёт привет, накати сотку
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24.07.2022 00:15 Відповісти
Знов вилізло зі своїми відосіками... ************
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23.07.2022 23:39 Відповісти
О, нарешті наважився вилізти. Ану кажи скільки тобі відслюнявили з мутняка в Нафтогазі.
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23.07.2022 23:40 Відповісти
і Беня з нещодавнім відкатом зняття арешту з грошових рахунків та нерухомості.

Так часто бреше і лицемірить блазень, що втомлюєшся запам'ятовувати
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24.07.2022 00:06 Відповісти
А нікого ще й досі не засмучують зарплатні в Нафтогазі??Мільйонні!!Це-нормально??Гидко, бридко, ганьба!!Тварюки
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24.07.2022 05:37 Відповісти
Очухався під вечір. Ну майже очухався... Коли наступне "явлєніє"?
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24.07.2022 09:08 Відповісти
Німецькі ЗМІ оприлюднили інформацію про нового посла Укаїни в Німеччині -

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні. МЗС Єрмака віддало члена пермовин по зерну за участю Абрамовича послом до Німеччини _ ЩО ВИ ПРО ЦЕ ДУМАЄТЕ?
ЛЮДИНА ЄРМАКА ПОСОЛ НІМЕЧЧИНИ - найголовнішої *********** опори у Європі !!!
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23.07.2022 23:41 Відповісти
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Майкл Макфолл Посол США в Российской Федерации http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%BE%D0%BB,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB#cite_note-.D0.9F.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.BB-1 [1] (2012-2014). До своего назначения послом был специальным помощником http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президента США http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA Обамы по вопросам национальной безопасности.
Прошу почитати його біграфію. Працював з Сурковим в одній комісії...Потім вони одночасно вийшли з неї...
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23.07.2022 23:47 Відповісти
це якесь глузування над народом.., сміховисько..
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24.07.2022 05:38 Відповісти
Слушай,ЗЕдебил,а какие санкции по договору с рахи сняли и почему о них не слова ты не говорил урод
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23.07.2022 23:42 Відповісти
"окупантам уже нікого не обманути ..." І тому намути дєрьмак договорняк з кацапами, тай хай луплять ракетами по Україні далі. Дебіл,***🤦
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23.07.2022 23:44 Відповісти
Уряд Ze анонсував нову мирну ініціативу - "Хліб в обмін на ракети".
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23.07.2022 23:48 Відповісти
Так не по Дерьмаку же лупят ракетами от туда с кем он договаривался.
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24.07.2022 00:15 Відповісти
так шо пане янелох, віходим с коридора или всеми силами будем туда впихиватся?
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23.07.2022 23:46 Відповісти
Ну шо, зазирнув ***** вглаз, лошара? А казав янелох.
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23.07.2022 23:46 Відповісти
нєлох, а який крок з сторони офісу президента підписати зернові угоди з парашою і зняти з неї санкції?
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23.07.2022 23:46 Відповісти
а розповідь про зняття санкцій повинна бути на перших сторінках, а не про те, скільки зброї ми колись отримаємо..
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24.07.2022 05:40 Відповісти
Росія своє отримала- відміну санкцій, а от що отримала Україна...знову занепокоєння і головний біль...хтось добре працює на ворога!
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23.07.2022 23:46 Відповісти
Украина получила и ВОЙНУ и ГАНЬБУ ,вчера крылатые ракеты 🚀 по Одессе ‼️ "Спасибо " д 73% , ну как РЖЕТЕ ⁉️
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24.07.2022 08:49 Відповісти
Обсос!
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23.07.2022 23:47 Відповісти
"жест доброй моли"(с) - это было понятно и ожидаемо. но zе-гундосик должен отвечать за себя и свои "деяния". и за проделки "порядных людин", которых он привел к власти.
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23.07.2022 23:50 Відповісти
россия обстреливает Донецк фосфорными боеприпасами:

https://t.me/voynareal/29018

https://t.me/truexanewsua/55039
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23.07.2022 23:50 Відповісти
Da kacapi i potom obvyniat Ukrainu,togo i sleduvalo ot nix ozidat
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23.07.2022 23:54 Відповісти
9M22S takije ispolzyvali Mariupole kacapi takze.
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24.07.2022 00:00 Відповісти
росія все правильно робить у цьому випадку

Це лошара Україна їм по дві пенсії + інші пільги
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24.07.2022 00:13 Відповісти
Але спочатку переселити ОП до СІЗО.

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23.07.2022 23:50 Відповісти
тому треба ще договорів зі свінособаками підписати. не у а шо
недоробло
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23.07.2022 23:51 Відповісти
а говорил - "янелох"!
вот и верь после этого людям! ))
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23.07.2022 23:53 Відповісти
Влада, яка критикувала "Мінські угоди", що дали Україні час на відновлення армії, підписує "Зернові угоди", які дадуть можливість відновити армію росіянам.
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23.07.2022 23:54 Відповісти
Шо там, Вова, инвестиции из Омана прут?
Патрушев не лоханул?
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23.07.2022 23:55 Відповісти
Патрушев, в отличии от нелоха, все прораховує.
А нелох не прораховує, он только в глаз заглядывает
Вова, не позорь себя и страну больше. УХОДИ!
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24.07.2022 00:02 Відповісти
Сколько Арохамия получил инвестиций за отмену санкций против рф?
Ничего, главное зеленский паспорт у Корбана отобрал....
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23.07.2022 23:57 Відповісти
Я ж казав що ***** обведе тебе кругом пальця. Лошара якого ще світ не бачив.
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23.07.2022 23:58 Відповісти
а може все набагато гірше??
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24.07.2022 05:42 Відповісти
Російський удар по Одесі - цинічний та ПРОРАХОВАНИЙ крок
Да, прорахований.
А вы чем , зебилы , думали пока ращисты прораховывали?
И опять чья-то кровь прольется, "благодаря" вашему дебилизму.
А сами годами волали про Иловайский котел.
Вы сколько будете "учиться" на крови украинцев?

Бисмарк переворачивается в гробу, глядя на наших идиотов

Да вам клеймо на лбу ставить надо, которое гласит, что договор с Расеей не стоит той бумаги на которой он написан.Вы в школе вообще учились? Историю учили?
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23.07.2022 23:59 Відповісти
Какая такая історія? У ніх нєт врємєні мисліть стратєгічєскі
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24.07.2022 00:30 Відповісти
Они разве в школе учились? Букварь скурили и ржали от травы.
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24.07.2022 09:17 Відповісти
хтось ще дивиться цю маячню ? як і зебільний марафон - на кого розраховано? ми також президенти - ми також не лохи!!!
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24.07.2022 00:01 Відповісти
Вовчик, тебе треба тiкати, бо буде лихо. Цього разу народ Украiни озброений, i втiкти в останнiй момэнт, как чивокуне, вам с Дерьмаком вже не вийде. Сiдитеме або виситеме? Вибор твiй, мальчик Володя.
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24.07.2022 00:02 Відповісти
Абахамию не забудьте с собой прихватить, придурка этого
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24.07.2022 00:08 Відповісти
КУМАТЕБЕВЕРМАК.НЕДОПОЛИТИКИ.
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24.07.2022 00:03 Відповісти
Гундосий, як справи в тебе?
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24.07.2022 00:04 Відповісти
короче, это шобло региональное пора выносить нахер, с его предводителем ермаком.
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24.07.2022 00:06 Відповісти
Бил себя копытом в грудь, что он не лох. А оказался лошарой.И ладно бы это было на личном уровне, а то страдает вся Украина
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24.07.2022 00:06 Відповісти
Это смотреть в глаза своему народу - "цинiчний крок"! Не стыдно? Хорошо, что в камеру смотрит, а то заплевали бы. Предатель, ермаковский прихвостень. Кому лапшу навешиваешь, это ермак сказал, что народ всё схавает, что народ быдло? За всю историю Украины не было такой подлости
чтоб так играть врагу на руку!
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24.07.2022 00:07 Відповісти
актеру в камеру смотреть не сложно..
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24.07.2022 05:45 Відповісти
витиок отой був здиобний розвести ***** на лаве, а ты шмаркля зелена и уся твоя шобла
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24.07.2022 00:09 Відповісти
З Росією потрібно підписати договір, що вона гарантує не ******* ядерною бомбою по Кремлю.
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24.07.2022 00:10 Відповісти
витиок отой був здиобний розвести ***** на лаве, а ты шмаркля зелена и уся твоя шобла
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24.07.2022 00:10 Відповісти
Якби подібне до Стамбульських угод підписали в часи Порошенка, то всі позитивні блогери на чолі з 1+1 цілодобово верещали би про баригу на крові, який продає зерно у змові з Путіним. Але при владі поц, тому інфошльондри мовчать, а Найєм каже, що зобов'язання треба виконувати.
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24.07.2022 00:11 Відповісти
А якщо черговий раз по іноземному зерновозу прилетить тоді що цей наем буде розповідати?
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24.07.2022 08:49 Відповісти
А чому Єрмак не підпише з Росією угоду, яка гарантуватиме, що Шойгу його не виїбе?
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24.07.2022 00:13 Відповісти
Пора вже викидати цю зелену сволоту, бо вони лише витирають свої брудні копита разом з їхніми москальськими партнерами об Україну... Вчора підписали, а сьогодні Одеса обстріляна ракетами... А йі мразі роблять здивоване рило й видають піплу черговий "шедевр": "цинічний та прорахований крок..." Так розірвіть цю угоду одразу же та йо@ніть по Криму! Бо Крим це ж українська земля, то чого чекаємо??? З ОПи команди нема? Бо не на часі?? Чи може передплата в Омані не передбачає звільнення Криму від москалів? А удари по Одесі, Харкову, Миколаєву... передбачає???
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24.07.2022 00:14 Відповісти
Интересные люди в комментариях, очень странные...
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24.07.2022 00:14 Відповісти
Зеленский кореш Гогилашвили, этим всё сказано...
Какие вам ещё люди нужны?
Портнов? Татаров? Кива?
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24.07.2022 00:20 Відповісти
очередная "Тысяча и одна ночь" нашей хрепатой Шахрезады"

набридло
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24.07.2022 00:18 Відповісти
Убирайся в отставку, гнида!!!
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24.07.2022 00:42 Відповісти
Нужны стальные яйца нашему президенту а не целофанновые, что бы дать приказ топить рашисткие корабли. Есть уже чем влупить, да нет яиц - " политической воли .!"
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24.07.2022 01:22 Відповісти
А хто ваш президент?
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24.07.2022 07:15 Відповісти
Как будто это первый и последний. Будут стрелять пока есть чем. Парашенские подписи и договора ничто для них.
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24.07.2022 03:12 Відповісти
"через 2-3 тижні (с)" коли москалі почнуть сунути на українські порти прикриваючись зерновозами Україна відкриє вогонь і потопить москальський коритний ржавий флот!
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24.07.2022 04:50 Відповісти
По колоні російських танків на Чонгарі дуже стріляли? Вони почали рух о 01.30, а про наступ оголосили тільки о 05.00 24.02.22. Було сильне бажання, щоб про Чонгар ніхто ніколи не дізнався.
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24.07.2022 08:14 Відповісти
І Як там розмінування портів ЗЕлупа, по плану?
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24.07.2022 06:01 Відповісти
Майже также поспішно як і Чонгар !
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24.07.2022 08:09 Відповісти
коли вже ти , урод, хоч щось прорахуєш?
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24.07.2022 06:22 Відповісти
Так він і підрахував ! Санкції з Московії ж зняли спецпакетом санкцій №7 !
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24.07.2022 08:07 Відповісти
Що я зрозумів з підписаного Боневтіком документом, що він підеорегував те, що роками працювало згідно міжнародного права, що кожна країна, в тосму числі Україна мають право торгувати і врозити свою продукцію морем без перешкод. Але юрист Володя вніс свою правку на віки - парашія має право втручатися в наш план перевозки грузів і перевіряти наші судна. А ще одним пунктом Володя Боневтік зняв санкції з засрашки. Просто геній криворізького юридичного кола. Беріть приклад, як виконувати своє завдання під контролем дєрмака і подобатися "патріотичними" відосами вівцям 73%!
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24.07.2022 07:55 Відповісти
Так ,если крок прорахований , то на *** , было подписывать Угоди по зерну?????? . Шо опять ******** .
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24.07.2022 08:28 Відповісти
Дивився огляд Жданова котрий пояснив для чого були підписані Угоди по еспорту зерна.Згідно угод з кацапів,за пропозицією української сторони(зермака), були зняті санкції на експорт зерна,мінеральних добрив та імпорту до ********* запчастин для літаків.Вони "не ********",це була ще одна спецоперація дєрмака.https://www.youtube.com/watch?v=qfOqqQ14-Tc
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24.07.2022 10:13 Відповісти
Но самое смешное, что если сейчас будут выборы , Лохи опять проголосуют за Зеленского и Ермака
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24.07.2022 08:31 Відповісти
Ну так выносит , пусть Лохи и выносят , их надо препугнуть , что если не вынесут ,то станут бомжами без квартир , те кто не верят ,могут спросить у жителей Харькова и Марика . Сметуны ваш выход , я уже в 14-м выходил , теперь ваша очередь. Или будете ржать дальше
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24.07.2022 08:37 Відповісти
яка "жорстка" реакція!!!!!
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24.07.2022 08:39 Відповісти
Янелох таки лох. Как только Шойга в Турции с зелеными что-то в стамбульском сортире перетер, Кожугетыч решил закрепить успех, хорошенько макнув Зеленского в дерьмо. Для закрепления материала.
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24.07.2022 08:41 Відповісти
Зеленский, не вводи народ во грех, уходи сам, езжай к мамке с папкой, жонка с детками ждут
тебя! Или пойдёшь вслед за российским кораблём! Никакому праведному суду ты не докажешь свою непричастность к измене Родины (Украины). Да и потом даже в Омане или россии не
скроешься, даже изменив свою внешность, став высоким, смелым, красивым, с нормальным голосом. Тебя найдут, как делают в Израиле, как делают на Кавказе, как мстят за смерть близких.
Уходи в отставку, сохрани себя для своих близких! Уходи с Богом, пока Бог согласен.
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24.07.2022 09:52 Відповісти
 
 