Російський удар по Одесі - цинічний та прорахований крок, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив ввечері 23 липня із традиційним зверненням до українців
Як інформує Цензор.НЕТ, про це деться у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Сьогоднішній російський ракетний удар по Одесі, по морському порту, – цинічний, прорахований – виявився ударом також по політичних позиціях самої Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, якісь домовленості про припинення вогню без деокупації нашої території, то сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв.
І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей російський удар. Окупантам уже нікого не обманути", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+28 Andriy
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+27 Вася Невася
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показати весь коментар23.07.2022 23:46
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Так часто бреше і лицемірить блазень, що втомлюєшся запам'ятовувати
Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні. МЗС Єрмака віддало члена пермовин по зерну за участю Абрамовича послом до Німеччини _ ЩО ВИ ПРО ЦЕ ДУМАЄТЕ?
ЛЮДИНА ЄРМАКА ПОСОЛ НІМЕЧЧИНИ - найголовнішої *********** опори у Європі !!!
Прошу почитати його біграфію. Працював з Сурковим в одній комісії...Потім вони одночасно вийшли з неї...
https://t.me/voynareal/29018
https://t.me/truexanewsua/55039
Це лошара Україна їм по дві пенсії + інші пільги
недоробло
вот и верь после этого людям! ))
Патрушев не лоханул?
А нелох не прораховує, он только в глаз заглядывает
Вова, не позорь себя и страну больше. УХОДИ!
Ничего, главное зеленский паспорт у Корбана отобрал....
Да, прорахований.
А вы чем , зебилы , думали пока ращисты прораховывали?
И опять чья-то кровь прольется, "благодаря" вашему дебилизму.
А сами годами волали про Иловайский котел.
Вы сколько будете "учиться" на крови украинцев?
Бисмарк переворачивается в гробу, глядя на наших идиотов
Да вам клеймо на лбу ставить надо, которое гласит, что договор с Расеей не стоит той бумаги на которой он написан.Вы в школе вообще учились? Историю учили?
чтоб так играть врагу на руку!
Какие вам ещё люди нужны?
Портнов? Татаров? Кива?
набридло
тебя! Или пойдёшь вслед за российским кораблём! Никакому праведному суду ты не докажешь свою непричастность к измене Родины (Украины). Да и потом даже в Омане или россии не
скроешься, даже изменив свою внешность, став высоким, смелым, красивым, с нормальным голосом. Тебя найдут, как делают в Израиле, как делают на Кавказе, как мстят за смерть близких.
Уходи в отставку, сохрани себя для своих близких! Уходи с Богом, пока Бог согласен.