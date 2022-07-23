Рашисти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами "Калібр"
Російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник глави ОВА Сергій Братчук із посиланням на дані ОК "Південь".
"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту", - йдеться в повідомленні.
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+105 IN UA 7395a7cc
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показати весь коментар23.07.2022 12:20
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Теперь они будут требовать заключения "режима прекращения огня", иначе будут обстреливать морские порты с зерном.
Не будет режима - не будет вывоза зерна. Будет режим - будет передышка, перегруппировка.
Но и тут они все равно будут продолжать обстрелы всего и вся, делая удивленные глаза "это не мы". "Прекращение огня" - это только для ЗСУ.
Вот такие вот договоры с кацапами. Никогда это к хорошему результату не приведет.
Доколе это зелёное быдло будет провоцировать народ на ответные действия? Одесса вам нужна?
Подавитесь своей яичницей! Херсон сдали, Николаев добивают, а теперь Одессы захотелось?
А сгореть в аду не хочется? А ведь совсем близко возмездие за дела ваши, за смерть женщин и
детей, за гибель воинов, лучших сынов наших, за сдачу героев Азова в плен.
Уходите лучше сами, не вводите народ во грех!
Це вище політичне керівництво країни і цей уряд треба негайно, поки не пізно гнати у відставку. Поки вони не розграбували і не роздерли Україну і не підписали щось накшталт чергових "харківських угод."
А Украина эта территория будет называться или малороссия - ему абсолютно #какаяразница
«В ходе наших контактов с Россией они сказали нам, что не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению, и что они изучают этот вопрос очень внимательно и подробно», - сказал Акар журналистам.
Турция обеспокоена, что взрывы произошли сразу после подписания соглашения об экспорте зерна, которое Россия и Украина заключили в пятницу в Стамбуле, добавил чиновник.
Этим "Зерновым договором" вы простили россии зверства в Буче и по всей Украине! Будь проклят тот, кто этот договор с Маньяком придумал и подписывал! Аминь.