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обстрел (25755) Одесса (7739) порт (722) Братчук (105)

Рашисты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами "Калибр"

одеса,братчук

Российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер главы ОВА Сергей Братчук со ссылкой на данные ОК "Юг".

"Враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ. ФОТО
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Топ комментарии
+105
Это типа в знак подписания договоренностей по вывозу зерна?
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23.07.2022 12:19
+92
так что там по зерну ? по портам не бить ? крысы зеленые
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23.07.2022 12:19
+86
вот и закончился экспорт зерна по-русски. зато генералиссимус видосик запилил о досягненні
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23.07.2022 12:20
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Страница 3 из 3
Как можно вообще надеяться что после ряда невыполнения своих обязательств включая Будапештский меморандум гопник будет что-то там выполнять??? наступать на одни и те же грабли - это надо быть полным идиотом.
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23.07.2022 15:25 Ответить
Зрадник завжди гірше ідіота.
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23.07.2022 16:45 Ответить
Тоді ніякого зерна
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23.07.2022 15:30 Ответить
Многоходовочка...
Теперь они будут требовать заключения "режима прекращения огня", иначе будут обстреливать морские порты с зерном.
Не будет режима - не будет вывоза зерна. Будет режим - будет передышка, перегруппировка.
Но и тут они все равно будут продолжать обстрелы всего и вся, делая удивленные глаза "это не мы". "Прекращение огня" - это только для ЗСУ.
Вот такие вот договоры с кацапами. Никогда это к хорошему результату не приведет.
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23.07.2022 15:41 Ответить
ЗеЛох і ЗаЛох такі тупі, що ну просто не могли передбачити ракетні удари по інфраструктурі портів! Чи могли і навмисне передбачили, бо працюють на кремль? Стояли собі порти не робочі, ніхто їх не чіпав, а тут на тобі угоду турецьку, і вуаля. Зрада не прикрита!
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23.07.2022 15:56 Ответить
Ватноголовые Петушки!!! вы зачем подставляете своих слабоумных, продажных малоПИД.. росов еЛдака и бенину Нарко- Ман...вошку???
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23.07.2022 16:13 Ответить
А что Ермак с Зеленским после подписания договоров ещё живы? Что то не слышно ответного блеяния после бомбёжки Одесского порта? А ночью не икалось, стул удовлетворительным был?
Доколе это зелёное быдло будет провоцировать народ на ответные действия? Одесса вам нужна?
Подавитесь своей яичницей! Херсон сдали, Николаев добивают, а теперь Одессы захотелось?
А сгореть в аду не хочется? А ведь совсем близко возмездие за дела ваши, за смерть женщин и
детей, за гибель воинов, лучших сынов наших, за сдачу героев Азова в плен.
Уходите лучше сами, не вводите народ во грех!
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23.07.2022 16:36 Ответить
****** даже день не прошел, ***** полностью *******
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23.07.2022 16:56 Ответить
Я бачу тепер, що з нашими зрадниками, операція з вивозу зерна триватиме роками. Ми зерно вивезти все одно не зможемо. А з Московії знімуть усі санкції. І всі благатимуть її щоб вона не стріляла по одеських портах і торгових судах.
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23.07.2022 17:21 Ответить
ЦИТАТА: "Никогда нельзя заключать договора, если у вас нет силы и возможности немедленно наказать нарушителя договора."
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23.07.2022 17:32 Ответить
Это было понятно всем думающим людям. Когда великий пацифист всех времен и народов - Зеленский в видеообращении сообщил (для кого интересно?) что у нас скопилось на 10 млрд пшеницы, я был уверен что так и случится. А зеленский все еще мечтает умолять путина. путин ведет тотальную войну, путин уничтожает все и вся на всех фронтах (военном, экономическом, информационном, идеологическом), чтобы было хуже украинцам, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ. А Зеленский все еще витает в облаках, дороги, миру мир и прочяя херня.
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23.07.2022 18:24 Ответить
Зеленський - не українець, ні по духу, ні за походженням. І не християнин. Йому - "какая разніца?"
Це вище політичне керівництво країни і цей уряд треба негайно, поки не пізно гнати у відставку. Поки вони не розграбували і не роздерли Україну і не підписали щось накшталт чергових "харківських угод."
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23.07.2022 19:25 Ответить
Телепень, Зеленський дає звіздюлєй третій армії світу. А ти його у відставку хочеш
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24.07.2022 11:38 Ответить
зеля ни о чём не мечтает..кроме как стать вечным сатрапом территории, как лукашен... и рнабивать карманы....

А Украина эта территория будет называться или малороссия - ему абсолютно #какаяразница
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24.07.2022 00:49 Ответить
Все! Зараз почнуть кошмарити та знищувати Одесу, як я і казала.
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23.07.2022 19:24 Ответить
Министр обороны Турции ****** Акар заявил, что в сегодня российские представители сообщили Анкаре, что Москва «не имеет никакого отношения» к ракетным ударам по порту Одессы.

«В ходе наших контактов с Россией они сказали нам, что не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению, и что они изучают этот вопрос очень внимательно и подробно», - сказал Акар журналистам.

Турция обеспокоена, что взрывы произошли сразу после подписания соглашения об экспорте зерна, которое Россия и Украина заключили в пятницу в Стамбуле, добавил чиновник.
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23.07.2022 19:45 Ответить
А те що удар зроблений крилатими ракетами Калібр які є тільки в паРащі нікого не насторожив...
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23.07.2022 20:30 Ответить
Как бы турция Украину не обвинила в обстрелах Калибрами себя.
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23.07.2022 21:55 Ответить
В глаза пуйлу смотрел,переставал стрелять,войска отводил,в своем ОП,СБУ,ГРУ, развел диверсионное гнездо,врали народу о том,что войны не будет,подписали мутный "зерновой" договор . Вы, чумоходы, способны только прыгать по сцене,писать глупые,банальные сценарии и врать,врать,врать.Чума на ваши головы скоморохи хитровы....ые.
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23.07.2022 19:54 Ответить
Развє можна так про Боневтіка і його Зе свору яка хоче вислужитись перед кремлем 😁
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23.07.2022 20:32 Ответить
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23.07.2022 20:40 Ответить
С Гитлером не подписывали договоров во время войны.

Этим "Зерновым договором" вы простили россии зверства в Буче и по всей Украине! Будь проклят тот, кто этот договор с Маньяком придумал и подписывал! Аминь.
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23.07.2022 21:53 Ответить
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