Рашисты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами "Калибр"

Российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер главы ОВА Сергей Братчук со ссылкой на данные ОК "Юг".

"Враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта", - говорится в сообщении.

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