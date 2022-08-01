Львов прощается с погибшими Героями – Максимом Шамаровым и Романом Байщаком. ФОТО
Сегодня, 1 августа, во Львове прощаются с погибшими Героями Максимом Шамаровым и Романом Байщаком.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Львов прощается с Героями. Максим Шамаров, Роман Байщак. Оба парня - львовяне, выпускники лицея имени Героев Крут. Запомним их такими молодыми и красивыми. Их подвиг должен быть примером для нас. Наши дети должны знать и помнить цену свободы. Соболезнования родным! Светлая память Достойным людям!" - написал он.
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я прошу знайти в тікток вчорашню дискотеку в Буковелі....
слів немає
це просто жах.
одні гинуть другі з жиру бісяться і їх ніхто не ловить, повістки не вручає
про яку Ви єдність, шановні.............
а ГЕРОЮ, СЛАВА!!!!!!
ВІЧНА ПАМ,ЯТЬ.
а помер він в тому числі й за тих хто на дискотеці...
Молодий дуб додолу схилився,
Листями шелестить, вбитий стрілець лежить,
Його коник над ним зажурився…
Ой, ти коню, мій коню, не стій наді мною,
Я полежу на землі невкритий.
Ти біжи, коню мій, скажи неньці рідній,
Що я за Україну убитий..."