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Львов прощается с погибшими Героями – Максимом Шамаровым и Романом Байщаком. ФОТО

Сегодня, 1 августа, во Львове прощаются с погибшими Героями Максимом Шамаровым и Романом Байщаком.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Львов прощается с Героями. Максим Шамаров, Роман Байщак. Оба парня - львовяне, выпускники лицея имени Героев Крут. Запомним их такими молодыми и красивыми. Их подвиг должен быть примером для нас. Наши дети должны знать и помнить цену свободы. Соболезнования родным! Светлая память Достойным людям!" - написал он.

Львов прощается с погибшими Героями – Максимом Шамаровым и Романом Байщаком 01
Львов прощается с погибшими Героями – Максимом Шамаровым и Романом Байщаком 02
Львов прощается с погибшими Героями – Максимом Шамаровым и Романом Байщаком 03
Львов прощается с погибшими Героями – Максимом Шамаровым и Романом Байщаком 04
Львов прощается с погибшими Героями – Максимом Шамаровым и Романом Байщаком 05

Автор: 

Львов (4589) Садовый Андрей (651) потери (4400) ВСУ (6629)


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Топ комментарии
+25
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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01.08.2022 14:32
+17
Слава Героям!
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01.08.2022 14:38
+15
Низький уклін Героям, Захисникам України!!!
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01.08.2022 14:52
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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01.08.2022 14:32 Ответить
Слава Героям!
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01.08.2022 14:38 Ответить
Низький уклін Героям, Захисникам України!!!
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01.08.2022 14:52 Ответить
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01.08.2022 15:13 Ответить
Украіна в жалобі ....😪😪😪за своїми Героями !!
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01.08.2022 17:07 Ответить
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ І ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!🟦🟨
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01.08.2022 22:02 Ответить
я не еронізірую
я прошу знайти в тікток вчорашню дискотеку в Буковелі....
слів немає
це просто жах.
одні гинуть другі з жиру бісяться і їх ніхто не ловить, повістки не вручає
про яку Ви єдність, шановні.............
а ГЕРОЮ, СЛАВА!!!!!!
ВІЧНА ПАМ,ЯТЬ.
а помер він в тому числі й за тих хто на дискотеці...
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01.08.2022 22:55 Ответить
з жиру бісять нелюди, це піна, яку знімають з зупи і до каналізації.
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02.08.2022 00:56 Ответить
Лєщенко під час штурму Київа влаштовував бдсм вечірки разом з дружиною, толя котлєта з перших днів під кордоном з Польщею і т.д.. КОМУСЬ ВІЙНА - КОМУСЬ ОРДЕНА.
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03.08.2022 14:09 Ответить
"А вітер колише високу траву,
Молодий дуб додолу схилився,
Листями шелестить, вбитий стрілець лежить,
Його коник над ним зажурився…

Ой, ти коню, мій коню, не стій наді мною,
Я полежу на землі невкритий.
Ти біжи, коню мій, скажи неньці рідній,
Що я за Україну убитий..."
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03.08.2022 17:33 Ответить
 
 