Львів прощається із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком. ФОТО
Сьогодні, 1 серпня, у Львові прощаються із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком.
Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Львів прощається з Героями. Максим Шамаров, Роман Байщак. Обоє хлопців - львів’яни, випускники ліцею імені Героїв Крут. Запам’ятаємо їх такими молодими і красивими. Їхній подвиг має бути прикладом для нас. Наші діти мають знати і пам’ятати ціну свободи. Співчуття рідним! Світла пам’ять Гідним людям!", - написав він.
Топ коментарі
+25 Чайка Київ
показати весь коментар01.08.2022 14:32
+17 Nature of Ukraine
показати весь коментар01.08.2022 14:38
+15 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар01.08.2022 14:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я прошу знайти в тікток вчорашню дискотеку в Буковелі....
слів немає
це просто жах.
одні гинуть другі з жиру бісяться і їх ніхто не ловить, повістки не вручає
про яку Ви єдність, шановні.............
а ГЕРОЮ, СЛАВА!!!!!!
ВІЧНА ПАМ,ЯТЬ.
а помер він в тому числі й за тих хто на дискотеці...
Молодий дуб додолу схилився,
Листями шелестить, вбитий стрілець лежить,
Його коник над ним зажурився…
Ой, ти коню, мій коню, не стій наді мною,
Я полежу на землі невкритий.
Ти біжи, коню мій, скажи неньці рідній,
Що я за Україну убитий..."