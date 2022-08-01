Львів прощається із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком. ФОТО

Сьогодні, 1 серпня, у Львові прощаються із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Львів прощається з Героями. Максим Шамаров, Роман Байщак. Обоє хлопців - львів’яни, випускники ліцею імені Героїв Крут. Запам’ятаємо їх такими молодими і красивими. Їхній подвиг має бути прикладом для нас. Наші діти мають знати і пам’ятати ціну свободи. Співчуття рідним! Світла пам’ять Гідним людям!", - написав він.









