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Львів прощається із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком. ФОТО

Сьогодні, 1 серпня, у Львові прощаються із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Львів прощається з Героями. Максим Шамаров, Роман Байщак. Обоє хлопців - львів’яни, випускники ліцею імені Героїв Крут. Запам’ятаємо їх такими молодими і красивими. Їхній подвиг має бути прикладом для нас. Наші діти мають знати і пам’ятати ціну свободи. Співчуття рідним! Світла пам’ять Гідним людям!", - написав він.

Львів прощається із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком 01
Львів прощається із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком 02
Львів прощається із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком 03
Львів прощається із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком 04
Львів прощається із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком 05

Автор: 

Львів (3079) Садовий Андрій (536) втрати (4415) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+25
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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01.08.2022 14:32
+17
Слава Героям!
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01.08.2022 14:38
+15
Низький уклін Героям, Захисникам України!!!
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01.08.2022 14:52
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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01.08.2022 14:32 Відповісти
Слава Героям!
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01.08.2022 14:38 Відповісти
Низький уклін Героям, Захисникам України!!!
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01.08.2022 14:52 Відповісти
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01.08.2022 15:13 Відповісти
Украіна в жалобі ....😪😪😪за своїми Героями !!
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01.08.2022 17:07 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ І ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!🟦🟨
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01.08.2022 22:02 Відповісти
я не еронізірую
я прошу знайти в тікток вчорашню дискотеку в Буковелі....
слів немає
це просто жах.
одні гинуть другі з жиру бісяться і їх ніхто не ловить, повістки не вручає
про яку Ви єдність, шановні.............
а ГЕРОЮ, СЛАВА!!!!!!
ВІЧНА ПАМ,ЯТЬ.
а помер він в тому числі й за тих хто на дискотеці...
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01.08.2022 22:55 Відповісти
з жиру бісять нелюди, це піна, яку знімають з зупи і до каналізації.
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02.08.2022 00:56 Відповісти
Лєщенко під час штурму Київа влаштовував бдсм вечірки разом з дружиною, толя котлєта з перших днів під кордоном з Польщею і т.д.. КОМУСЬ ВІЙНА - КОМУСЬ ОРДЕНА.
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03.08.2022 14:09 Відповісти
"А вітер колише високу траву,
Молодий дуб додолу схилився,
Листями шелестить, вбитий стрілець лежить,
Його коник над ним зажурився…

Ой, ти коню, мій коню, не стій наді мною,
Я полежу на землі невкритий.
Ти біжи, коню мій, скажи неньці рідній,
Що я за Україну убитий..."
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03.08.2022 17:33 Відповісти
 
 