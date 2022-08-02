Последствия обстрела рашистами Днепропетровщины из "Ураганов". ФОТО

Российская армия нанесла удары по Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.









"Подарки" от "Ураганов" "русского мира", которые сегодня прилетели в Карповскую громаду Криворожского района", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко. ФОТОрепортаж