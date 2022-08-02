Последствия обстрела рашистами Днепропетровщины из "Ураганов". ФОТО
Российская армия нанесла удары по Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Подарки" от "Ураганов" "русского мира", которые сегодня прилетели в Карповскую громаду Криворожского района", - говорится в сообщении.
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Кожної ночі Миколаїв утюжать за будь здоров. Таке відчуття, що так і треба, ніякого захисту не відчуваємо. Один раз накрили розрахунок С-300, одну ніч не насипали, і почалось знову, ще жорсткіше.
Наче й недалеко від Українського кордону (530 км), а дістати нічим