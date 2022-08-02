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Последствия обстрела рашистами Днепропетровщины из "Ураганов". ФОТО

Российская армия нанесла удары по Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.


Последствия обстрела рашистами Днепропетровщины из Ураганов 01

"Подарки" от "Ураганов" "русского мира", которые сегодня прилетели в Карповскую громаду Криворожского района", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Последствия обстрела рашистами Днепропетровщины из Ураганов 02

Последствия обстрела рашистами Днепропетровщины из Ураганов 03

обстрел (27405) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4007)


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какая ненависть у них расеян к подсолнухам, однако. сначала кацап-дипломат в США месит подсолнухи у посольства, теперь это...
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02.08.2022 08:42 Ответить
Вилкул лепечет - У нас усё ровно! Мы им как дали, как дали! Они как побежали, побежали! А снаряды и ракеты всё ближе и ближе....
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02.08.2022 09:12 Ответить
***. Нам знову з часу ночі насипали, а потім о четвертій годині. При чому, влада розповідає тільки про другий обстріл, а те, що перший був значно більший - мовчать. Розвалили школу, але про це ніхто нічого.
Кожної ночі Миколаїв утюжать за будь здоров. Таке відчуття, що так і треба, ніякого захисту не відчуваємо. Один раз накрили розрахунок С-300, одну ніч не насипали, і почалось знову, ще жорсткіше.
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02.08.2022 08:50 Ответить
Коли вже "бойові бавовни" дістануться до кацапського міста тула, де знаходиться військовий завод "сплав", який виготовляє "урагани", "смерчі", "гради" та снаряди до них?!
Наче й недалеко від Українського кордону (530 км), а дістати нічим
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02.08.2022 09:03 Ответить
 
 