Наслідки обстрілу рашистами Дніпропетровщини з "Ураганів". ФОТО
Російська армія завдала ударів по Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області..
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Подарунки" від "Ураганів" "руського міра", які сьогодні прилетіли у Карпівську громаду Криворізького району", - йдеться у повідомленні.
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Кожної ночі Миколаїв утюжать за будь здоров. Таке відчуття, що так і треба, ніякого захисту не відчуваємо. Один раз накрили розрахунок С-300, одну ніч не насипали, і почалось знову, ще жорсткіше.
Наче й недалеко від Українського кордону (530 км), а дістати нічим