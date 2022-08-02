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Наслідки обстрілу рашистами Дніпропетровщини з "Ураганів". ФОТО

Російська армія завдала ударів по Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області..

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.


Наслідки обстрілу рашистами Дніпропетровщини з Ураганів 01

"Подарунки" від "Ураганів" "руського міра", які сьогодні прилетіли у Карпівську громаду Криворізького району", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини, - ОВА

Наслідки обстрілу рашистами Дніпропетровщини з Ураганів 02

Наслідки обстрілу рашистами Дніпропетровщини з Ураганів 03

обстріл (28725) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3782)


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какая ненависть у них расеян к подсолнухам, однако. сначала кацап-дипломат в США месит подсолнухи у посольства, теперь это...
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02.08.2022 08:42 Відповісти
Вилкул лепечет - У нас усё ровно! Мы им как дали, как дали! Они как побежали, побежали! А снаряды и ракеты всё ближе и ближе....
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02.08.2022 09:12 Відповісти
***. Нам знову з часу ночі насипали, а потім о четвертій годині. При чому, влада розповідає тільки про другий обстріл, а те, що перший був значно більший - мовчать. Розвалили школу, але про це ніхто нічого.
Кожної ночі Миколаїв утюжать за будь здоров. Таке відчуття, що так і треба, ніякого захисту не відчуваємо. Один раз накрили розрахунок С-300, одну ніч не насипали, і почалось знову, ще жорсткіше.
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02.08.2022 08:50 Відповісти
Коли вже "бойові бавовни" дістануться до кацапського міста тула, де знаходиться військовий завод "сплав", який виготовляє "урагани", "смерчі", "гради" та снаряди до них?!
Наче й недалеко від Українського кордону (530 км), а дістати нічим
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02.08.2022 09:03 Відповісти
 
 