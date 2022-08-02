Наслідки обстрілу рашистами Дніпропетровщини з "Ураганів". ФОТО

Російська армія завдала ударів по Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області..

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.









"Подарунки" від "Ураганів" "руського міра", які сьогодні прилетіли у Карпівську громаду Криворізького району", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини, - ОВА