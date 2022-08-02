Окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини, - ОВА

Окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч з тривогою та обстрілами. Російська армія тримала під прицілом два райони - Синельниківський та Криворізький", - зауважив він.

За словами Резніченка, по Синельниківському ворог ударив із РСЗВ. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки.

Попередньо, люди не постраждали.

"У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило", - інформує очільник регіону.

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У селі Кошове перебита лінія електропередач. Село без світла. Працюють електрики.

У інших районах області на цю хвилину спокійно.