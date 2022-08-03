РУС
Ирпень получит от Майами выкупленное у американцев оружие. ФОТО

Полиция Майами провела акцию по выкупу у горожан оружия. Теперь 167 единиц огнестрельного оружия отправятся из Майами в Ирпень. Такого в истории партнерства с США еще не было.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще весной мы обратились к нашим международным партнерам с просьбой о помощи в борьбе с российским агрессором. В июне, в ответ на нашу просьбу, по инициативе комиссара полиции Майами Кена Рассела была проведена акция по выкупу оружия у горожан под названием "Guns 4 Ukraine". Желающим сдать ненужное оружие предлагали денежное вознаграждение в размере от 50 до 200 долларов за единицу. К выкупленным пистолетам и автоматам полицейские Майами добавили и конфискованные", - рассказал Маркушин.

Оружие из Майами в Ирпене передадут полицейским и бойцам терробороны.

Маркушин надеется, что в дальнейшем оружие по той же модели смогут получать от американцев и другие украинские города. Так, сейчас продолжаются переговоры с городом Хьюстон.

Ирпень получит от Майами выкупленное у американцев оружие 01
Ирпень получит от Майами выкупленное у американцев оружие 02

Ирпень (370) оружие (10398) помощь (8061) США (27721)
+5
Патроны натовского калибра есть в любом магазине (в отличие от совковых 5,45 который днем с огнем не сыскать)
03.08.2022 11:12 Ответить
+4
Спасибо!!!

Норм. Любой ствол - это оружие против орков.
03.08.2022 11:45 Ответить
+3
Есть такие, даже Тула их делает.
03.08.2022 11:24 Ответить
А патроны?...
03.08.2022 11:07 Ответить
До цієї зброї ще й патрони відповідні треба в достатній кількості інакше це непотріб.
03.08.2022 11:08 Ответить
03.08.2022 11:16 Ответить
Патроны натовского калибра есть в любом магазине (в отличие от совковых 5,45 который днем с огнем не сыскать)
03.08.2022 11:12 Ответить
а где вы видели калаши с натовским калибром?
03.08.2022 11:18 Ответить
сотой серии
03.08.2022 11:21 Ответить
В США почти все калаши под 5,56
03.08.2022 11:21 Ответить
В США почти все калаши под 7,62
03.08.2022 11:31 Ответить
ага - кітайського виробництва
03.08.2022 12:45 Ответить
Есть такие, даже Тула их делает.
03.08.2022 11:24 Ответить
Які ж ми "вумні"! І наші поліцаї будуть бігать по магазинах і куплять собі патрони! Ти собі подібне уявляєш? Я про подібне чув тільки у фільмі "Рождённая революцией" (і читав у книзі, що була основою для його сценарію) Там міліціонерам видавали конфісковану у бандитів зброю, а вони самі до неї патрони шукали
Закуповувать у магазинах стрілецької зброї централізовано? По комерційних цінах? І який бухгалтер на подібне погодиться?
03.08.2022 12:09 Ответить
Девочки, не спорьте.
Почитайте Вики про калаши.
АК-47, пулемёты и остальное на этой серии - 7.62
Хоть и устарели, но для определённых задач незаменимы. Весьма популярны, в т.ч. и США
АК-74 и производные - 5.45 -бывший совок, сателлиты и основная часть в Украине.
АК-101, 102, 108 -5.56. Как раз в США в основном такие.
03.08.2022 12:20 Ответить
Хьюстон, мы теряем АЭС!!!
03.08.2022 11:14 Ответить
На Азовстали были сданы рашистам тысячи единиц стрелкового оружия...
03.08.2022 11:16 Ответить
Главным поставщиком вооружения для Украинской армии является рАсия. МногоООО трафейной техники и вооружения. Главное, что бы кульки полиэтиленовые с собой брали.
03.08.2022 11:50 Ответить
Це вже місяць назад писали та і новина не свіжої якості. Муйня....Зброя потрібна в першу чергу ЗСУ а не поліцаям які є прикладом зради.
03.08.2022 11:16 Ответить
Різнобіи -- а де парабелуми
03.08.2022 11:22 Ответить
Це як старі радянські танки нам поскидали. Я без претензій, по факту.
Поліція Майямі вбиває двох зайців.
03.08.2022 11:24 Ответить
Это как понимать? Вместо хаймерсов? Такой арсенал раздать, разве что - браконьерам.
03.08.2022 11:29 Ответить
перший ленд ліз пішов ...
03.08.2022 11:35 Ответить
Спасибо!!!

Норм. Любой ствол - это оружие против орков.
03.08.2022 11:45 Ответить
V chate zdarovii sarkazm i tuph ruskih 50/50 ...
03.08.2022 11:55 Ответить
God Bless America !!!
03.08.2022 13:03 Ответить
мне не понятно для кого у нас нет свободного ношения оружия а население нищее вон даже на хлеб нету...
03.08.2022 13:33 Ответить
Боже, бережи Америку!!!
Thank YOU USA!
03.08.2022 22:15 Ответить
 
 