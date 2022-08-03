Ирпень получит от Майами выкупленное у американцев оружие. ФОТО
Полиция Майами провела акцию по выкупу у горожан оружия. Теперь 167 единиц огнестрельного оружия отправятся из Майами в Ирпень. Такого в истории партнерства с США еще не было.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.
"Еще весной мы обратились к нашим международным партнерам с просьбой о помощи в борьбе с российским агрессором. В июне, в ответ на нашу просьбу, по инициативе комиссара полиции Майами Кена Рассела была проведена акция по выкупу оружия у горожан под названием "Guns 4 Ukraine". Желающим сдать ненужное оружие предлагали денежное вознаграждение в размере от 50 до 200 долларов за единицу. К выкупленным пистолетам и автоматам полицейские Майами добавили и конфискованные", - рассказал Маркушин.
Оружие из Майами в Ирпене передадут полицейским и бойцам терробороны.
Маркушин надеется, что в дальнейшем оружие по той же модели смогут получать от американцев и другие украинские города. Так, сейчас продолжаются переговоры с городом Хьюстон.
Закуповувать у магазинах стрілецької зброї централізовано? По комерційних цінах? І який бухгалтер на подібне погодиться?
Почитайте Вики про калаши.
АК-47, пулемёты и остальное на этой серии - 7.62
Хоть и устарели, но для определённых задач незаменимы. Весьма популярны, в т.ч. и США
АК-74 и производные - 5.45 -бывший совок, сателлиты и основная часть в Украине.
АК-101, 102, 108 -5.56. Как раз в США в основном такие.
Поліція Майямі вбиває двох зайців.
Норм. Любой ствол - это оружие против орков.
Thank YOU USA!