Ирпень получит от Майами выкупленное у американцев оружие. ФОТО

Полиция Майами провела акцию по выкупу у горожан оружия. Теперь 167 единиц огнестрельного оружия отправятся из Майами в Ирпень. Такого в истории партнерства с США еще не было.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще весной мы обратились к нашим международным партнерам с просьбой о помощи в борьбе с российским агрессором. В июне, в ответ на нашу просьбу, по инициативе комиссара полиции Майами Кена Рассела была проведена акция по выкупу оружия у горожан под названием "Guns 4 Ukraine". Желающим сдать ненужное оружие предлагали денежное вознаграждение в размере от 50 до 200 долларов за единицу. К выкупленным пистолетам и автоматам полицейские Майами добавили и конфискованные", - рассказал Маркушин.

Оружие из Майами в Ирпене передадут полицейским и бойцам терробороны.

Маркушин надеется, что в дальнейшем оружие по той же модели смогут получать от американцев и другие украинские города. Так, сейчас продолжаются переговоры с городом Хьюстон.



