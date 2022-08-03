УКР
Ірпінь отримає від Маямі викуплену в американців зброю. ФОТО

Поліція Маямі провела акція з викупу в містян зброї. Тепер 167 одиниць вогнепальної зброї вирушать з Маямі до Ірпеня. Такого в історії партнерства зі США ще не було.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще навесні ми звернулися до наших міжнародних партнерів з проханням про допомогу у боротьбі з російським агресором. У червні, у відповідь на наше прохання, з ініціативи комісара поліції Маямі Кена Рассела була проведена акція з викупу зброї в містян під назвою "Guns 4 Ukraine". Охочим здати непотрібну зброю пропонували грошову винагороду в розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю. До викуплених пістолетів та автоматів поліцейські Маямі додали й конфісковані", - розповів Маркушин.

Також дивіться: Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Зброю з Маямі в Ірпені передадуть поліцейським та бійцям тероборони.

Маркушин сподівається, що надалі зброю за такою ж моделлю зможуть отримувати від американців й інші українські міста. Так, зараз тривають перемовини з містом Х’юстон.

Ірпінь отримає від Маямі викуплену в американців зброю 01
Ірпінь отримає від Маямі викуплену в американців зброю 02

Автор: 

Ірпінь (359) зброя (7685) допомога (8665) США (24064)
+5
Патроны натовского калибра есть в любом магазине (в отличие от совковых 5,45 который днем с огнем не сыскать)
03.08.2022 11:12
+4
Спасибо!!!

Норм. Любой ствол - это оружие против орков.
03.08.2022 11:45
+3
Есть такие, даже Тула их делает.
03.08.2022 11:24
А патроны?...
03.08.2022 11:07
До цієї зброї ще й патрони відповідні треба в достатній кількості інакше це непотріб.
03.08.2022 11:08
03.08.2022 11:16
03.08.2022 11:12
а где вы видели калаши с натовским калибром?
03.08.2022 11:18
сотой серии
03.08.2022 11:21
В США почти все калаши под 5,56
03.08.2022 11:21
В США почти все калаши под 7,62
03.08.2022 11:31
ага - кітайського виробництва
03.08.2022 12:45
03.08.2022 11:24
Які ж ми "вумні"! І наші поліцаї будуть бігать по магазинах і куплять собі патрони! Ти собі подібне уявляєш? Я про подібне чув тільки у фільмі "Рождённая революцией" (і читав у книзі, що була основою для його сценарію) Там міліціонерам видавали конфісковану у бандитів зброю, а вони самі до неї патрони шукали
Закуповувать у магазинах стрілецької зброї централізовано? По комерційних цінах? І який бухгалтер на подібне погодиться?
03.08.2022 12:09
Девочки, не спорьте.
Почитайте Вики про калаши.
АК-47, пулемёты и остальное на этой серии - 7.62
Хоть и устарели, но для определённых задач незаменимы. Весьма популярны, в т.ч. и США
АК-74 и производные - 5.45 -бывший совок, сателлиты и основная часть в Украине.
АК-101, 102, 108 -5.56. Как раз в США в основном такие.
03.08.2022 12:20
Хьюстон, мы теряем АЭС!!!
03.08.2022 11:14
На Азовстали были сданы рашистам тысячи единиц стрелкового оружия...
03.08.2022 11:16
Главным поставщиком вооружения для Украинской армии является рАсия. МногоООО трафейной техники и вооружения. Главное, что бы кульки полиэтиленовые с собой брали.
03.08.2022 11:50
Це вже місяць назад писали та і новина не свіжої якості. Муйня....Зброя потрібна в першу чергу ЗСУ а не поліцаям які є прикладом зради.
03.08.2022 11:16
Різнобіи -- а де парабелуми
03.08.2022 11:22
Це як старі радянські танки нам поскидали. Я без претензій, по факту.
Поліція Майямі вбиває двох зайців.
03.08.2022 11:24
Это как понимать? Вместо хаймерсов? Такой арсенал раздать, разве что - браконьерам.
03.08.2022 11:29
перший ленд ліз пішов ...
03.08.2022 11:35
03.08.2022 11:45
V chate zdarovii sarkazm i tuph ruskih 50/50 ...
03.08.2022 11:55
God Bless America !!!
03.08.2022 13:03
мне не понятно для кого у нас нет свободного ношения оружия а население нищее вон даже на хлеб нету...
03.08.2022 13:33
Боже, бережи Америку!!!
Thank YOU USA!
03.08.2022 22:15
 
 