Ірпінь отримає від Маямі викуплену в американців зброю. ФОТО

Поліція Маямі провела акція з викупу в містян зброї. Тепер 167 одиниць вогнепальної зброї вирушать з Маямі до Ірпеня. Такого в історії партнерства зі США ще не було.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще навесні ми звернулися до наших міжнародних партнерів з проханням про допомогу у боротьбі з російським агресором. У червні, у відповідь на наше прохання, з ініціативи комісара поліції Маямі Кена Рассела була проведена акція з викупу зброї в містян під назвою "Guns 4 Ukraine". Охочим здати непотрібну зброю пропонували грошову винагороду в розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю. До викуплених пістолетів та автоматів поліцейські Маямі додали й конфісковані", - розповів Маркушин.

Зброю з Маямі в Ірпені передадуть поліцейським та бійцям тероборони.

Маркушин сподівається, що надалі зброю за такою ж моделлю зможуть отримувати від американців й інші українські міста. Так, зараз тривають перемовини з містом Х’юстон.



