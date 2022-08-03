Ірпінь отримає від Маямі викуплену в американців зброю. ФОТО
Поліція Маямі провела акція з викупу в містян зброї. Тепер 167 одиниць вогнепальної зброї вирушать з Маямі до Ірпеня. Такого в історії партнерства зі США ще не було.
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще навесні ми звернулися до наших міжнародних партнерів з проханням про допомогу у боротьбі з російським агресором. У червні, у відповідь на наше прохання, з ініціативи комісара поліції Маямі Кена Рассела була проведена акція з викупу зброї в містян під назвою "Guns 4 Ukraine". Охочим здати непотрібну зброю пропонували грошову винагороду в розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю. До викуплених пістолетів та автоматів поліцейські Маямі додали й конфісковані", - розповів Маркушин.
Зброю з Маямі в Ірпені передадуть поліцейським та бійцям тероборони.
Маркушин сподівається, що надалі зброю за такою ж моделлю зможуть отримувати від американців й інші українські міста. Так, зараз тривають перемовини з містом Х’юстон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Закуповувать у магазинах стрілецької зброї централізовано? По комерційних цінах? І який бухгалтер на подібне погодиться?
Почитайте Вики про калаши.
АК-47, пулемёты и остальное на этой серии - 7.62
Хоть и устарели, но для определённых задач незаменимы. Весьма популярны, в т.ч. и США
АК-74 и производные - 5.45 -бывший совок, сателлиты и основная часть в Украине.
АК-101, 102, 108 -5.56. Как раз в США в основном такие.
Поліція Майямі вбиває двох зайців.
Норм. Любой ствол - это оружие против орков.
Thank YOU USA!