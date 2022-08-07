Президент Зеленский встретился с очередной голливудской актрисой и обсудил ситуацию в Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с американской актрисой Джессикой Честейн.

Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!" – рассказал Зеленский.

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Американская актриса и продюсер Джессика Честейн сегодня 7 августа посетила столицу Украины, пишет Суспільне.

Утром звезда посетила детскую больницу "Охматдет", где ей рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Актриса посетила детей из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в "Охматдете".

Актриса также посетила Ирпень: пообщалась с местными властями и проехала по городу.







