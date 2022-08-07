Президент Зеленский встретился с очередной голливудской актрисой и обсудил ситуацию в Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский встретился с американской актрисой Джессикой Честейн.
Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!" – рассказал Зеленский.
Американская актриса и продюсер Джессика Честейн сегодня 7 августа посетила столицу Украины, пишет Суспільне.
Утром звезда посетила детскую больницу "Охматдет", где ей рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Актриса посетила детей из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в "Охматдете".
Актриса также посетила Ирпень: пообщалась с местными властями и проехала по городу.
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- Это правильно.
Ведучі ролі в The Zookeeper's Wife (про Польшу), Interstellar (про чорні діри), The Martian (про Марс), Zero Dark Thirty (про страту бен ладена).
Деякі "круті актори", такі як Том Круз (Mission Impossible), Метт Деймон (Jason Bourne) та Деніел Крейг (Casino Royale) ані слова підтримки про Україну не сказали. Suckers.
Тоді Єрмак і їого громадянства позбавить, як й Корбана!
Бідна Україна... здають кусками.
Таке складається враження що їх там ціла черга стоїть , на аудієнцію до - іх сіятєльств .
Особливо подобається Єрмак.