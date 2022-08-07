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Президент Зеленский встретился с очередной голливудской актрисой и обсудил ситуацию в Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с американской актрисой Джессикой Честейн.

Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!" – рассказал Зеленский.

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Американская актриса и продюсер Джессика Честейн сегодня 7 августа посетила столицу Украины, пишет Суспільне.

Утром звезда посетила детскую больницу "Охматдет", где ей рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Актриса посетила детей из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в "Охматдете".

Актриса также посетила Ирпень: пообщалась с местными властями и проехала по городу.

Президент Зеленский встретился с очередной голливудской актрисой и обсудил ситуацию в Украине 01
Президент Зеленский встретился с очередной голливудской актрисой и обсудил ситуацию в Украине 02
Президент Зеленский встретился с очередной голливудской актрисой и обсудил ситуацию в Украине 03
Президент Зеленский встретился с очередной голливудской актрисой и обсудил ситуацию в Украине 04

Автор: 

Голливуд (32) Зеленский Владимир (20742) помощь (7861) помощь и поддержка (874)


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Топ комментарии
+81
*****,ну как же без Ермака-это ******
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07.08.2022 20:24
+66
Контролює щоб буратіна не ляпнуло чого зайвого.
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07.08.2022 20:27
+58
Завгосп тут як тут!
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07.08.2022 20:24
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Ермак в люле, Зеля у дверей на коврике.
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08.08.2022 02:36 Ответить
- А если не слушается, то я его веником...
- Это правильно.
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08.08.2022 10:53 Ответить
ну не чергова акторка, а дуже відома.

Ведучі ролі в The Zookeeper's Wife (про Польшу), Interstellar (про чорні діри), The Martian (про Марс), Zero Dark Thirty (про страту бен ладена).

Деякі "круті актори", такі як Том Круз (Mission Impossible), Метт Деймон (Jason Bourne) та Деніел Крейг (Casino Royale) ані слова підтримки про Україну не сказали. Suckers.
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08.08.2022 02:17 Ответить
Актеры любят Зеленского потому что он свой.
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08.08.2022 03:07 Ответить
Зеленский - актер? Ну вы кривляке и льстите!
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08.08.2022 06:46 Ответить
голова опи разом з верховним гарантом прийняли в опи якусь актрису кино . а чому не прийняли для бесиди генерала Кривоноса наприклад . з того прийому було б бильше користи . але Кривонос не з тих що ..чаво изволите.. тому був знятий з посади . а акторив миг би подоляк з арестовичем приймати
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08.08.2022 06:47 Ответить
Ермак-приговор Зеленскому..имхо
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08.08.2022 06:56 Ответить
Приймав би тільки актрис, то ні він хоче брати участь у дипломатичному житті країни, а до цього він не доріс.
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08.08.2022 07:18 Ответить
в туалет Ермак Зелю одного пускает? а спать?
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08.08.2022 07:27 Ответить
Вова а може би ти частише зустричався з президентом Байденом . Девки подождут . Завтра рашисти АЭС гахнут -в усих яйця засвитяться .
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08.08.2022 07:55 Ответить
Вава, а зі Спартс, ти не хочеш зустрічі ?
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08.08.2022 07:59 Ответить
Та Ви що?!!
Тоді Єрмак і їого громадянства позбавить, як й Корбана!
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08.08.2022 11:51 Ответить
Скоро в усіх новинах: "найвеличніший гарно покакав вранці, а вірний єрмак файно витер дупу. Країна в безпеці."
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08.08.2022 08:17 Ответить
З ним уже просто ніхто з політиків не хоче зустрічатися: пустопорожнє патякало. Тай то - само з собою: відосіки і монологи перед дзеркалом. Голівудські актристки для відосіка - та й то уже рідко і не найкращі.
Бідна Україна... здають кусками.
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08.08.2022 08:28 Ответить
Є місце на банковій без єрмака? Обрид.
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08.08.2022 09:57 Ответить
Це рівень президента під час війни.. Сотнями гинуть наші воїни. знищуються села і міста,а вони з єрмаком артистів зустрічають А віддати шану нашим героям ОСОБИСТО воно боїться--тільки відосик може послати
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08.08.2022 10:11 Ответить
зустрічати тих акторів та возити по Бучам - то завдання максимум міністра культури Ткаченка. Дивитись не цю клоунаду коли ворог завтра відключає Запоріжську АЕС (безславно здану причому) і що гірше може спровокувати новий Чорнобиль, а вони фоткаються з акторками та знімають відосики - це просто піз..ць товариші...
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08.08.2022 11:35 Ответить
Ось з ким потрібно організовувати Бубє зустрічі. Пані акторка ,дурні запитання на кшалт еконіміки,войни... задавати Боневтіку не буде(на відміну від різних там американських та європейських бюрократів) Газ-квас та парочка фоток на добру память... Не житуха,а каліна-маліна.
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08.08.2022 10:41 Ответить
. Заголовок прикольний - Зеленський та Єрмак зустрілися з черговою голлівудською актрисою )) ..
Таке складається враження що їх там ціла черга стоїть , на аудієнцію до - іх сіятєльств .
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08.08.2022 10:46 Ответить
Не буду оригінальною.
Особливо подобається Єрмак.
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08.08.2022 11:08 Ответить
Свій свояка...
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08.08.2022 11:41 Ответить
Президенти зустрічаються з президентами, дипломати зустрічаються з дипломатами, політики - з політиками, військові - з військовими, артисти і продюсери - з артистами і продюсерами, бізнесмени - з бізнесменами, аграрії - з аграріями ... Люди споріднених професій розуміють одне одного , їм є про що поговорити, їм цікаво зустрітися разом... Чиї зустрічі допоможуть Україні у цій війні? Чиї зустрічі - пустопорожні балачки ?
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08.08.2022 11:45 Ответить
Нада переименовать президента в Зеленский-Ермак
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08.08.2022 11:52 Ответить
последнее фото зачётное, у дерьмака даже каждый жест его игрушки под контролем ))
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08.08.2022 11:56 Ответить
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