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На этой неделе Швейцария направит Украине 100 тонн гуманитарной помощи. ФОТО

Швейцария предоставит Украине новую партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщил президент страны Иньяцио Кассис в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнительная гуманитарная помощь для Украины. Швейцария на этой неделе посылает 100 тонн грузов, включая медицинское и противопожарное оборудование", - отметил Кассис.

По его словам, с марта страна послала в Украину уже 5,3 тыс. тонн гуманитарной помощи.

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На этой неделе Швейцария направит Украине 100 тонн гуманитарной помощи 01

На этой неделе Швейцария направит Украине 100 тонн гуманитарной помощи 02

На этой неделе Швейцария направит Украине 100 тонн гуманитарной помощи 03

Швейцария (617) гуманитарная помощь (1267)


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Следите за ермаком!!!! Скоро львиная доля этой помощи окажется на черном рынке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.08.2022 08:29 Ответить
Шоб не осіла в липких руках
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11.08.2022 08:33 Ответить
контроль и еще раз контроль - лучше со швейцарскими сопровождающими
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11.08.2022 08:37 Ответить
Швейцарія дуже гарна і багата країна, я там була років 20 тому в Цюріху, в Берні, в Базелі, в Люцерні, дуже вільні люди, майже у всіх вдома є зброя, тому що чоловіки служать і після служби можуть забрати свою зброю з собою. Люди добрі та щедрі, життя у Швейцарії дуже дороге, дякую людям за допомогу, дай їм усім Бог здоров'я за їхні добрі справи.
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11.08.2022 08:45 Ответить
Вже й магазин відкрили з Швейцарською гуманітаркою, на Шулявці.)))
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11.08.2022 09:14 Ответить
касапам також надсилатимуть?

толерасти штопані
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11.08.2022 09:32 Ответить
швейцарці нашу збірну з футболу обманом випхали з групи А ліги націй в групу В... країнка з гнильцой...
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11.08.2022 09:35 Ответить
 
 