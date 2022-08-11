На этой неделе Швейцария направит Украине 100 тонн гуманитарной помощи. ФОТО

Швейцария предоставит Украине новую партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщил президент страны Иньяцио Кассис в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнительная гуманитарная помощь для Украины. Швейцария на этой неделе посылает 100 тонн грузов, включая медицинское и противопожарное оборудование", - отметил Кассис.

По его словам, с марта страна послала в Украину уже 5,3 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Также смотрите: В сутки рашисты выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины, - ОВА. ФОТОрепортаж









