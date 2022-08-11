УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11176 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 882 7

Цього тижня Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги. ФОТО

Швейцарія надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Додаткова гуманітарна допомога для України. Швейцарія цього тижня надсилає 100 тонн вантажів, включно з медичним та протипожежним обладнанням", - зазначив Кассіс.

За його словами, з березня країна надіслала в Україну вже 5,3 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Також читайте: Швейцарія готова представляти інтереси України в РФ

Цього тижня Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги 01

Цього тижня Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги 02

Цього тижня Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги 03

Автор: 

Швейцарія (869) гуманітарна допомога (1003)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Следите за ермаком!!!! Скоро львиная доля этой помощи окажется на черном рынке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.08.2022 08:29 Відповісти
Шоб не осіла в липких руках
показати весь коментар
11.08.2022 08:33 Відповісти
контроль и еще раз контроль - лучше со швейцарскими сопровождающими
показати весь коментар
11.08.2022 08:37 Відповісти
Швейцарія дуже гарна і багата країна, я там була років 20 тому в Цюріху, в Берні, в Базелі, в Люцерні, дуже вільні люди, майже у всіх вдома є зброя, тому що чоловіки служать і після служби можуть забрати свою зброю з собою. Люди добрі та щедрі, життя у Швейцарії дуже дороге, дякую людям за допомогу, дай їм усім Бог здоров'я за їхні добрі справи.
показати весь коментар
11.08.2022 08:45 Відповісти
Вже й магазин відкрили з Швейцарською гуманітаркою, на Шулявці.)))
показати весь коментар
11.08.2022 09:14 Відповісти
касапам також надсилатимуть?

толерасти штопані
показати весь коментар
11.08.2022 09:32 Відповісти
швейцарці нашу збірну з футболу обманом випхали з групи А ліги націй в групу В... країнка з гнильцой...
показати весь коментар
11.08.2022 09:35 Відповісти
 
 