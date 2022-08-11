Цього тижня Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги. ФОТО

Швейцарія надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Додаткова гуманітарна допомога для України. Швейцарія цього тижня надсилає 100 тонн вантажів, включно з медичним та протипожежним обладнанням", - зазначив Кассіс.

За його словами, з березня країна надіслала в Україну вже 5,3 тис. тонн гуманітарної допомоги.

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