Швейцарія готова представляти інтереси України в РФ

Україна звернулася до Швейцарії з проханням представляти її інтереси в Росії, відповідні переговори з Києвом завершено.

Про це повідомило швейцарське МЗС у Берні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами представника відомства, Швейцарія готова виступити як дипломатичний посередник між Москвою і Києвом, проте для цього необхідна згода РФ.

Зараз Швейцарія представляє інтереси США в Ірані, Ірану в Канаді, взаємно Росії та Грузії, а також Саудівській Аравії та Ірану.

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