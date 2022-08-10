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Швейцарія готова представляти інтереси України в РФ

швейцарія

Україна звернулася до Швейцарії з проханням представляти її інтереси в Росії, відповідні переговори з Києвом завершено.

Про це повідомило швейцарське МЗС у Берні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами представника відомства, Швейцарія готова виступити як дипломатичний посередник між Москвою і Києвом, проте для цього необхідна згода РФ.

Зараз Швейцарія представляє інтереси США в Ірані, Ірану в Канаді, взаємно Росії та Грузії, а також Саудівській Аравії та Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна домовляється зі Швейцарією про консульські послуги для українців у Росії, - Лубінець

Автор: 

росія (65934) Швейцарія (869)


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Топ коментарі
+9
від імені України хто про це просив? конкретно?
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10.08.2022 20:19
+7
Арахамія добазарився...
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10.08.2022 20:23
+4
https://zn.ua/POLITICS/shvejtsarija-zapretila-hermanii-reeksport-svoikh-***********-v-ukrainu.html Швейцария запретила Германии реэкспорт своих боеприпасов в Украину
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10.08.2022 20:38
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Про вивід військ і репарації розмовляти будуть чи що?
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10.08.2022 20:13 Відповісти
выражать озабоченность будут ? нах надо
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10.08.2022 20:18 Відповісти
від імені України хто про це просив? конкретно?
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10.08.2022 20:19 Відповісти
Випий заспокійливого. Ти вже неадекватні коменти пишеш.
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10.08.2022 21:24 Відповісти
Арахамія добазарився...
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10.08.2022 20:23 Відповісти
Це не та країна.що відмовила нам в постачанні набоїв до німецьких БМП?!
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10.08.2022 20:25 Відповісти
нейтрали...
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10.08.2022 20:37 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/shvejtsarija-zapretila-hermanii-reeksport-svoikh-***********-v-ukrainu.html Швейцария запретила Германии реэкспорт своих боеприпасов в Украину
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10.08.2022 20:38 Відповісти
То нахрен лізуть зараз,якщо нейтрали?Треба бути послідовними!
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10.08.2022 20:39 Відповісти
от вони і заробляють на своєму нейтралітеті. Ти ж розумієш, що це погодження представляти інтереси - не альтруїстичне.
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10.08.2022 20:43 Відповісти
розумію,тому й злюсь
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10.08.2022 21:34 Відповісти
значить, вже готові до офіційного повного (https://www.bbc.com/ukrainian/news-60482683 а не часткового, бо консульства залишили ) розриву дипломатичних стосунків
А, може, і з бульбофюрером так же? Щоб мати змогу постріляти по його пусковим, аеродромах.
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10.08.2022 20:36 Відповісти
Тобто, росіяни будуть отримувати візи в Україну у посольстві Швейцарії?
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10.08.2022 20:40 Відповісти
Отримувати в Києві, в МЗС, але через Берн.
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10.08.2022 20:44 Відповісти
Тобто, щоб з'їздити з Росії "к мамє на Украіну", треба спочатку завітати до Берну?
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10.08.2022 20:57 Відповісти
З початку треба буде завітати до мвс потім до фсб а вже потім якщо дозволяє майор фсб пронін до Бєрну. Але всерівно на пункті переходу українськи прикордонники завернуть кацапа у зворотньому напрямі - тоб то назад до **********…
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10.08.2022 21:39 Відповісти
Avot eto, zria lezti v osinnpm ****** ros spesluzhb.
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10.08.2022 20:51 Відповісти
І, що та Швейцарія вирішила в тих конфліктах? Тільки свої інтереси, миротворці довбані.грошей на озброєння краще дай.
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10.08.2022 21:04 Відповісти
посередники з москалями нам не потрібні! Україна сама вирішить "москальське питання" на московії
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10.08.2022 21:27 Відповісти
Зеля швейцарців попросив.
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10.08.2022 21:29 Відповісти
А у нас шо есть какие то интересы в **********? Если они есть у отдельной группы ************** типа мертвечуков, боёк, рабиновичей, каломыйских, фельдманов, розенблатов , фуксов, ахметок и прочих так званых «громадян» с 3-4 гражданствами, то не фиг кивать на всю Украину, несправедливо как то.
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10.08.2022 21:33 Відповісти
Швейцария готова вальнуть Путина???
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10.08.2022 21:37 Відповісти
Лучше Швейцария пусть поможет в Украине ввести прямую демократию!
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10.08.2022 21:38 Відповісти
Швейцария страна которая отказала Украине в лечении раненых. Страна говно.
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10.08.2022 21:44 Відповісти
Швейцария ЦЕРН там же в детекторі одної меді на міліарди
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10.08.2022 22:07 Відповісти
Никаких переговоров с РФ. У Украины все идет по плану. Переговоры с РФ выгодны РФ и они ее спасают, а Украину наоборот переговоры гробят! Потому никаких переговоров и никаких посредников не нужно! Нужно гнать тех, кто переговоры хотят, после всего, что сделала РФ. Всех оккупантов сожжем нахрен и в ад отправим!!!
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10.08.2022 22:49 Відповісти
Не має потреби. Інтереси Росії в Україні вже давно і доволі успішно.представляє пан Єрмак.
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11.08.2022 00:45 Відповісти
 
 