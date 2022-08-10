Швейцарія готова представляти інтереси України в РФ
Україна звернулася до Швейцарії з проханням представляти її інтереси в Росії, відповідні переговори з Києвом завершено.
Про це повідомило швейцарське МЗС у Берні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами представника відомства, Швейцарія готова виступити як дипломатичний посередник між Москвою і Києвом, проте для цього необхідна згода РФ.
Зараз Швейцарія представляє інтереси США в Ірані, Ірану в Канаді, взаємно Росії та Грузії, а також Саудівській Аравії та Ірану.
Топ коментарі
+9 Вася Шевченко #371210
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+7 Evgen Karpenko
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+4 Виктор Гончарук
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А, може, і з бульбофюрером так же? Щоб мати змогу постріляти по його пусковим, аеродромах.