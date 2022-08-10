Швейцария готова представлять интересы Украины в РФ

Украина обратилась в Швейцарию с просьбой представлять ее интересы в России, соответствующие переговоры с Киевом завершены.

Об этом сообщил швейцарский МИД в Берне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам представителя ведомства, Швейцария готова выступить как дипломатический посредник между Москвой и Киевом, однако для этого необходимо согласие РФ.

Сейчас Швейцария представляет интересы США в Иране, Ирана в Канаде, взаимно России и Грузии, а также Саудовской Аравии и Ирана.

Читайте также: Украина договаривается со Швейцарией о консульских услугах для украинцев в России, - Лубинец