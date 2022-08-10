Швейцария готова представлять интересы Украины в РФ
Украина обратилась в Швейцарию с просьбой представлять ее интересы в России, соответствующие переговоры с Киевом завершены.
Об этом сообщил швейцарский МИД в Берне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По словам представителя ведомства, Швейцария готова выступить как дипломатический посредник между Москвой и Киевом, однако для этого необходимо согласие РФ.
Сейчас Швейцария представляет интересы США в Иране, Ирана в Канаде, взаимно России и Грузии, а также Саудовской Аравии и Ирана.
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А, може, і з бульбофюрером так же? Щоб мати змогу постріляти по його пусковим, аеродромах.