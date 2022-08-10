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Новости Война
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Швейцария готова представлять интересы Украины в РФ

швейцарія

Украина обратилась в Швейцарию с просьбой представлять ее интересы в России, соответствующие переговоры с Киевом завершены.

Об этом сообщил швейцарский МИД в Берне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам представителя ведомства, Швейцария готова выступить как дипломатический посредник между Москвой и Киевом, однако для этого необходимо согласие РФ.

Сейчас Швейцария представляет интересы США в Иране, Ирана в Канаде, взаимно России и Грузии, а также Саудовской Аравии и Ирана.

Читайте также: Украина договаривается со Швейцарией о консульских услугах для украинцев в России, - Лубинец

Автор: 

россия (96095) Швейцария (617)


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Топ комментарии
+9
від імені України хто про це просив? конкретно?
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10.08.2022 20:19
+7
Арахамія добазарився...
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10.08.2022 20:23
+4
https://zn.ua/POLITICS/shvejtsarija-zapretila-hermanii-reeksport-svoikh-***********-v-ukrainu.html Швейцария запретила Германии реэкспорт своих боеприпасов в Украину
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10.08.2022 20:38
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Про вивід військ і репарації розмовляти будуть чи що?
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10.08.2022 20:13 Ответить
выражать озабоченность будут ? нах надо
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10.08.2022 20:18 Ответить
від імені України хто про це просив? конкретно?
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10.08.2022 20:19 Ответить
Випий заспокійливого. Ти вже неадекватні коменти пишеш.
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10.08.2022 21:24 Ответить
Арахамія добазарився...
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10.08.2022 20:23 Ответить
Це не та країна.що відмовила нам в постачанні набоїв до німецьких БМП?!
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10.08.2022 20:25 Ответить
нейтрали...
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10.08.2022 20:37 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/shvejtsarija-zapretila-hermanii-reeksport-svoikh-***********-v-ukrainu.html Швейцария запретила Германии реэкспорт своих боеприпасов в Украину
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10.08.2022 20:38 Ответить
То нахрен лізуть зараз,якщо нейтрали?Треба бути послідовними!
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10.08.2022 20:39 Ответить
от вони і заробляють на своєму нейтралітеті. Ти ж розумієш, що це погодження представляти інтереси - не альтруїстичне.
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10.08.2022 20:43 Ответить
розумію,тому й злюсь
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10.08.2022 21:34 Ответить
значить, вже готові до офіційного повного (https://www.bbc.com/ukrainian/news-60482683 а не часткового, бо консульства залишили ) розриву дипломатичних стосунків
А, може, і з бульбофюрером так же? Щоб мати змогу постріляти по його пусковим, аеродромах.
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10.08.2022 20:36 Ответить
Тобто, росіяни будуть отримувати візи в Україну у посольстві Швейцарії?
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10.08.2022 20:40 Ответить
Отримувати в Києві, в МЗС, але через Берн.
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10.08.2022 20:44 Ответить
Тобто, щоб з'їздити з Росії "к мамє на Украіну", треба спочатку завітати до Берну?
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10.08.2022 20:57 Ответить
З початку треба буде завітати до мвс потім до фсб а вже потім якщо дозволяє майор фсб пронін до Бєрну. Але всерівно на пункті переходу українськи прикордонники завернуть кацапа у зворотньому напрямі - тоб то назад до **********…
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10.08.2022 21:39 Ответить
Avot eto, zria lezti v osinnpm ****** ros spesluzhb.
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10.08.2022 20:51 Ответить
І, що та Швейцарія вирішила в тих конфліктах? Тільки свої інтереси, миротворці довбані.грошей на озброєння краще дай.
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10.08.2022 21:04 Ответить
посередники з москалями нам не потрібні! Україна сама вирішить "москальське питання" на московії
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10.08.2022 21:27 Ответить
Зеля швейцарців попросив.
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10.08.2022 21:29 Ответить
А у нас шо есть какие то интересы в **********? Если они есть у отдельной группы ************** типа мертвечуков, боёк, рабиновичей, каломыйских, фельдманов, розенблатов , фуксов, ахметок и прочих так званых «громадян» с 3-4 гражданствами, то не фиг кивать на всю Украину, несправедливо как то.
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10.08.2022 21:33 Ответить
Швейцария готова вальнуть Путина???
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10.08.2022 21:37 Ответить
Лучше Швейцария пусть поможет в Украине ввести прямую демократию!
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10.08.2022 21:38 Ответить
Швейцария страна которая отказала Украине в лечении раненых. Страна говно.
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10.08.2022 21:44 Ответить
Швейцария ЦЕРН там же в детекторі одної меді на міліарди
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10.08.2022 22:07 Ответить
Никаких переговоров с РФ. У Украины все идет по плану. Переговоры с РФ выгодны РФ и они ее спасают, а Украину наоборот переговоры гробят! Потому никаких переговоров и никаких посредников не нужно! Нужно гнать тех, кто переговоры хотят, после всего, что сделала РФ. Всех оккупантов сожжем нахрен и в ад отправим!!!
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10.08.2022 22:49 Ответить
Не має потреби. Інтереси Росії в Україні вже давно і доволі успішно.представляє пан Єрмак.
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11.08.2022 00:45 Ответить
 
 