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Два тайника с боеприпасами обнаружили на Черниговщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На Черниговщине пограничник вместе с СБУ, Нацполицией и взрывотехниками обнаружили два тайника с боеприпасами.

Об этом сообщает в телеграме Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Первый тайник нашли на территории Семеновской громады. За обшивкой стены оккупанты спрятали противотанковую ракету "Фагот", три минометные мины калибра 120 мм и снаряженный магазин к автоматическому станковому гранатомету АГС-17.

Второй тайник обнаружили на окраине Михайло-Коцюбинской громады. Там было почти 1200 боеприпасов к стрелковому оружию калибров 7,62 и 12,7 мм, а также 30 боеприпасов к орудиям калибра 20 мм.

Отмечается, что пригодные боеприпасы передадут подразделениям Сил обороны Украины, а непригодные – уничтожат.

Два тайника с боеприпасами обнаружили на Черниговщине, - Госпогранслужба 01

Два тайника с боеприпасами обнаружили на Черниговщине, - Госпогранслужба 02

Два тайника с боеприпасами обнаружили на Черниговщине, - Госпогранслужба 03

Два тайника с боеприпасами обнаружили на Черниговщине, - Госпогранслужба 04

Два тайника с боеприпасами обнаружили на Черниговщине, - Госпогранслужба 05

Автор: 

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