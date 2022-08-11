Два тайника с боеприпасами обнаружили на Черниговщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
На Черниговщине пограничник вместе с СБУ, Нацполицией и взрывотехниками обнаружили два тайника с боеприпасами.
Об этом сообщает в телеграме Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Первый тайник нашли на территории Семеновской громады. За обшивкой стены оккупанты спрятали противотанковую ракету "Фагот", три минометные мины калибра 120 мм и снаряженный магазин к автоматическому станковому гранатомету АГС-17.
Второй тайник обнаружили на окраине Михайло-Коцюбинской громады. Там было почти 1200 боеприпасов к стрелковому оружию калибров 7,62 и 12,7 мм, а также 30 боеприпасов к орудиям калибра 20 мм.
Отмечается, что пригодные боеприпасы передадут подразделениям Сил обороны Украины, а непригодные – уничтожат.
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