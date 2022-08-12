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Журналист Портников нашел "прослушку" в квартире во Львове, где проживает с начала войны. ФОТО

Во Львове у себя дома журналист Виталий Портников, ведущий программы на "Эспрессо" и "Радио Свобода", нашел подслушивающее устройство - диктофон с возможностью долго вести запись.

Об этом сообщили в фейсбуке нардепы Николай Княжицкий и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Во Львове дома журналист Виталий Портников, ведущий программы на "Эспрессо" и "Радио Свобода", нашел подслушивающее устройство. Это диктофон с возможностью долго вести запись. Вызвали полицию. Приехали быстро. Вызвали СБУ. Не уезжают. Как депутат Верховной Рады прошу СБУ немедленно приехать и возбудить дело. Мы ведь не знаем, кто и с какой целью установил это устройство: наши службы, зарубежные или криминалитет", - отмечает он.

Позже Княжицкий сообщил, что СБУ приехали на вызов.

"Работают. Спасибо", - отметил он.

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Журналист Портников нашел прослушку в квартире во Львове, где проживает с начала войны 01

Подтверждает эту информацию также нардепка Климпуш-Цинцадзе.

"Очень тревожная новость о записывающем устройстве в квартире журналиста Виталия Портникова", - отметила она.

"Не хочется верить, что в момент столь тяжелых испытаний, потерь, когда все ресурсы должны быть направлены на борьбу с врагом, спецслужбы занимаются не предателями, а людьми с четкой и последовательной в течение многих лет государственной позицией. Разве, может, это сделали враги?" ", - поднимает вопрос она.

Депутат настаивает, что следствие должно ответить на этот вопрос.

Сам Портников прокомментировал инцидент для "Эспрессо": "Сегодня убирая квартиру, в которой я поселился в конце февраля, когда началась война, я под кроватью нашел записывающее устройство. На устройстве был инвентарный номер. Я сообщил правоохранительным органам о своей находке, чтобы они расследовали этот инцидент".

Отметим, что Виталий Портников – известный украинский журналист, публицист и политический обозреватель. Сотрудничает с "Радио Свобода" и "Эспрессо". На телеканале "Эспрессо" он создает программы "Политклуб Виталия Портникова" и "Субботний политклуб".

В Национальном союзе журналистов Украины возмущены случаем слежки за журналистом "Радио Свобода" и телеканала "Эспрессо" Виталием Портниковым и призывают СБУ и Национальную полицию оперативно расследовать факт обнаружения прослушивающего устройства в доме медийщика.

НСЖУ также выражает поддержку Виталию Портникову.

журналистика (3316) Княжицкий Николай (203) прослушка (350) Климпуш-Цинцадзе Иванна (385)


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Топ комментарии
+62
в єрмака запитайте
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12.08.2022 09:25 Ответить
+55
Нічого нового.
Тим самим займався і біглий на парашку овоч.
Зеля його найпалкіший учень.
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12.08.2022 09:26 Ответить
+46
Беззаперечно прослушку встановили вороги України, такі пацаковаті зелені вороги
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12.08.2022 09:27 Ответить
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на сайті агентура є стаття про12 відділ (ОТР) КГБ. При Андропові і Крючкову там керували виключно близькі люди Андропова бувші референти а на момент розпаду СРСР навіть бувший водій. А в Україні цими темними ділами займалось МВС. І зараз все продовжується, а коли МВС керують "від татарова" то таке і не дивно. Апаратура вже давно списана (по документах) і ніхтонічго не знайде. А за стацпрослушку є відповідальні і такий номер не проканає.
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12.08.2022 12:50 Ответить
Seleni wuha styrchat.
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12.08.2022 13:45 Ответить
военкомат поставил, бо не встав на облик)
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12.08.2022 14:12 Ответить
Без кацапських спецслужб не обійшлося
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12.08.2022 14:56 Ответить
Під ліжком? Та жінка поставила щоб впіймати на горячому.
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12.08.2022 15:23 Ответить
Портніков з жінками не живе.
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12.08.2022 15:31 Ответить
Дух Шерлока Холмса вызывать не надо и к ворожке можно не ходить, достаточно допросить (ой,что я говорю), просто при междусобойчике высокого уровня спросить у ермака.
Инакоговорящих и инакомыслящих там на дух не выносят, а просто аккуратно пытаются убрать : российская школа!
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12.08.2022 15:53 Ответить
Сам собі поставив, а хто це зробив?
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12.08.2022 16:33 Ответить
На цьому "диктофоні" лише не вистачає стікера з логотипом СБУ, датою, часом встановлення, прізвищем і номером посвідчення працівника, який за це відповідальний. Ну і пластилінової печатки зі шнурочком. Бу-га-га
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12.08.2022 16:57 Ответить
Портніков - відомий український журналіст,******** і публіцист...
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12.08.2022 17:33 Ответить
У блазня земля горить під ногами за здачу півдня...
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12.08.2022 18:16 Ответить
Більше всього що цей пристрій встановив один з коханців портнікова чи сам портніков для медійного хайпу. У першому варіанті те що коханець може працювати у розвідці чи інших органах дуже ймовірно, одне іншому не заважає, але й звичайні ревнощі відкидувати не варто. Другий варіант теж доволі ймовірний тому що портніков за великим рахунком нікому вже не цікавий і звичайно це його бісить і він хоче уваги.
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12.08.2022 19:13 Ответить
Ну ось які секрети можна підслухати у Портнікова ? Він каже в ефірі все що знає і користується відкритими джерелами.

Значить хотіли зробити компромат.

Значить це робили "свої". Бо для чужих він і без компромату ворог.
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12.08.2022 20:44 Ответить
Прочитавши новину, склалось враження, що Портников з лютого не прибирав під ліжком, а тут раз прибрав і знайшов.

На мою думку, все якось підозріло з цією новиною. Чи це такі журналісти, що не можуть нормально розкрити тему.
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20.08.2022 17:06 Ответить
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