Журналист Портников нашел "прослушку" в квартире во Львове, где проживает с начала войны. ФОТО

Во Львове у себя дома журналист Виталий Портников, ведущий программы на "Эспрессо" и "Радио Свобода", нашел подслушивающее устройство - диктофон с возможностью долго вести запись.

Об этом сообщили в фейсбуке нардепы Николай Княжицкий и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Во Львове дома журналист Виталий Портников, ведущий программы на "Эспрессо" и "Радио Свобода", нашел подслушивающее устройство. Это диктофон с возможностью долго вести запись. Вызвали полицию. Приехали быстро. Вызвали СБУ. Не уезжают. Как депутат Верховной Рады прошу СБУ немедленно приехать и возбудить дело. Мы ведь не знаем, кто и с какой целью установил это устройство: наши службы, зарубежные или криминалитет", - отмечает он.

Позже Княжицкий сообщил, что СБУ приехали на вызов.

"Работают. Спасибо", - отметил он.

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Подтверждает эту информацию также нардепка Климпуш-Цинцадзе.

"Очень тревожная новость о записывающем устройстве в квартире журналиста Виталия Портникова", - отметила она.

"Не хочется верить, что в момент столь тяжелых испытаний, потерь, когда все ресурсы должны быть направлены на борьбу с врагом, спецслужбы занимаются не предателями, а людьми с четкой и последовательной в течение многих лет государственной позицией. Разве, может, это сделали враги?" ", - поднимает вопрос она.

Депутат настаивает, что следствие должно ответить на этот вопрос.

Сам Портников прокомментировал инцидент для "Эспрессо": "Сегодня убирая квартиру, в которой я поселился в конце февраля, когда началась война, я под кроватью нашел записывающее устройство. На устройстве был инвентарный номер. Я сообщил правоохранительным органам о своей находке, чтобы они расследовали этот инцидент".

Отметим, что Виталий Портников – известный украинский журналист, публицист и политический обозреватель. Сотрудничает с "Радио Свобода" и "Эспрессо". На телеканале "Эспрессо" он создает программы "Политклуб Виталия Портникова" и "Субботний политклуб".

В Национальном союзе журналистов Украины возмущены случаем слежки за журналистом "Радио Свобода" и телеканала "Эспрессо" Виталием Портниковым и призывают СБУ и Национальную полицию оперативно расследовать факт обнаружения прослушивающего устройства в доме медийщика.

НСЖУ также выражает поддержку Виталию Портникову.