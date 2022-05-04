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Новости Война
19 086 13

Враг может прослушивать мобильные телефоны украинцев, - Центр противодействия дезинформации

цпд

Поскольку сегодня оккупанты имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины, с их стороны возможно вмешательство в работу мобильной связи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Это может происходить через "параллельную" переадресацию, при которой вызов может идти одновременно на два номера – непосредственного абонента и чужого номера. Чтобы обезопасить себя и близких от таких действий, призываем с помощью сервисных кодов проверить наличие переадресации вызова на вашем номере" , – говорится в сообщении.

В ЦПД предоставили сервисные коды для проверки:
*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.
*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова.
*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.
*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.
##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановлена мобильная и фиксированная связь в Херсонской области

Для конфиденциальных разговоров в Центре противодействия дезинформации советуют пользоваться мессенджерами с защищенным шифрованием.

мобильная связь (436) прослушка (350) Центр противодействия дезинформации (134)


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Топ комментарии
+16
Да ,значит перед началом разговора надо не забывать посылать кацапов на *** ,можно ещё и в конце разговора ...
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04.05.2022 16:13
+3
Наше СБУ мало й має доступ до нашого стільникового обладнання, а кацапи тільки-но отримали його на захоплених територіях. Про те люди й повідомляють, щоб ми стереглися.
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04.05.2022 16:47
+2
ну значит надо начинать с путин-***** и оканчивать - слава ВСУ!!!
и частіше спілкуватися на мові - най розбирає))) наші несенітниці...
укрзалізниця везла лисиці полуниці і суниці, паляниці й рукавиці ...ото б надавати б ***** по пиці))))
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04.05.2022 16:33
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Правила форума Совет форумчан
Да ,значит перед началом разговора надо не забывать посылать кацапов на *** ,можно ещё и в конце разговора ...
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04.05.2022 16:13 Ответить
і так всім відомо путін-куйло.. і не треба шифруватися
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04.05.2022 16:18 Ответить
Наше СБУ слухає, то чого москалі не можуть робити те саме? Менше по телефону треба тріпатись.
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04.05.2022 16:18 Ответить
Наше СБУ мало й має доступ до нашого стільникового обладнання, а кацапи тільки-но отримали його на захоплених територіях. Про те люди й повідомляють, щоб ми стереглися.
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04.05.2022 16:47 Ответить
Ох и дичь, такую чушь порят! Такая функция("Це може відбуватися через "паралельну" переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери) у операторов отсутствует.Если это и возможно, то просто как переадресация на другой номер скажем голосовой почты, а не параллельный звонок!
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04.05.2022 16:21 Ответить
дурнику.
ця функція зветься "конференц-зв'язок".
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04.05.2022 17:07 Ответить
Мало того, на Sim карте есть сервисный номер который удалить из переадресации не возможно никаким кодом, но при проверке он отображается, и сейчас пойдёт 100500 звонков с этим вопросом оператору, опять, ибо в начале войны это уже было!
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04.05.2022 16:28 Ответить
ну значит надо начинать с путин-***** и оканчивать - слава ВСУ!!!
и частіше спілкуватися на мові - най розбирає))) наші несенітниці...
укрзалізниця везла лисиці полуниці і суниці, паляниці й рукавиці ...ото б надавати б ***** по пиці))))
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04.05.2022 16:33 Ответить
Да ладно! Вот это новость. Они уже два месяца нас слушают.
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04.05.2022 16:41 Ответить
Багато чого цікавого «освободители» про себе дізнаються.
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04.05.2022 17:10 Ответить
Главное чтобы им это слышать "приятно" было.
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04.05.2022 17:34 Ответить
Спасибо, проверила. реально была перееадресация.
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04.05.2022 17:59 Ответить
 
 