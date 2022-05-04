Враг может прослушивать мобильные телефоны украинцев, - Центр противодействия дезинформации
Поскольку сегодня оккупанты имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины, с их стороны возможно вмешательство в работу мобильной связи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Это может происходить через "параллельную" переадресацию, при которой вызов может идти одновременно на два номера – непосредственного абонента и чужого номера. Чтобы обезопасить себя и близких от таких действий, призываем с помощью сервисных кодов проверить наличие переадресации вызова на вашем номере" , – говорится в сообщении.
В ЦПД предоставили сервисные коды для проверки:
*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.
*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова.
*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.
*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.
##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.
Для конфиденциальных разговоров в Центре противодействия дезинформации советуют пользоваться мессенджерами с защищенным шифрованием.
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ця функція зветься "конференц-зв'язок".
и частіше спілкуватися на мові - най розбирає))) наші несенітниці...
укрзалізниця везла лисиці полуниці і суниці, паляниці й рукавиці ...ото б надавати б ***** по пиці))))