Враг может прослушивать мобильные телефоны украинцев, - Центр противодействия дезинформации

Поскольку сегодня оккупанты имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины, с их стороны возможно вмешательство в работу мобильной связи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Это может происходить через "параллельную" переадресацию, при которой вызов может идти одновременно на два номера – непосредственного абонента и чужого номера. Чтобы обезопасить себя и близких от таких действий, призываем с помощью сервисных кодов проверить наличие переадресации вызова на вашем номере" , – говорится в сообщении.

В ЦПД предоставили сервисные коды для проверки:

*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.

*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова.

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.

*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.

##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

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Для конфиденциальных разговоров в Центре противодействия дезинформации советуют пользоваться мессенджерами с защищенным шифрованием.