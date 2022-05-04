Ворог може прослуховувати мобільні телефони українців, - Центр протидії дезінформації

Через те, що сьогодні окупанти мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України, з їхнього боку можливе втручання в роботу мобільного зв’язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

"Це може відбуватися через "паралельну" переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери – безпосереднього абонента та чужого номера. Щоб убезпечити себе та близьких від таких дій, закликаємо за допомогою сервісних кодів перевірити на наявність встановлення переадресації виклику на вашому номері", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД надають сервісні коди для перевірки:

*#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію.

*#43# виклик – статус послуги очікування виклику.

*#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер.

*#33# виклик – відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних.

##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.

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Для конфіденційних розмов у Центрі протидії дезінформації радять користуватися месенжерами із захищеним шифруванням.