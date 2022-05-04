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Новини Війна
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Ворог може прослуховувати мобільні телефони українців, - Центр протидії дезінформації

цпд

Через те, що сьогодні окупанти мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України, з їхнього боку можливе втручання в роботу мобільного зв’язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

"Це може відбуватися через "паралельну" переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери – безпосереднього абонента та чужого номера. Щоб убезпечити себе та близьких від таких дій, закликаємо за допомогою сервісних кодів перевірити на наявність встановлення переадресації виклику на вашому номері", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД надають сервісні коди для перевірки:
*#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію.
*#43# виклик – статус послуги очікування виклику.
*#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер.
*#33# виклик – відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних.
##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.

Також читайте: Відновлено мобільний та фіксований зв'язок у Херсонській області

Для конфіденційних розмов у Центрі протидії дезінформації радять користуватися месенжерами із захищеним шифруванням.

мобільний зв’язок (1038) прослуховування (208) Центр протидії дезінформації (162)


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Топ коментарі
+16
Да ,значит перед началом разговора надо не забывать посылать кацапов на *** ,можно ещё и в конце разговора ...
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04.05.2022 16:13
+3
Наше СБУ мало й має доступ до нашого стільникового обладнання, а кацапи тільки-но отримали його на захоплених територіях. Про те люди й повідомляють, щоб ми стереглися.
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04.05.2022 16:47
+2
ну значит надо начинать с путин-***** и оканчивать - слава ВСУ!!!
и частіше спілкуватися на мові - най розбирає))) наші несенітниці...
укрзалізниця везла лисиці полуниці і суниці, паляниці й рукавиці ...ото б надавати б ***** по пиці))))
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04.05.2022 16:33
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Да ,значит перед началом разговора надо не забывать посылать кацапов на *** ,можно ещё и в конце разговора ...
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04.05.2022 16:13 Відповісти
і так всім відомо путін-куйло.. і не треба шифруватися
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04.05.2022 16:18 Відповісти
Наше СБУ слухає, то чого москалі не можуть робити те саме? Менше по телефону треба тріпатись.
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04.05.2022 16:18 Відповісти
Наше СБУ мало й має доступ до нашого стільникового обладнання, а кацапи тільки-но отримали його на захоплених територіях. Про те люди й повідомляють, щоб ми стереглися.
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04.05.2022 16:47 Відповісти
Ох и дичь, такую чушь порят! Такая функция("Це може відбуватися через "паралельну" переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери) у операторов отсутствует.Если это и возможно, то просто как переадресация на другой номер скажем голосовой почты, а не параллельный звонок!
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04.05.2022 16:21 Відповісти
дурнику.
ця функція зветься "конференц-зв'язок".
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04.05.2022 17:07 Відповісти
Мало того, на Sim карте есть сервисный номер который удалить из переадресации не возможно никаким кодом, но при проверке он отображается, и сейчас пойдёт 100500 звонков с этим вопросом оператору, опять, ибо в начале войны это уже было!
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04.05.2022 16:28 Відповісти
ну значит надо начинать с путин-***** и оканчивать - слава ВСУ!!!
и частіше спілкуватися на мові - най розбирає))) наші несенітниці...
укрзалізниця везла лисиці полуниці і суниці, паляниці й рукавиці ...ото б надавати б ***** по пиці))))
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04.05.2022 16:33 Відповісти
Да ладно! Вот это новость. Они уже два месяца нас слушают.
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04.05.2022 16:41 Відповісти
Багато чого цікавого «освободители» про себе дізнаються.
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04.05.2022 17:10 Відповісти
Главное чтобы им это слышать "приятно" было.
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04.05.2022 17:34 Відповісти
Спасибо, проверила. реально была перееадресация.
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04.05.2022 17:59 Відповісти
 
 