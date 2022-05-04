Ворог може прослуховувати мобільні телефони українців, - Центр протидії дезінформації
Через те, що сьогодні окупанти мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України, з їхнього боку можливе втручання в роботу мобільного зв’язку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
"Це може відбуватися через "паралельну" переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери – безпосереднього абонента та чужого номера. Щоб убезпечити себе та близьких від таких дій, закликаємо за допомогою сервісних кодів перевірити на наявність встановлення переадресації виклику на вашому номері", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД надають сервісні коди для перевірки:
*#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію.
*#43# виклик – статус послуги очікування виклику.
*#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер.
*#33# виклик – відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних.
##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.
Для конфіденційних розмов у Центрі протидії дезінформації радять користуватися месенжерами із захищеним шифруванням.
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ця функція зветься "конференц-зв'язок".
и частіше спілкуватися на мові - най розбирає))) наші несенітниці...
укрзалізниця везла лисиці полуниці і суниці, паляниці й рукавиці ...ото б надавати б ***** по пиці))))