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Відновлено мобільний та фіксований зв'язок у Херсонській області

телефон,мобильный,смс,сообщение

Усі мобільні оператори відновили роботу в Херсоні та Херсонській області, відновлено також фіксований зв'язок.

Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня всі оператори мобільного зв'язку, використовуючи резервні канали живлення, відновили зв'язок у Херсоні та області. Кілька годин тому також було відновлено фіксований зв'язок", - сказав він.

Протягом трьох днів ремонтники чекали можливості відновити роботу магістрального каналу. Без зв'язку мешканці Херсонської області та Херсону залишалися з 30 квітня, відколи окупанти відключили його.

Також читайте: Окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей, - Держспецзв’язок

Автор: 

мобільний зв’язок (1038) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+3
Слава Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.05.2022 12:04
+3
Краще б наші Антонівський міст роз'***...шили, тоді б всі орки, що в Херсоні наразі знаходяться, опинились би в оперативному оточенні.
А зв'язок той годиться зараз лише на те, щоб нам з окупованого Херсону присилали новини, кого там орки ще вбили чи закатували.
Велика радість...
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04.05.2022 12:08
+2
Через Крим. Херсон здали і то є факт.
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04.05.2022 12:09
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04.05.2022 12:04 Відповісти
Трохи лірики, повернулася після хвороби до праці. Полька і литовка обійняли 'тепер ми сестри. Тримайте кордони. Весь світ за вас.
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04.05.2022 12:05 Відповісти
водафона нет
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04.05.2022 12:06 Відповісти
А інтернет? Що з інтернетом?
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04.05.2022 12:08 Відповісти
Через Крим. Херсон здали і то є факт.
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04.05.2022 12:09 Відповісти
Краще б наші Антонівський міст роз'***...шили, тоді б всі орки, що в Херсоні наразі знаходяться, опинились би в оперативному оточенні.
А зв'язок той годиться зараз лише на те, щоб нам з окупованого Херсону присилали новини, кого там орки ще вбили чи закатували.
Велика радість...
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04.05.2022 12:08 Відповісти
У Херсонській області теж правдиві новини потрібно знати.
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04.05.2022 12:17 Відповісти
А краще ще й звинувачувати жителів міста і області в тому, що типу самі впустили окупантів. Треба було проти навали з палками і рогатками бігти
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04.05.2022 14:01 Відповісти
На будущее, чтоб не остаться без связи, поищите старый или купите новый радиоприёмник в котором минимум, есть диапазон коротких (SW/КВ) и желательно средних (MW/AM/СВ) волн.

Либо неплохо иметь спутниковую антенну с тюнером и настроить например на спутник Hotbird 13;
▪️ частота: 11 219 МГц;
▪️ поляризиция: H (горизонтальная);
▪️ символьная скорость: 29 900;
▪️ корекция ошибок: FEC 3/5
без кодировки.

Ну а для мажоров - Starlink от Илона Маска.
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04.05.2022 12:15 Відповісти
на що? для кого? вже пенсіі платили в ордло....
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04.05.2022 12:23 Відповісти
Звідки ви такі розумні всі...Правильно, головне аби вам добре було
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04.05.2022 13:59 Відповісти
Ці території окуповані. Пенсії теж готуємось виплачувати? Ідіотизм продовжується.
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04.05.2022 13:22 Відповісти
Ви серйозно?!! Ми тут сидимо як у клітці в окупованому місті, три дні випали з життя бо навіть не знаєш новин, що з рідними та країною, страшно, і ви зараз пишете що "ці території окуповані" тобто іншими словами "плюнемо на своїх же людей і краще підемо за чашечкою кофію десь у ресторанчик" тим часом? Я дивуюсь які свині люди вияляється, що вже про тих потвор казати..
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04.05.2022 13:57 Відповісти
 
 