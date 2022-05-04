Відновлено мобільний та фіксований зв'язок у Херсонській області
Усі мобільні оператори відновили роботу в Херсоні та Херсонській області, відновлено також фіксований зв'язок.
Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок сьогоднішнього дня всі оператори мобільного зв'язку, використовуючи резервні канали живлення, відновили зв'язок у Херсоні та області. Кілька годин тому також було відновлено фіксований зв'язок", - сказав він.
Протягом трьох днів ремонтники чекали можливості відновити роботу магістрального каналу. Без зв'язку мешканці Херсонської області та Херсону залишалися з 30 квітня, відколи окупанти відключили його.
Топ коментарі
+3 phonomaniac
показати весь коментар04.05.2022 12:04 Посилання
+3 Валерий Коломиец #502756
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+2 Порохобандерівець
показати весь коментар04.05.2022 12:09 Посилання
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А зв'язок той годиться зараз лише на те, щоб нам з окупованого Херсону присилали новини, кого там орки ще вбили чи закатували.
Велика радість...
Либо неплохо иметь спутниковую антенну с тюнером и настроить например на спутник Hotbird 13;
▪️ частота: 11 219 МГц;
▪️ поляризиция: H (горизонтальная);
▪️ символьная скорость: 29 900;
▪️ корекция ошибок: FEC 3/5
без кодировки.
Ну а для мажоров - Starlink от Илона Маска.