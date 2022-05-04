Восстановлена мобильная и фиксированная связь в Херсонской области

Все мобильные операторы возобновили работу в Херсоне и Херсонской области, восстановлена также фиксированная связь.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре, передает Цензор.НЕТ.



"По состоянию на утро сегодняшнего дня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, восстановили связь в Херсоне и области. Несколько часов назад также была восстановлена фиксированная связь", - сказал он.



В течение трех дней ремонтники ждали возможности возобновить работу магистрального канала. Без связи жители Херсонской области и Херсона оставались с 30 апреля с тех пор, как оккупанты отключили его.

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