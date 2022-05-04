РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9840 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 297 13

Восстановлена мобильная и фиксированная связь в Херсонской области

телефон,мобильный,смс,сообщение

Все мобильные операторы возобновили работу в Херсоне и Херсонской области, восстановлена также фиксированная связь.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, восстановили связь в Херсоне и области. Несколько часов назад также была восстановлена фиксированная связь", - сказал он.

В течение трех дней ремонтники ждали возможности возобновить работу магистрального канала. Без связи жители Херсонской области и Херсона оставались с 30 апреля с тех пор, как оккупанты отключили его.

Читайте: Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей, - Госспецсвязь

мобильная связь (436) Херсонская область (4859)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Слава Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
04.05.2022 12:04
+3
Краще б наші Антонівський міст роз'***...шили, тоді б всі орки, що в Херсоні наразі знаходяться, опинились би в оперативному оточенні.
А зв'язок той годиться зараз лише на те, щоб нам з окупованого Херсону присилали новини, кого там орки ще вбили чи закатували.
Велика радість...
показать весь комментарий
04.05.2022 12:08
+2
Через Крим. Херсон здали і то є факт.
показать весь комментарий
04.05.2022 12:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
04.05.2022 12:04 Ответить
Трохи лірики, повернулася після хвороби до праці. Полька і литовка обійняли 'тепер ми сестри. Тримайте кордони. Весь світ за вас.
показать весь комментарий
04.05.2022 12:05 Ответить
водафона нет
показать весь комментарий
04.05.2022 12:06 Ответить
А інтернет? Що з інтернетом?
показать весь комментарий
04.05.2022 12:08 Ответить
Через Крим. Херсон здали і то є факт.
показать весь комментарий
04.05.2022 12:09 Ответить
Краще б наші Антонівський міст роз'***...шили, тоді б всі орки, що в Херсоні наразі знаходяться, опинились би в оперативному оточенні.
А зв'язок той годиться зараз лише на те, щоб нам з окупованого Херсону присилали новини, кого там орки ще вбили чи закатували.
Велика радість...
показать весь комментарий
04.05.2022 12:08 Ответить
У Херсонській області теж правдиві новини потрібно знати.
показать весь комментарий
04.05.2022 12:17 Ответить
А краще ще й звинувачувати жителів міста і області в тому, що типу самі впустили окупантів. Треба було проти навали з палками і рогатками бігти
показать весь комментарий
04.05.2022 14:01 Ответить
На будущее, чтоб не остаться без связи, поищите старый или купите новый радиоприёмник в котором минимум, есть диапазон коротких (SW/КВ) и желательно средних (MW/AM/СВ) волн.

Либо неплохо иметь спутниковую антенну с тюнером и настроить например на спутник Hotbird 13;
▪️ частота: 11 219 МГц;
▪️ поляризиция: H (горизонтальная);
▪️ символьная скорость: 29 900;
▪️ корекция ошибок: FEC 3/5
без кодировки.

Ну а для мажоров - Starlink от Илона Маска.
показать весь комментарий
04.05.2022 12:15 Ответить
на що? для кого? вже пенсіі платили в ордло....
показать весь комментарий
04.05.2022 12:23 Ответить
Звідки ви такі розумні всі...Правильно, головне аби вам добре було
показать весь комментарий
04.05.2022 13:59 Ответить
Ці території окуповані. Пенсії теж готуємось виплачувати? Ідіотизм продовжується.
показать весь комментарий
04.05.2022 13:22 Ответить
Ви серйозно?!! Ми тут сидимо як у клітці в окупованому місті, три дні випали з життя бо навіть не знаєш новин, що з рідними та країною, страшно, і ви зараз пишете що "ці території окуповані" тобто іншими словами "плюнемо на своїх же людей і краще підемо за чашечкою кофію десь у ресторанчик" тим часом? Я дивуюсь які свині люди вияляється, що вже про тих потвор казати..
показать весь комментарий
04.05.2022 13:57 Ответить
 
 