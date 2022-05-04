Восстановлена мобильная и фиксированная связь в Херсонской области
Все мобильные операторы возобновили работу в Херсоне и Херсонской области, восстановлена также фиксированная связь.
Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро сегодняшнего дня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, восстановили связь в Херсоне и области. Несколько часов назад также была восстановлена фиксированная связь", - сказал он.
В течение трех дней ремонтники ждали возможности возобновить работу магистрального канала. Без связи жители Херсонской области и Херсона оставались с 30 апреля с тех пор, как оккупанты отключили его.
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+3 phonomaniac
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+3 Валерий Коломиец #502756
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+2 Порохобандерівець
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А зв'язок той годиться зараз лише на те, щоб нам з окупованого Херсону присилали новини, кого там орки ще вбили чи закатували.
Велика радість...
Либо неплохо иметь спутниковую антенну с тюнером и настроить например на спутник Hotbird 13;
▪️ частота: 11 219 МГц;
▪️ поляризиция: H (горизонтальная);
▪️ символьная скорость: 29 900;
▪️ корекция ошибок: FEC 3/5
без кодировки.
Ну а для мажоров - Starlink от Илона Маска.