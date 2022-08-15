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Оккупанты из "Градов" обстреляли села Кочубеевской громады, - полиция. ФОТО

херсонщина

В Херсонской области оккупанты обстреляли села из артиллерии.

Об этом сообщается на странице Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Херсонской области российская армия обстреляла из "Градов" Кочубеевскую территориальную громаду. За прошедшие сутки российские войска осуществили массированный обстрел Кочубеевской территориальной громады.

Больше всего пострадало от обстрелов село Пригорье, где ракеты повредили и разрушили дома местных жителей. Пострадавших среди гражданского населения нет, часть жителей эвакуировались из опасной зоны.

По этим фактам российской агрессии против мирного населения правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Оккупанты из Градов обстреляли села Кочубеевской громады, - полиция 01

армия РФ (19703) обстрел (27913) Нацполиция (16564) Херсонская область (4898)


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