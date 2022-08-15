Окупанти з "Градів" обстріляли села Кочубеївської громади, - поліція. ФОТО

На Херсонщині окупанти обстріляли села з артилерії.

Про це повідомляється на сторінці Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Херсонщині російська армія обстріляла з "Градів" Кочубеївську територіальну громаду. Протягом минулої доби російські війська здійснили масований обстріл Кочубеївської територіальної громади.

Найбільше постраждало від обстрілів село Пригір’я, де ракети пошкодили та зруйнували будинки місцевих мешканців. Постраждалих серед цивільного населення немає, частина жителів евакуювалися з небезпечної зони.

За цими фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.