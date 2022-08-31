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Штаб по подготовке псевдореферендума взорвался в оккупированном Бердянске. ФОТО

В оккупированном Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", готовящего псевдореферендум.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Оккупированный Бердянск. У штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", которая активно участвует в подготовке к псевдореферендуму, сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет. Похоже, кто-то неудачно выбросил окурок", - говорится в сообщении.

Штаб по подготовке псевдореферендума взорвался в оккупированном Бердянске 01
Штаб по подготовке псевдореферендума взорвался в оккупированном Бердянске 02

Читайте: За проведение "референдумов" на оккупированной территории Украины отвечает заместитель главы АП РФ Кириенко, - Госдепартамент США

Бердянск (443) взрыв (6737) референдум (1504) ВСУ (6583)


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Топ комментарии
+24
Кто-то уже вбросил свой бюллетень!
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31.08.2022 13:09
+23
Кацапчики , видно у вас підготовка йде дуже ефективно

і гаряче 😂
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31.08.2022 12:28
+14
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31.08.2022 12:30
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Кацапчики , видно у вас підготовка йде дуже ефективно

і гаряче 😂
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31.08.2022 12:28 Ответить
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31.08.2022 12:30 Ответить
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31.08.2022 16:01 Ответить
винесіть правильно головного недопалка - та й буде вам щастя...
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31.08.2022 12:32 Ответить
а хто серед 140 млн недопалків головний?
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31.08.2022 12:45 Ответить
140 млн - це вже давно заїзжений фейк від роспрогандонів. Згідно з результатами численних ******** досліджень на основі споживання продуктів там 80-90 млн.
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31.08.2022 22:35 Ответить
Шось слабенько рвануло. І то добре. Хоч так.
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31.08.2022 12:33 Ответить
чому як хтось російськомовний то такі характерні комєнти...
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31.08.2022 13:19 Ответить
Судя по первой фотке, опять кондиционер лопнул.
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31.08.2022 12:47 Ответить
Кто-то уже вбросил свой бюллетень!
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31.08.2022 13:09 Ответить
Курілі?
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31.08.2022 13:17 Ответить
ні, на фото явно видно ефект лінзи
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31.08.2022 14:27 Ответить
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31.08.2022 16:24 Ответить
Адіннарот, блд.
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31.08.2022 13:28 Ответить
Бавовнятко завітало перевірити хід підготовки до фарсу і внесло свої зауваження.
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31.08.2022 13:32 Ответить
Ну знову!! Начальник штабу закурив в кабінеті!
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31.08.2022 15:07 Ответить
Одиннарот - пошел на@уй вслед за кораблем
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31.08.2022 16:38 Ответить
Це Залужний проголосував?
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31.08.2022 18:42 Ответить
Референдум идёт в кильватере за руским военным кораблём
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31.08.2022 21:09 Ответить
 
 