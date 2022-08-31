Штаб по подготовке псевдореферендума взорвался в оккупированном Бердянске. ФОТО
В оккупированном Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", готовящего псевдореферендум.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Оккупированный Бердянск. У штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", которая активно участвует в подготовке к псевдореферендуму, сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет. Похоже, кто-то неудачно выбросил окурок", - говорится в сообщении.
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і гаряче 😂