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Очередное движение военной техники РФ зафиксировано в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТО

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе снова зафиксировали движение военной техники РФ в сторону Бердянска.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Неожиданное движение военных колонн. Во-первых, вся военная техника инженерного направления. Особенно интересны понтоны через центр города в сторону Бердянска. Во-вторых, заезд техники с новоазовского направления, не донецкого. В-третьих, - в прежнем числе в сторону Сартаны на север области. Продолжаем отслеживать ситуацию", – написал Андрющенко.

Он также отметил, что российские военные полностью уехали из с. Мелекино. Теперь здесь остались только строители – "гражданские оккупанты".

Смотрите: Партизаны подорвали патруль оккупантов в Мариуполе, троих рашистов госпитализировали, - Андрющенко. ФОТО

Очередное движение военной техники РФ зафиксировано в Мариуполе 01

Мариуполь (5710) техника (1736) Андрющенко Петр (581)


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херсонські раки вже чекають

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14.09.2022 12:47 Ответить
"У бік Бердянська" - це далі піде або на Олешки, або на Каховку, переправу через Дніпро тулити...
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14.09.2022 12:47 Ответить
**** тут думать.
Бердянск - Токмак - Энергодар. Там будут строить переправу, так как бить туда ракетами опасно.
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14.09.2022 12:52 Ответить
Я був колись в Енергодарі. Там Каховське водосховище дуже широке, декілька кілометрів між берегами. Там переправу нереально зробити.
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14.09.2022 13:35 Ответить
4.5 км до протилежного берега в районі Енергодара - забагато, навіть, для упоротих кацапів.
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14.09.2022 15:16 Ответить
А можна по ним заГерачити!
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14.09.2022 12:55 Ответить
Нехай їдуть, Хаймерси вже чекають.
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14.09.2022 13:16 Ответить
Понтони під Херсон везуть, бо їм там вигрібати через Дніпро больно. Не шкода їх, нехай пливуть до раків
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14.09.2022 13:35 Ответить
М-да здувається потихенько "втарая". То їхали танки і БТРи, а тепер одні понти їдуть. Вибачте, понтони.
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14.09.2022 15:50 Ответить
 
 