Очередное движение военной техники РФ зафиксировано в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТО

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе снова зафиксировали движение военной техники РФ в сторону Бердянска.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Неожиданное движение военных колонн. Во-первых, вся военная техника инженерного направления. Особенно интересны понтоны через центр города в сторону Бердянска. Во-вторых, заезд техники с новоазовского направления, не донецкого. В-третьих, - в прежнем числе в сторону Сартаны на север области. Продолжаем отслеживать ситуацию", – написал Андрющенко.

Он также отметил, что российские военные полностью уехали из с. Мелекино. Теперь здесь остались только строители – "гражданские оккупанты".

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