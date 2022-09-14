Черговий рух військової техніки РФ зафіксовано в Маріуполі. ВІДЕО+ФОТО

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі знову зафіксували рух військової техніки РФ у бік Бердянська.

Про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Несподіваний рух військових колон. По-перше, вся військова техніка інженерного напряму. Особливо цікаві понтони через центр міста в бік Бердянська. По-друге, заїзд техники з новоазовського напряму, не донецького. По-третє, - впреше у тому числі в бік Сартани на північ області. Продовжуємо відслідковувати ситуацію", - написав Андрющенко.

Він також зазначив, що російські військові повністю виїхали із с. Мелекіне. Тепер тут залишилися лише будівельники – "цивільні окупанти".

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