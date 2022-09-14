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Черговий рух військової техніки РФ зафіксовано в Маріуполі. ВІДЕО+ФОТО

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі знову зафіксували рух військової техніки РФ у бік Бердянська.

Про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Несподіваний рух військових колон. По-перше, вся військова техніка інженерного напряму. Особливо цікаві понтони через центр міста в бік Бердянська. По-друге, заїзд техники з новоазовського напряму, не донецького. По-третє, - впреше у тому числі в бік Сартани на північ області. Продовжуємо відслідковувати ситуацію", - написав Андрющенко.

Він також зазначив, що російські військові повністю виїхали із с. Мелекіне. Тепер тут залишилися лише будівельники – "цивільні окупанти".

Дивіться: У Маріуполі критична ситуація з продуктами харчування. Люди стоять у величезній черзі за хлібом, - міськрада. ВIДЕО

Черговий рух військової техніки РФ зафіксовано в Маріуполі 01

Автор: 

Маріуполь (3228) техніка (1826) Андрющенко Петро (694)


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херсонські раки вже чекають

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14.09.2022 12:47 Відповісти
"У бік Бердянська" - це далі піде або на Олешки, або на Каховку, переправу через Дніпро тулити...
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14.09.2022 12:47 Відповісти
**** тут думать.
Бердянск - Токмак - Энергодар. Там будут строить переправу, так как бить туда ракетами опасно.
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14.09.2022 12:52 Відповісти
Я був колись в Енергодарі. Там Каховське водосховище дуже широке, декілька кілометрів між берегами. Там переправу нереально зробити.
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14.09.2022 13:35 Відповісти
4.5 км до протилежного берега в районі Енергодара - забагато, навіть, для упоротих кацапів.
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14.09.2022 15:16 Відповісти
А можна по ним заГерачити!
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14.09.2022 12:55 Відповісти
Нехай їдуть, Хаймерси вже чекають.
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14.09.2022 13:16 Відповісти
Понтони під Херсон везуть, бо їм там вигрібати через Дніпро больно. Не шкода їх, нехай пливуть до раків
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14.09.2022 13:35 Відповісти
М-да здувається потихенько "втарая". То їхали танки і БТРи, а тепер одні понти їдуть. Вибачте, понтони.
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14.09.2022 15:50 Відповісти
 
 