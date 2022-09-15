В деоккупированном Изюме задержали двух изменниц, добровольно сотрудничавших с представителями РФ. ФОТОрепортаж
В освобожденном от оккупантов г. Изюм разоблачены и задержаны бывшие полицейская и налоговица по подозрению в государственной измене.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, экс-полицейская вступила в ряды так называемой "Народной милиции" в Изюме. Она указывала военнослужащим РФ на местонахождение Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и других административных зданий в городе. В июле ей было заочно сообщено о подозрении.
Бывшая налоговица тоже активно сотрудничала с представителями РФ. Женщина заняла должность в псевдоадминистрации и исполняла обязанности по подбору кадров и оформлению местных как работников коммунальных и других служб. Также она выявляла патриотически настроенных граждан Украины, находившихся на временно оккупированной территории Харьковской области. Пока ей сообщено о подозрении.
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але ще скільки такого лайна в Україні...
"С восторгом предаюсь в руки родной милиции, на-надеюсь на нее и уповаю.Каюсь, что, хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского, временно являлся исполняющим обязанности царя.Ульяна Андреевна, я царствовал! Но вам не изменил. Меня царицей соблазняли, но не поддался я! Клянусь!" (с.)
Співробітники Служби безпеки активно працюють на звільнених територіях України, документуючи та викриваючи усі злочини загарбників.
Доказову базу злочинів формують слідчі СБУ.
Тому спецслужба звертається до мешканців цих населених пунктів: надавайте правоохоронцям всі наявні докази звірств російської армії, найманців та колаборантів.
Завдяки вашій допомозі Служба безпеки притягне до відповідальності кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій землі.
У рамках стабілізаційних заходів на звільнених територіях для нас важлива будь-яка деталь:
▪️ фото- та відеофіксація злочинів;
▪️ техніка та фрагменти озброєння окупантів;
▪️ свідчення про знущання та катування мирного населення;
▪️ інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками.
Нагадуємо, що працюють спеціальні телефони гарячої лінії:
Донецька область: +38 066 846 83 31
Луганська область: +38 066 846 81 54 (тільки месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, Signal)
Херсонська область: +38 068 132 98 76
Харківська область: [email protected]
Також в СБУ діє загальнонаціональна гаряча лінія 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: [email protected]
Може за їх наводкою не одного патріота України замучили, а їм підозра!?
І у цивільному житті - серед цих професій - купа гамна зустрічається
Як я йому не довіряю. Яке ж воно зашкварене.