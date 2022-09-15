РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5267 посетителей онлайн
Новости Фото Война
17 606 37

В деоккупированном Изюме задержали двух изменниц, добровольно сотрудничавших с представителями РФ. ФОТОрепортаж

В освобожденном от оккупантов г. Изюм разоблачены и задержаны бывшие полицейская и налоговица по подозрению в государственной измене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, экс-полицейская вступила в ряды так называемой "Народной милиции" в Изюме. Она указывала военнослужащим РФ на местонахождение Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и других административных зданий в городе. В июле ей было заочно сообщено о подозрении.

В деоккупированном Изюме задержали двух изменниц, добровольно сотрудничавших с представителями РФ 01

Читайте: В Изюме из-под завалов извлекли тело народного героя Романа Косенко, погибшего 9 марта


В деоккупированном Изюме задержали двух изменниц, добровольно сотрудничавших с представителями РФ 02

Бывшая налоговица тоже активно сотрудничала с представителями РФ. Женщина заняла должность в псевдоадминистрации и исполняла обязанности по подбору кадров и оформлению местных как работников коммунальных и других служб. Также она выявляла патриотически настроенных граждан Украины, находившихся на временно оккупированной территории Харьковской области. Пока ей сообщено о подозрении.

задержание (6675) Изюм (270) государственная измена (1540) Офис Генпрокурора (2466)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
кацапських підстилок за грати і в буцигарню
але ще скільки такого лайна в Україні...
показать весь комментарий
15.09.2022 12:00
+14
на днях вийдуть, або під заставу, абу отримають умовний термін, як отримали до них!((
показать весь комментарий
15.09.2022 12:01
+6
гарненька, гуляла з німецькими офіцерами? ну так хто ж французам винуватий, що вони здали Францію практично без опору? І там більшу частину населення можна було звинуватити в колаборації з окупантами. Якби вона дійсно стріляла у своїх співвітчизників чи видавала б підпільників , то хіба б їй лише голову побрили?
показать весь комментарий
15.09.2022 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапських підстилок за грати і в буцигарню
але ще скільки такого лайна в Україні...
показать весь комментарий
15.09.2022 12:00 Ответить
накуй за поребрик, зубная щетка, кусок мыла ну может быть еще если хорошо попросит сменные труселя
показать весь комментарий
15.09.2022 12:06 Ответить
Нехай шиє 10 років спецодяг роботягам.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:17 Ответить
Всі такі гуманісти аж тошно- *****! Роздерти шлюх кацапських за ноги -привселюдно -на центральній площі!
показать весь комментарий
15.09.2022 14:20 Ответить
Рамси попутали.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:01 Ответить
на днях вийдуть, або під заставу, абу отримають умовний термін, як отримали до них!((
показать весь комментарий
15.09.2022 12:01 Ответить
А Медведчук у чому підозрювався, чи може не було застави?
показать весь комментарий
15.09.2022 21:39 Ответить
ти б граматику підтягнуло, чмоня недорозвинута!((( коригувальників вогню, де|- факто диверсантів, як і істот, які відстежують пересування укр військ і передають оркам, як приклад директорка київської гімназії , чи доцент одного з харківських вузів, а дані організми, під одну статтю підпадають, з вище згаданими, випустила, твоя ****** зелена банда, одну під заставу, а доцента, з умовним терміном!тому пнх, блювотина зелена(((
показать весь комментарий
15.09.2022 22:20 Ответить
" ублюдки" це ті , хто тебе висрав , під парканом, такого недалекого - недолугого імбецила , який в силу діагнозу, не златний адекватно, ні думати ні сприймати інфу. під заставу випустили директорку київської гімназії, а умовний термін отримав, доцент ,одного з харківських вузів, а на рахунок вироків, то гугл в допомогу, там все є, виборець зеленого контрацептива, Я не подаю, таким як ти)))
показать весь комментарий
16.09.2022 10:15 Ответить
вспоминаю кинокомедию "Иван Васильевич меняет профессию" слова Бунша....
"С восторгом предаюсь в руки родной милиции, на-надеюсь на нее и уповаю.Каюсь, что, хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского, временно являлся исполняющим обязанности царя.Ульяна Андреевна, я царствовал! Но вам не изменил. Меня царицей соблазняли, но не поддался я! Клянусь!" (с.)
показать весь комментарий
15.09.2022 12:02 Ответить
гній
показать весь комментарий
15.09.2022 12:03 Ответить
Хто знає прізвища підкажіть. І ще цікавить "патріотка" Гожа втекла?
показать весь комментарий
15.09.2022 12:04 Ответить
Колаборанти мають бути позбавлені всього майна на користь ЗСУ і після відбуття короткого покарання депортовані в ********* з довічною забороною вїзду в Україну. Справжнє покарання вони відчують в *********і...
показать весь комментарий
15.09.2022 12:07 Ответить
так поступали с пособницами фашистов в цивилизованной Франции
показать весь комментарий
15.09.2022 12:07 Ответить
гарненька, гуляла з німецькими офіцерами? ну так хто ж французам винуватий, що вони здали Францію практично без опору? І там більшу частину населення можна було звинуватити в колаборації з окупантами. Якби вона дійсно стріляла у своїх співвітчизників чи видавала б підпільників , то хіба б їй лише голову побрили?
показать весь комментарий
15.09.2022 12:26 Ответить
Там не проста історія була з цими "перукарнями". В якісь момент почали стригти без розбору.
показать весь комментарий
15.09.2022 17:06 Ответить
СБУ закликає мешканців деокупованих населених пунктів зберігати докази воєнних злочинів рф і передавати їх правоохоронцям

Співробітники Служби безпеки активно працюють на звільнених територіях України, документуючи та викриваючи усі злочини загарбників.

Доказову базу злочинів формують слідчі СБУ.

Тому спецслужба звертається до мешканців цих населених пунктів: надавайте правоохоронцям всі наявні докази звірств російської армії, найманців та колаборантів.

Завдяки вашій допомозі Служба безпеки притягне до відповідальності кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій землі.

У рамках стабілізаційних заходів на звільнених територіях для нас важлива будь-яка деталь:
▪️ фото- та відеофіксація злочинів;
▪️ техніка та фрагменти озброєння окупантів;
▪️ свідчення про знущання та катування мирного населення;
▪️ інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками.

Нагадуємо, що працюють спеціальні телефони гарячої лінії:
Донецька область: +38 066 846 83 31
Луганська область: +38 066 846 81 54 (тільки месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, Signal)
Херсонська область: +38 068 132 98 76
Харківська область: [email protected]

Також в СБУ діє загальнонаціональна гаряча лінія 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: [email protected]
показать весь комментарий
15.09.2022 12:07 Ответить
А що зараз зі штепою?
показать весь комментарий
15.09.2022 12:08 Ответить
Не думаю, що помилюся, коли припущу, що ця стара курва поправляє "страчене у буцегарні здоров'я" на якомусь курорті.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:58 Ответить
Отдать их в партизанський отряд Марьяне Безмозглой...она справицца...😝🤣
показать весь комментарий
15.09.2022 12:09 Ответить
дуже сподіваюсь, що ці шльондри отримають по заслузі, а так, як у випадку зі штепою - тільки підсрачник та ореол "мучениці"...
показать весь комментарий
15.09.2022 12:11 Ответить
Нє, ну а як Ви хотіли? Жоден риг не повинен був постраждати! Хіба штепа - виняток із правила?
показать весь комментарий
15.09.2022 12:56 Ответить
ну а по сути,если человек в взрослый и не понимает последствий подобных решений с их стороны,то тут можно сказать только одно.что тупицы всегда в этой жизни будут страдать
показать весь комментарий
15.09.2022 12:16 Ответить
https://lb.ua/society/2022/09/15/529485_harkivskiy_oblasti_prikordonniki.html У Харківській області прикордонники визволили пʼятьох підлітків, яких закрили в підвалі росіяни
показать весь комментарий
15.09.2022 12:17 Ответить
Непонятно, нафиг их задерживать, содержать, кормить?... Сейчас - война, уйма народу пропадает без вести, двумя меньше -двумя больше, на среднюю температуру уже не повлияет. Всё равно эту падаль ни перевоспитать, ни переубедить уже не получится, только лишняя возня и траты.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:18 Ответить
ні-ні, тільки в рашу відправляти - там вони із своїми навиками такого накоють.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:31 Ответить
В небуття, а не підозри оголошувать!
Може за їх наводкою не одного патріота України замучили, а їм підозра!?
показать весь комментарий
15.09.2022 12:23 Ответить
затримано колишніх поліцейську та податківицю за підозрою у державній зраді Джерело:
І у цивільному житті - серед цих професій - купа гамна зустрічається
показать весь комментарий
15.09.2022 12:30 Ответить
шльондры мокшанско-орковские.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:45 Ответить
нах друкувати фото, якщо на ньому все закрито?
показать весь комментарий
15.09.2022 12:46 Ответить
Відловили тільки двох лаптєлапих курвів? І все, таких там більше не лишилось?..
показать весь комментарий
15.09.2022 12:53 Ответить
шмар кацапських треба було прикопати по-тихому а не суди гуманні їм влаштовувати які дадуть умовний термін
показать весь комментарий
15.09.2022 13:37 Ответить
І знову дбр.

Як я йому не довіряю. Яке ж воно зашкварене.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:27 Ответить
 
 