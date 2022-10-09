Героя Украины Дмитрия Рывака похоронили во Львове. ФОТО

Дмитрий Рывак был взрывотехником и погиб во время разминирования освобожденных территорий Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Рывак с 2014 года принимал участие в проведении антитеррористической операции в составе добровольческого батальона "Святая Мария". В 2017-2019 годах работал инспектором-взрывотехником в Нацполиции Луганской области. Затем в Департаменте международного полицейского сотрудничества и Управлении взрывотехнической службы Национальной полиции Украины.

4 октября он погиб при разминировании освобожденных территорий в Харьковской области.

Церемония прощания с Дмитрием прошла в Храме Апостолов Петра и Павла в центре Львова. Он почил на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

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Дмитрию было 42 года. У него остались жена, сын, родители и сестра.

Поддержать родных Дмитрия можно по следующим реквизитам:

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💳Номер карты "Банки" 5375 4112 0113 4546 (Ирина Снитинская)









