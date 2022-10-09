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Героя Украины Дмитрия Рывака похоронили во Львове. ФОТО

Дмитрий Рывак был взрывотехником и погиб во время разминирования освобожденных территорий Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Рывак с 2014 года принимал участие в проведении антитеррористической операции в составе добровольческого батальона "Святая Мария". В 2017-2019 годах работал инспектором-взрывотехником в Нацполиции Луганской области. Затем в Департаменте международного полицейского сотрудничества и Управлении взрывотехнической службы Национальной полиции Украины.

4 октября он погиб при разминировании освобожденных территорий в Харьковской области.

Церемония прощания с Дмитрием прошла в Храме Апостолов Петра и Павла в центре Львова. Он почил на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

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Дмитрию было 42 года. У него остались жена, сын, родители и сестра.

Поддержать родных Дмитрия можно по следующим реквизитам:

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💳Номер карты "Банки" 5375 4112 0113 4546 (Ирина Снитинская)

Героя Украины Дмитрия Рывака похоронили во Львове 01
Героя Украины Дмитрия Рывака похоронили во Львове 02
Героя Украины Дмитрия Рывака похоронили во Львове 03
Героя Украины Дмитрия Рывака похоронили во Львове 04
Героя Украины Дмитрия Рывака похоронили во Львове 05

Автор: 

Львов (4582) похороны (1529) смерть (9223)


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Він загинув на звільненій ним землі. Він загинув Героєм і наша Пам'ять буде вічна.
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09.10.2022 09:26 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни !,
Боляче і сумно втрачати своіх Героів ...😪😪😪
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09.10.2022 09:27 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !

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09.10.2022 09:38 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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09.10.2022 09:39 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.10.2022 09:50 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.10.2022 10:26 Ответить
Війна вириває з життя самих кращих, справжніх чоловіків, але залишається головна опора України - діти загиблих героїв. Доки є нащадки полеглих українців, доти і буде існувати наша Батьківщина. Сумуємо разом з родиною. Нехай їх втішає думка про те, що Дмитро став янголом у Царстві Божому. Слава Герою.
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09.10.2022 10:33 Ответить
Так далеко
клекочуть лелеки,
Подаруй мені крила, Лебідь,

І високо
до вас в синьооке
Я полину в безкрайнє небо.

Ви на південь,
у вир - все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...

Ні, несила,
перевести крила,
Прощавайте брати незламні...
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09.10.2022 11:14 Ответить
 
 