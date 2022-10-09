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Героя України Дмитра Ривака поховали у Львові. ФОТО

Дмитро Ривак був вибухотехніком і загинув під час розмінування звільнених територій на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дмитро Ривак із 2014 року брав участь у проведенні Антитерористичної операції у складі добровольчого батальйону "Свята Марія". У 2017-2019 роках працював інспектором-вибухотехніком у Нацполіції Луганської області. Згодом у Департаменті міжнародного поліцейського співробітництва та Управлінні вибухотехнічної служби Національної поліції України.

4 жовтня він загинув при розмінування звільнених територій на Харківщині.

В рідному церемонія прощання з Дмитром відбулася в Храмі Апостолів Петра і Павла у центрі Львова. Він спочив на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.

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Дмитру було 42 роки. У нього залишилися дружина, син, батьки та сестра.

Підтримати рідних Дмитра можна за такими реквізитами:

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Героя України Дмитра Ривака поховали у Львові 01
Героя України Дмитра Ривака поховали у Львові 02
Героя України Дмитра Ривака поховали у Львові 03
Героя України Дмитра Ривака поховали у Львові 04
Героя України Дмитра Ривака поховали у Львові 05

Автор: 

Львів (3069) похорон (1284) смерть (6750)


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Він загинув на звільненій ним землі. Він загинув Героєм і наша Пам'ять буде вічна.
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09.10.2022 09:26 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіни !,
Боляче і сумно втрачати своіх Героів ...😪😪😪
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09.10.2022 09:27 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !

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09.10.2022 09:38 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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09.10.2022 09:39 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.10.2022 09:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.10.2022 10:26 Відповісти
Війна вириває з життя самих кращих, справжніх чоловіків, але залишається головна опора України - діти загиблих героїв. Доки є нащадки полеглих українців, доти і буде існувати наша Батьківщина. Сумуємо разом з родиною. Нехай їх втішає думка про те, що Дмитро став янголом у Царстві Божому. Слава Герою.
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09.10.2022 10:33 Відповісти
Так далеко
клекочуть лелеки,
Подаруй мені крила, Лебідь,

І високо
до вас в синьооке
Я полину в безкрайнє небо.

Ви на південь,
у вир - все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...

Ні, несила,
перевести крила,
Прощавайте брати незламні...
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09.10.2022 11:14 Відповісти
 
 