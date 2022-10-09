Героя України Дмитра Ривака поховали у Львові. ФОТО
Дмитро Ривак був вибухотехніком і загинув під час розмінування звільнених територій на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дмитро Ривак із 2014 року брав участь у проведенні Антитерористичної операції у складі добровольчого батальйону "Свята Марія". У 2017-2019 роках працював інспектором-вибухотехніком у Нацполіції Луганської області. Згодом у Департаменті міжнародного поліцейського співробітництва та Управлінні вибухотехнічної служби Національної поліції України.
4 жовтня він загинув при розмінування звільнених територій на Харківщині.
В рідному церемонія прощання з Дмитром відбулася в Храмі Апостолів Петра і Павла у центрі Львова. Він спочив на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.
Дмитру було 42 роки. У нього залишилися дружина, син, батьки та сестра.
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Ви на південь,
у вир - все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, несила,
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