Героя України Дмитра Ривака поховали у Львові. ФОТО

Дмитро Ривак був вибухотехніком і загинув під час розмінування звільнених територій на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дмитро Ривак із 2014 року брав участь у проведенні Антитерористичної операції у складі добровольчого батальйону "Свята Марія". У 2017-2019 роках працював інспектором-вибухотехніком у Нацполіції Луганської області. Згодом у Департаменті міжнародного поліцейського співробітництва та Управлінні вибухотехнічної служби Національної поліції України.

4 жовтня він загинув при розмінування звільнених територій на Харківщині.

В рідному церемонія прощання з Дмитром відбулася в Храмі Апостолів Петра і Павла у центрі Львова. Він спочив на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.

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Дмитру було 42 роки. У нього залишилися дружина, син, батьки та сестра.

Підтримати рідних Дмитра можна за такими реквізитами:

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