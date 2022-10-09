"Укрпочта" открыла предзаказ на новую марку "Крымский мост на бис!" ФОТО
Получить набор или марку можно будет в начале ноября. Тираж марок – 7 млн экземпляров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
"Номинальная стоимость марки М (потому что мост) - 18 грн за марку или 126 грн за лист из 7 марок. К марке будет выпущен конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и карточка. Кроме основного сюжета, марка содержит несколько интересных деталей и намеков:
- окурок в руках у героини, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты очень страдают от курения в запрещенных местах;
- легковой автомобиль оккупантов, двинувшийся в пропасть, теряя награбленные стиральные машинки и прочее добро;
- "Байрактар", "случайно" пролетавший над мостом;
- разбитый вражеский танк, который в составе колонны переправлялся оккупантами на фронт", - рассказали в пресс-службе.
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https://postmark.ukrposhta.ua/index.php?route=product/product&product_id=897&fbclid=IwAR0vApPJzzCLZrOKBrRWkMLB4ydnEby7AI5YjVQRm5jyiLGdzw3cArvLoA0
А чи не була то часом укрпоштівська вантажівка? Слєдком расєі ще не почав розслідувати таку версію?