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"Укрпочта" открыла предзаказ на новую марку "Крымский мост на бис!" ФОТО

Получить набор или марку можно будет в начале ноября. Тираж марок – 7 млн экземпляров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Номинальная стоимость марки М (потому что мост) - 18 грн за марку или 126 грн за лист из 7 марок. К марке будет выпущен конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и карточка. Кроме основного сюжета, марка содержит несколько интересных деталей и намеков:

  • окурок в руках у героини, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты очень страдают от курения в запрещенных местах;
  • легковой автомобиль оккупантов, двинувшийся в пропасть, теряя награбленные стиральные машинки и прочее добро;
  • "Байрактар", "случайно" пролетавший над мостом;
  • разбитый вражеский танк, который в составе колонны переправлялся оккупантами на фронт", - рассказали в пресс-службе.

Укрпочта открыла предзаказ на новую марку Крымский мост на бис! 01

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мост (1027) Укрпочта (310) Керченский мост (393) марка (33)


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Херачити по мосту як по АНтоніському... мєєєєєдлєнно...що пердаки підгорали і склеювалися
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09.10.2022 13:10 Ответить
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09.10.2022 14:08 Ответить
як зробити передзамовлення?
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09.10.2022 13:12 Ответить
наче так

https://postmark.ukrposhta.ua/index.php?route=product/product&product_id=897&fbclid=IwAR0vApPJzzCLZrOKBrRWkMLB4ydnEby7AI5YjVQRm5jyiLGdzw3cArvLoA0
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09.10.2022 13:24 Ответить
На сайті укрпошти.149 грн.якщо не помиляюсь.
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09.10.2022 13:26 Ответить
"Крымский мост ВСЬО!"
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09.10.2022 13:33 Ответить
Швиденько Укрпошта відреагувала. В мене враження, що марки в них були готові наперед.

А чи не була то часом укрпоштівська вантажівка? Слєдком расєі ще не почав розслідувати таку версію?
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09.10.2022 17:37 Ответить
 
 