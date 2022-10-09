"Укрпошта" відкрила передзамовлення на нову марку "Кримський міст на біс!". ФОТО
Отримати набір або марку. можна буде на початку листопада. Тираж марок – 7 млн екземплярів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".
"Номінальна вартість марки М (бо міст), що дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До марки буде випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та картку. Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків:
- недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях;
- легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро;
- Байрактар, що "випадково" пролітав над мостом;
- розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт", - розповіли у пресслужбі.
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https://postmark.ukrposhta.ua/index.php?route=product/product&product_id=897&fbclid=IwAR0vApPJzzCLZrOKBrRWkMLB4ydnEby7AI5YjVQRm5jyiLGdzw3cArvLoA0
А чи не була то часом укрпоштівська вантажівка? Слєдком расєі ще не почав розслідувати таку версію?