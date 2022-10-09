"Укрпошта" відкрила передзамовлення на нову марку "Кримський міст на біс!". ФОТО

Отримати набір або марку. можна буде на початку листопада. Тираж марок – 7 млн екземплярів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Номінальна вартість марки М (бо міст), що дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До марки буде випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та картку. Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків:

недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях;

легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро;

Байрактар, що "випадково" пролітав над мостом;

розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт", - розповіли у пресслужбі.

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