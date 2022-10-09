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"Укрпошта" відкрила передзамовлення на нову марку "Кримський міст на біс!". ФОТО

Отримати набір або марку. можна буде на початку листопада. Тираж марок – 7 млн екземплярів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти". 

"Номінальна вартість марки М (бо міст), що дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До марки буде випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та картку. Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків:

  • недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях;
  • легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро;
  • Байрактар, що "випадково" пролітав над мостом;
  • розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт", - розповіли у пресслужбі. 

Укрпошта відкрила передзамовлення на нову марку Кримський міст на біс! 01

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міст (1231) Укрпошта (1081) Керченський міст (532) марка (70)


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Херачити по мосту як по АНтоніському... мєєєєєдлєнно...що пердаки підгорали і склеювалися
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09.10.2022 13:10 Відповісти
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09.10.2022 14:08 Відповісти
як зробити передзамовлення?
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09.10.2022 13:12 Відповісти
наче так

https://postmark.ukrposhta.ua/index.php?route=product/product&product_id=897&fbclid=IwAR0vApPJzzCLZrOKBrRWkMLB4ydnEby7AI5YjVQRm5jyiLGdzw3cArvLoA0
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09.10.2022 13:24 Відповісти
На сайті укрпошти.149 грн.якщо не помиляюсь.
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09.10.2022 13:26 Відповісти
"Крымский мост ВСЬО!"
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09.10.2022 13:33 Відповісти
Швиденько Укрпошта відреагувала. В мене враження, що марки в них були готові наперед.

А чи не була то часом укрпоштівська вантажівка? Слєдком расєі ще не почав розслідувати таку версію?
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09.10.2022 17:37 Відповісти
 
 