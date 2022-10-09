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ССО сбили российский беспилотник в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Силы специальных операций сегодня, 9 октября, днем уничтожили в Харьковской области российский беспилотник "Тахион".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Тахион" является малым электрическим беспилотным летательным аппаратом, применяемым днем ​​и ночью, в различных метеоусловиях для разведки или корректировки огня в видимом и инфракрасном диапазонах волн. Может выполнять функцию ретранслятора связи", - говорится в сообщении.

ССО сбили российский беспилотник в Харьковской области 01
ССО сбили российский беспилотник в Харьковской области 02
ССО сбили российский беспилотник в Харьковской области 03

Автор: 

армия РФ (19224) беспилотник (3595) Харьковщина (5577) уничтожение (6923) ССО (526)


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Літаюче крило.
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09.10.2022 23:11 Ответить
25кг? Ну добре може ще повірю(ніт) , але в подібного розміру мопед з вагою200кг... Ніколи... Бляха фантазіі людей які в дитинстві не ходили на авіамодельні секції...
Є показники припустимого навантаження на несучу площину...
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10.10.2022 00:03 Ответить
вкл выкл
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10.10.2022 07:13 Ответить
 
 