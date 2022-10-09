ССО сбили российский беспилотник в Харьковской области. ФОТОрепортаж
Силы специальных операций сегодня, 9 октября, днем уничтожили в Харьковской области российский беспилотник "Тахион".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Тахион" является малым электрическим беспилотным летательным аппаратом, применяемым днем и ночью, в различных метеоусловиях для разведки или корректировки огня в видимом и инфракрасном диапазонах волн. Может выполнять функцию ретранслятора связи", - говорится в сообщении.
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