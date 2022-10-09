ССО збили російський безпілотник на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сили спеціальних операцій сьогодні, 9 жовтня, вдень знищили на Харківщині російський безпілотник "Тахіон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Тахіон" є малим електричним безпілотним літальним апаратом, який застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або ж коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах хвиль. Може виконувати функцію ретранслятора зв’язку", - йдеться у повідомленні.

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