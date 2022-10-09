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ССО збили російський безпілотник на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сили спеціальних операцій сьогодні, 9 жовтня, вдень знищили на Харківщині російський безпілотник "Тахіон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Тахіон" є малим електричним безпілотним літальним апаратом, який застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або ж коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах хвиль. Може виконувати функцію ретранслятора зв’язку", - йдеться у повідомленні.

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ССО збили російський безпілотник на Харківщині 01
ССО збили російський безпілотник на Харківщині 02
ССО збили російський безпілотник на Харківщині 03

Автор: 

армія рф (17337) безпілотник (4148) Харківщина (6054) знищення (7216) ССО (519)


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09.10.2022 23:11 Відповісти
25кг? Ну добре може ще повірю(ніт) , але в подібного розміру мопед з вагою200кг... Ніколи... Бляха фантазіі людей які в дитинстві не ходили на авіамодельні секції...
Є показники припустимого навантаження на несучу площину...
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10.10.2022 00:03 Відповісти
вкл выкл
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10.10.2022 07:13 Відповісти
 
 