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Новости Фото Война
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Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате сегодняшней ракетной атаки на Киев пострадал Бизнес-центр "101 Tower", расположенный в центре столицы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По состоянию на данный момент, в результате массированной ракетной атаки России по Киеву 10 октября пять человек погибли и 47 пострадали.

Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 01
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 02
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 03
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 04
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 05
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 06
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 07
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 08
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 09
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 10
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 11
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 12
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 13
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 14
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 15
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 16
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 17
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 18
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 19
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 20
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 21
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 22
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 23
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 24
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 25
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 26
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 27
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 28
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 29
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 30
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 31
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 32
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 33
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 34
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 35
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 36
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 37
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 38
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 39
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 40
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 41
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 42

Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 43
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 44
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 45
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 46
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 47
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 48
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 49
Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева 50

Видео и ФОТО: Олег Богачук

Киев (25513) крылатые ракеты (881) обстрел (27107) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+17
если бы не люди то ущерб составлял бы аналог прорыва трубы и небольшого пожара. зато рашка окончательно измазалась, и всякие маски и переговорщики заткнутся...
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10.10.2022 13:48
+17
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10.10.2022 13:53
+17
Поясніть для чого Україна взагалі утримує посольства в терористичних країнах як Білорусь та Іран??
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10.10.2022 13:57
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если бы не люди то ущерб составлял бы аналог прорыва трубы и небольшого пожара. зато рашка окончательно измазалась, и всякие маски и переговорщики заткнутся...
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10.10.2022 13:48 Ответить
Апологети, які тиснуть на нас усіма засобами, по принципу здавайтеся, а то нам страшно і невигідно, не заткнуться ніколи, доки у кацапів бабло є.
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10.10.2022 13:52 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Удари по Києву (як і до того по Чернігівській і Сумській областях) нанесені з території Білорусі. За цим повинен послідувати дипломатичний демарш з попередженням Білорусі (і інформацією для всього світу) про можливі наслідки.
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10.10.2022 13:50 Ответить
Поясніть для чого Україна взагалі утримує посольства в терористичних країнах як Білорусь та Іран??
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10.10.2022 13:57 Ответить
Розірвати всі зв'язки. Який демарш?! В сраку їх!
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10.10.2022 14:02 Ответить
https://www.facebook.com/poboltaem.sss?__cft__%5B0%5D=AZWBrFZoaeZEh_bjsPKrB9H2FCwVSot9IjzbA4j50qTFZW4bbQPVWhvH21nSDDpXByMCyBm3dXcV5l7itD7yuopOj9h_iL_f5Ua7zpo_ce8MT24xBhC0cjrywOG0eQSReqO102IZ9-GFWdNDzI_6tGTwYQtbKJkFAwvtgWWQM_Lv-g&__tn__=-%5DC%2CP-R Ярослава Бондар

Як вам спалося, білоруси,

В цю спекотно-********* ніч?

Як летіли зміїні укуси -

цей ракетно-російський клич?

Що ви діткам своїм казали,

Як будив їх гул літаків?

Спи, не бійся, моя дитино,

Про нас дбає дядя в кремлі?

Не до тебе летить ракета -

смерть, призначена не тобі.

Це на Київ, Львів і Одесу.

Це до дівчинки у Десні.

25 червня 2022 року
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10.10.2022 14:19 Ответить
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10.10.2022 13:53 Ответить
Й Кацпи- нелюди радіти будуть цьому. Гадає хтось насмілиться критикувати *****? Усі вони винні й ті що це роблять, й ті що підтримують це, й ті що мовчки спостерігають!
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10.10.2022 13:54 Ответить
не зря вчера зэ-шмара богутская выпрашивала у ***** ракеты по бандерам ...
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10.10.2022 13:55 Ответить
разом з дитячим майданчиком...
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10.10.2022 14:26 Ответить
Рашисты-суки, будьте вы все прокляты! 🤬 Страны НАТО должны вступить! Доколе мир будет наблюдать геноцид украинского народа? 😥😨
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10.10.2022 14:50 Ответить
Не тільки українського.А і багато інших.Сірія,Ічкерія,Грузія,Молдова,Фінляндія,Польша,країни Балтії,всього й не згадаєш.Але нічого,мразота кацапська біситься,як перед кінцем...
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10.10.2022 16:12 Ответить
 
 