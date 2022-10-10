Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате сегодняшней ракетной атаки на Киев пострадал Бизнес-центр "101 Tower", расположенный в центре столицы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По состоянию на данный момент, в результате массированной ракетной атаки России по Киеву 10 октября пять человек погибли и 47 пострадали.





































































































Видео и ФОТО: Олег Богачук