Последствия вражеских ракетных ударов по центру Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате сегодняшней ракетной атаки на Киев пострадал Бизнес-центр "101 Tower", расположенный в центре столицы.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По состоянию на данный момент, в результате массированной ракетной атаки России по Киеву 10 октября пять человек погибли и 47 пострадали.
Видео и ФОТО: Олег Богачук
Топ комментарии
+17 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий10.10.2022 13:48
+17 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий10.10.2022 13:53
+17 Dima30
показать весь комментарий10.10.2022 13:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@tZEinform
Удари по Києву (як і до того по Чернігівській і Сумській областях) нанесені з території Білорусі. За цим повинен послідувати дипломатичний демарш з попередженням Білорусі (і інформацією для всього світу) про можливі наслідки.
Як вам спалося, білоруси,
В цю спекотно-********* ніч?
Як летіли зміїні укуси -
цей ракетно-російський клич?
Що ви діткам своїм казали,
Як будив їх гул літаків?
Спи, не бійся, моя дитино,
Про нас дбає дядя в кремлі?
Не до тебе летить ракета -
смерть, призначена не тобі.
Це на Київ, Львів і Одесу.
Це до дівчинки у Десні.
25 червня 2022 року