Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ постраждав Бізнес-центр "101 Tower", розташований у центрі столиці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Станом на зараз, унаслідок масованої ракетної атаки Росії по Києву 10 жовтня п’ятеро людей загинули та 47 постраждали.





































































































Відео та ФОТО: Олег Богачук