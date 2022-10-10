Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ постраждав Бізнес-центр "101 Tower", розташований у центрі столиці.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Станом на зараз, унаслідок масованої ракетної атаки Росії по Києву 10 жовтня п’ятеро людей загинули та 47 постраждали.
Відео та ФОТО: Олег Богачук
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@tZEinform
Удари по Києву (як і до того по Чернігівській і Сумській областях) нанесені з території Білорусі. За цим повинен послідувати дипломатичний демарш з попередженням Білорусі (і інформацією для всього світу) про можливі наслідки.
Як вам спалося, білоруси,
В цю спекотно-********* ніч?
Як летіли зміїні укуси -
цей ракетно-російський клич?
Що ви діткам своїм казали,
Як будив їх гул літаків?
Спи, не бійся, моя дитино,
Про нас дбає дядя в кремлі?
Не до тебе летить ракета -
смерть, призначена не тобі.
Це на Київ, Львів і Одесу.
Це до дівчинки у Десні.
25 червня 2022 року