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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ постраждав Бізнес-центр "101 Tower", розташований у центрі столиці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Станом на зараз, унаслідок масованої ракетної атаки Росії по Києву 10 жовтня п’ятеро людей загинули та 47 постраждали.

Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 01
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 02
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 03
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 04
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 05
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 06
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 07
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 08
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 09
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 10
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 11
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 12
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 13
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 14
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 15
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 16
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 17
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 18
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 19
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 20
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 21
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 22
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 23
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 24
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 25
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 26
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 27
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 28
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 29
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 30
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 31
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 32
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 33
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 34
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 35
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 36
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 37
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 38
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 39
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 40
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 41
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 42

Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 43
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 44
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 45
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 46
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 47
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 48
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 49
Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва 50

Відео та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Київ (19457) крилаті ракети (1073) обстріл (28428) Богачук Олег (1457) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+17
если бы не люди то ущерб составлял бы аналог прорыва трубы и небольшого пожара. зато рашка окончательно измазалась, и всякие маски и переговорщики заткнутся...
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10.10.2022 13:48
+17
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10.10.2022 13:53
+17
Поясніть для чого Україна взагалі утримує посольства в терористичних країнах як Білорусь та Іран??
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10.10.2022 13:57
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если бы не люди то ущерб составлял бы аналог прорыва трубы и небольшого пожара. зато рашка окончательно измазалась, и всякие маски и переговорщики заткнутся...
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10.10.2022 13:48 Відповісти
Апологети, які тиснуть на нас усіма засобами, по принципу здавайтеся, а то нам страшно і невигідно, не заткнуться ніколи, доки у кацапів бабло є.
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10.10.2022 13:52 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Удари по Києву (як і до того по Чернігівській і Сумській областях) нанесені з території Білорусі. За цим повинен послідувати дипломатичний демарш з попередженням Білорусі (і інформацією для всього світу) про можливі наслідки.
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10.10.2022 13:50 Відповісти
Поясніть для чого Україна взагалі утримує посольства в терористичних країнах як Білорусь та Іран??
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10.10.2022 13:57 Відповісти
Розірвати всі зв'язки. Який демарш?! В сраку їх!
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10.10.2022 14:02 Відповісти
https://www.facebook.com/poboltaem.sss?__cft__%5B0%5D=AZWBrFZoaeZEh_bjsPKrB9H2FCwVSot9IjzbA4j50qTFZW4bbQPVWhvH21nSDDpXByMCyBm3dXcV5l7itD7yuopOj9h_iL_f5Ua7zpo_ce8MT24xBhC0cjrywOG0eQSReqO102IZ9-GFWdNDzI_6tGTwYQtbKJkFAwvtgWWQM_Lv-g&__tn__=-%5DC%2CP-R Ярослава Бондар

Як вам спалося, білоруси,

В цю спекотно-********* ніч?

Як летіли зміїні укуси -

цей ракетно-російський клич?

Що ви діткам своїм казали,

Як будив їх гул літаків?

Спи, не бійся, моя дитино,

Про нас дбає дядя в кремлі?

Не до тебе летить ракета -

смерть, призначена не тобі.

Це на Київ, Львів і Одесу.

Це до дівчинки у Десні.

25 червня 2022 року
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10.10.2022 14:19 Відповісти
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10.10.2022 13:53 Відповісти
Й Кацпи- нелюди радіти будуть цьому. Гадає хтось насмілиться критикувати *****? Усі вони винні й ті що це роблять, й ті що підтримують це, й ті що мовчки спостерігають!
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10.10.2022 13:54 Відповісти
не зря вчера зэ-шмара богутская выпрашивала у ***** ракеты по бандерам ...
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10.10.2022 13:55 Відповісти
разом з дитячим майданчиком...
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10.10.2022 14:26 Відповісти
Рашисты-суки, будьте вы все прокляты! 🤬 Страны НАТО должны вступить! Доколе мир будет наблюдать геноцид украинского народа? 😥😨
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10.10.2022 14:50 Відповісти
Не тільки українського.А і багато інших.Сірія,Ічкерія,Грузія,Молдова,Фінляндія,Польша,країни Балтії,всього й не згадаєш.Але нічого,мразота кацапська біситься,як перед кінцем...
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10.10.2022 16:12 Відповісти
 
 