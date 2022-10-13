Новые спутниковые снимки Крымского моста обнародовала компания Maxar Technologies. ФОТО

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки поврежденного в результате взрыва Крымского моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter компании.

"На сегодняшних снимках видно, что продолжаются ремонтные работы как на железнодорожной ветке Крымского моста, так и на поврежденных участках пролета автомобильной части моста. По мосту проезжают автомобили, а неподалеку - паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив", - говорится в сообщении.







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