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Новости Фото Оккупация Крыма Война
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Новые спутниковые снимки Крымского моста обнародовала компания Maxar Technologies. ФОТО

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки поврежденного в результате взрыва Крымского моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter компании.

"На сегодняшних снимках видно, что продолжаются ремонтные работы как на железнодорожной ветке Крымского моста, так и на поврежденных участках пролета автомобильной части моста. По мосту проезжают автомобили, а неподалеку - паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Новые спутниковые снимки Крымского моста обнародовала компания Maxar Technologies 01
Новые спутниковые снимки Крымского моста обнародовала компания Maxar Technologies 02
Новые спутниковые снимки Крымского моста обнародовала компания Maxar Technologies 03

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Крым (26380) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+12
У вас мост порвался)
Сорі що російською, але так краще звучить...
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13.10.2022 10:07
+6
Синей изолентой заклеют и будет, как новенький.
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13.10.2022 10:11
+5
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13.10.2022 10:22
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У вас мост порвался)
Сорі що російською, але так краще звучить...
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13.10.2022 10:07 Ответить
отклеился... (с)
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13.10.2022 10:13 Ответить
Я ж значок оргінал не поставив) а клеєм там не обійдешся, церувати (російською штопати) прийдеться, в крайному випадку скотчем... там в машині вже і заготовка для ремонту була, декілька рулонів плівки)
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13.10.2022 10:29 Ответить
Синя ізострічка ))
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13.10.2022 11:07 Ответить
Продаётся мост, не бит, не крашен. Недорого.
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13.10.2022 11:55 Ответить
Без простоя на россии.
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13.10.2022 13:46 Ответить
А деж супутник притули літає?
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13.10.2022 11:18 Ответить
Не видавайте свою необізнаність. При бажанні все про систему супутників серед яких один проплачений українцями можна знайти і не задавати "дивних" запитань.
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13.10.2022 12:03 Ответить
Не может спутник "Притула 007" и мосты взрывать, и фотки фоткать.
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13.10.2022 13:47 Ответить
Так одна автівка начинена була, чи три?
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13.10.2022 10:11 Ответить
то вибухи пердака нарасеянскього водія. тричі.
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13.10.2022 15:11 Ответить
Синей изолентой заклеют и будет, как новенький.
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13.10.2022 10:11 Ответить
Смех смехом, а там рельсы и колесные пары от жара поплавились. Какие теперь там качество и прочность бетонных конструкций? Снова подлатают и пустят на "авось"?
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13.10.2022 11:37 Ответить
Они разве о таких "мелочах" беспокоятся?
Когда жд мост провалится под очередным составом - они объявят, что это "Украина подплила опоры". Также не удивлюсь,если ФСБ заминирует опоры жд моста и подорвёт под пассажирским поездом, раз они взрывали жилые дома - они способны на всё, на простых людей им посрать, что на чужих, что на своих, их лозунг - цель оправдывает средства.
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13.10.2022 11:56 Ответить
не "подпилила", а изоленту отмотала.
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13.10.2022 15:12 Ответить
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13.10.2022 10:22 Ответить
Де фото наших суперових супутників?
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13.10.2022 10:26 Ответить
пішли на камери, олату операторів, режисерів та стилістів, щоб знімати роліки про героїчного Притуллу який знову просить гроші. (я давав свої гроші на байрактари а виявилося як завжди)
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13.10.2022 10:32 Ответить
І "історична" книжка, на яку Притулі наскидали грошей, не краща.

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13.10.2022 10:36 Ответить
Коментар парамедика із Госпітальєрів про цю "історичну" книгу.

https://twitter.com/katalina_ada Kateryna Halushka

https://twitter.com/katalina_ada @katalina_ada

Притула!!! Зупинись!!!

Цей «пєняшко» в історичних колах вже епітет для дуже мутного історика самоучки.

В цій книжці дуже багато фантазії та вимислу. Не варто!!!

Не цю книжку слід показувати закордоном.

Астанавісь!!!
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13.10.2022 10:39 Ответить
А нікому не здається що то Пінчук нам веде нового ЗЕЛЕНСЬКОГО?
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13.10.2022 10:47 Ответить
Та вже не стільки Пінчук, як ОПа, яка готує підстраховку, спаринг-партнера для найвеличнішого на вибори.
Зєлю номер 2.
Хто-небудь бачив, чув, щоб Притула колись критикував зелених, від трухіних до Зеленського із Єрмаком?
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13.10.2022 10:53 Ответить
одного удару хватить щоб дотрощити це недобиту дорогу смерті. байрактар+хаймарс. на закуску нептун
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13.10.2022 10:26 Ответить
А шо трапилось?
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13.10.2022 10:29 Ответить
Вспомнил книгу покойного Саши Литвиненко и Юрия Фельштинского "ФСБ взрывает РабSSию",,
Сами взрывают...сами себя карают...,а по факту попасть на мост очень сложно...,есть специальный бокс где просвечивают каждую прибывшую тачку или трак...,обслуживают охрану моста 3 000 баранов из ФСБ и прочих опричников путлера...
Короче спектакль для быдла🦍 Мавзолейного удался..., воевать с мирными людьми научились ещё в Сирии...
Помним фразу фюрера..
Сирия и Донбасс ...лучших полигонов не найти.. сказал хмырь в феврале 2015 года...
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13.10.2022 10:32 Ответить
Все ж питання - чому впав третій проліт моста , поза зоною вибуху , відкрите . . Щось спонукало його впасти ,, і найвірогідніша версія - від вибуху поїхали опори мосту . Якщо це правда то тут ремонт надовго .
До речі , виявилось що на будівництві мосту сильно " економили " на будматеріалах , крали гроші тобто . Зараз їхній слідком навіть розпочав слідство , з цього приводу .
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13.10.2022 10:33 Ответить
Гадаю що "від вибуху поїхали опори мосту"крімский мост.

Прежде всего, ученые сообщают о наличии двух глубинных разломов: субширотного Парпачско-Таманского разлома и субмеридиального Керченско-Ждановского.

Благодаря второму разлому, собственно говоря, и сформировался сам пролив. Также, нельзя забывать и о многочисленных антиклинальных складках, к которым приурочены все грязевые вулканы данной местности. Дополнительную сложность в строительстве обеспечивает палеололина праДона, которая проходит с севера на юг, охватывает с запада и востока косу Тузла. Она заполнена современными лиманно-морскими сильносжимаемыми газонасыщенными глинистыми осадками.
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13.10.2022 11:33 Ответить
На другому фото схоже на личинки колорадських жуків... )
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13.10.2022 11:37 Ответить
Пусть дочинят, чем бы не тешились.
Далі буде - чинить - не перечинить.
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13.10.2022 11:53 Ответить
 
 