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Нові супутникові знімки Кримського мосту оприлюднила компанія Maxar Technologies. ФОТО
Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки пошкодженого внаслідок вибуху Кримського мосту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter компанії.
"На сьогоднішніх знімках видно, що тривають ремонтні роботи як на залізничній гілці Кримського мосту, так і на пошкоджених ділянках прольоту автомобільної частини мосту. По мосту проїжджають автомобілі, а неподалік - пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку",- йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Skomoroh
показати весь коментар13.10.2022 10:07
+6 #511418
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+5 Vsevolod Marchenko
показати весь коментар13.10.2022 10:22
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Сорі що російською, але так краще звучить...
Когда жд мост провалится под очередным составом - они объявят, что это "Украина подплила опоры". Также не удивлюсь,если ФСБ заминирует опоры жд моста и подорвёт под пассажирским поездом, раз они взрывали жилые дома - они способны на всё, на простых людей им посрать, что на чужих, что на своих, их лозунг - цель оправдывает средства.
https://twitter.com/katalina_ada Kateryna Halushka
https://twitter.com/katalina_ada @katalina_ada
Притула!!! Зупинись!!!
Цей «пєняшко» в історичних колах вже епітет для дуже мутного історика самоучки.
В цій книжці дуже багато фантазії та вимислу. Не варто!!!
Не цю книжку слід показувати закордоном.
Астанавісь!!!
Зєлю номер 2.
Хто-небудь бачив, чув, щоб Притула колись критикував зелених, від трухіних до Зеленського із Єрмаком?
Сами взрывают...сами себя карают...,а по факту попасть на мост очень сложно...,есть специальный бокс где просвечивают каждую прибывшую тачку или трак...,обслуживают охрану моста 3 000 баранов из ФСБ и прочих опричников путлера...
Короче спектакль для быдла🦍 Мавзолейного удался..., воевать с мирными людьми научились ещё в Сирии...
Помним фразу фюрера..
Сирия и Донбасс ...лучших полигонов не найти.. сказал хмырь в феврале 2015 года...
До речі , виявилось що на будівництві мосту сильно " економили " на будматеріалах , крали гроші тобто . Зараз їхній слідком навіть розпочав слідство , з цього приводу .
Прежде всего, ученые сообщают о наличии двух глубинных разломов: субширотного Парпачско-Таманского разлома и субмеридиального Керченско-Ждановского.
Благодаря второму разлому, собственно говоря, и сформировался сам пролив. Также, нельзя забывать и о многочисленных антиклинальных складках, к которым приурочены все грязевые вулканы данной местности. Дополнительную сложность в строительстве обеспечивает палеололина праДона, которая проходит с севера на юг, охватывает с запада и востока косу Тузла. Она заполнена современными лиманно-морскими сильносжимаемыми газонасыщенными глинистыми осадками.
Далі буде - чинить - не перечинить.