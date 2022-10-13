Нові супутникові знімки Кримського мосту оприлюднила компанія Maxar Technologies. ФОТО

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки пошкодженого внаслідок вибуху Кримського мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter компанії.

"На сьогоднішніх знімках видно, що тривають ремонтні роботи як на залізничній гілці Кримського мосту, так і на пошкоджених ділянках прольоту автомобільної частини мосту. По мосту проїжджають автомобілі, а неподалік - пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку",- йдеться в повідомленні.







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