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Нові супутникові знімки Кримського мосту оприлюднила компанія Maxar Technologies. ФОТО

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки пошкодженого внаслідок вибуху Кримського мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter компанії.

"На сьогоднішніх знімках видно, що тривають ремонтні роботи як на залізничній гілці Кримського мосту, так і на пошкоджених ділянках прольоту автомобільної частини мосту. По мосту проїжджають автомобілі, а неподалік - пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку",- йдеться в повідомленні. 

Нові супутникові знімки Кримського мосту оприлюднила компанія Maxar Technologies 01
Нові супутникові знімки Кримського мосту оприлюднила компанія Maxar Technologies 02
Нові супутникові знімки Кримського мосту оприлюднила компанія Maxar Technologies 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мост прогнулся: Біля поромної переправи у Криму величезна черга - час очікування - 3-4 доби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14143) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+12
У вас мост порвался)
Сорі що російською, але так краще звучить...
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13.10.2022 10:07
+6
Синей изолентой заклеют и будет, как новенький.
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13.10.2022 10:11
+5
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13.10.2022 10:22
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У вас мост порвался)
Сорі що російською, але так краще звучить...
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13.10.2022 10:07 Відповісти
отклеился... (с)
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13.10.2022 10:13 Відповісти
Я ж значок оргінал не поставив) а клеєм там не обійдешся, церувати (російською штопати) прийдеться, в крайному випадку скотчем... там в машині вже і заготовка для ремонту була, декілька рулонів плівки)
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13.10.2022 10:29 Відповісти
Синя ізострічка ))
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13.10.2022 11:07 Відповісти
Продаётся мост, не бит, не крашен. Недорого.
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13.10.2022 11:55 Відповісти
Без простоя на россии.
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13.10.2022 13:46 Відповісти
А деж супутник притули літає?
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13.10.2022 11:18 Відповісти
Не видавайте свою необізнаність. При бажанні все про систему супутників серед яких один проплачений українцями можна знайти і не задавати "дивних" запитань.
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13.10.2022 12:03 Відповісти
Не может спутник "Притула 007" и мосты взрывать, и фотки фоткать.
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13.10.2022 13:47 Відповісти
Так одна автівка начинена була, чи три?
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13.10.2022 10:11 Відповісти
то вибухи пердака нарасеянскього водія. тричі.
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13.10.2022 15:11 Відповісти
Синей изолентой заклеют и будет, как новенький.
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13.10.2022 10:11 Відповісти
Смех смехом, а там рельсы и колесные пары от жара поплавились. Какие теперь там качество и прочность бетонных конструкций? Снова подлатают и пустят на "авось"?
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13.10.2022 11:37 Відповісти
Они разве о таких "мелочах" беспокоятся?
Когда жд мост провалится под очередным составом - они объявят, что это "Украина подплила опоры". Также не удивлюсь,если ФСБ заминирует опоры жд моста и подорвёт под пассажирским поездом, раз они взрывали жилые дома - они способны на всё, на простых людей им посрать, что на чужих, что на своих, их лозунг - цель оправдывает средства.
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13.10.2022 11:56 Відповісти
не "подпилила", а изоленту отмотала.
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13.10.2022 15:12 Відповісти
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13.10.2022 10:22 Відповісти
Де фото наших суперових супутників?
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13.10.2022 10:26 Відповісти
пішли на камери, олату операторів, режисерів та стилістів, щоб знімати роліки про героїчного Притуллу який знову просить гроші. (я давав свої гроші на байрактари а виявилося як завжди)
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13.10.2022 10:32 Відповісти
І "історична" книжка, на яку Притулі наскидали грошей, не краща.

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13.10.2022 10:36 Відповісти
Коментар парамедика із Госпітальєрів про цю "історичну" книгу.

https://twitter.com/katalina_ada Kateryna Halushka

https://twitter.com/katalina_ada @katalina_ada

Притула!!! Зупинись!!!

Цей «пєняшко» в історичних колах вже епітет для дуже мутного історика самоучки.

В цій книжці дуже багато фантазії та вимислу. Не варто!!!

Не цю книжку слід показувати закордоном.

Астанавісь!!!
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13.10.2022 10:39 Відповісти
А нікому не здається що то Пінчук нам веде нового ЗЕЛЕНСЬКОГО?
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13.10.2022 10:47 Відповісти
Та вже не стільки Пінчук, як ОПа, яка готує підстраховку, спаринг-партнера для найвеличнішого на вибори.
Зєлю номер 2.
Хто-небудь бачив, чув, щоб Притула колись критикував зелених, від трухіних до Зеленського із Єрмаком?
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13.10.2022 10:53 Відповісти
одного удару хватить щоб дотрощити це недобиту дорогу смерті. байрактар+хаймарс. на закуску нептун
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13.10.2022 10:26 Відповісти
А шо трапилось?
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13.10.2022 10:29 Відповісти
Вспомнил книгу покойного Саши Литвиненко и Юрия Фельштинского "ФСБ взрывает РабSSию",,
Сами взрывают...сами себя карают...,а по факту попасть на мост очень сложно...,есть специальный бокс где просвечивают каждую прибывшую тачку или трак...,обслуживают охрану моста 3 000 баранов из ФСБ и прочих опричников путлера...
Короче спектакль для быдла🦍 Мавзолейного удался..., воевать с мирными людьми научились ещё в Сирии...
Помним фразу фюрера..
Сирия и Донбасс ...лучших полигонов не найти.. сказал хмырь в феврале 2015 года...
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13.10.2022 10:32 Відповісти
Все ж питання - чому впав третій проліт моста , поза зоною вибуху , відкрите . . Щось спонукало його впасти ,, і найвірогідніша версія - від вибуху поїхали опори мосту . Якщо це правда то тут ремонт надовго .
До речі , виявилось що на будівництві мосту сильно " економили " на будматеріалах , крали гроші тобто . Зараз їхній слідком навіть розпочав слідство , з цього приводу .
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13.10.2022 10:33 Відповісти
Гадаю що "від вибуху поїхали опори мосту"крімский мост.

Прежде всего, ученые сообщают о наличии двух глубинных разломов: субширотного Парпачско-Таманского разлома и субмеридиального Керченско-Ждановского.

Благодаря второму разлому, собственно говоря, и сформировался сам пролив. Также, нельзя забывать и о многочисленных антиклинальных складках, к которым приурочены все грязевые вулканы данной местности. Дополнительную сложность в строительстве обеспечивает палеололина праДона, которая проходит с севера на юг, охватывает с запада и востока косу Тузла. Она заполнена современными лиманно-морскими сильносжимаемыми газонасыщенными глинистыми осадками.
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13.10.2022 11:33 Відповісти
На другому фото схоже на личинки колорадських жуків... )
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13.10.2022 11:37 Відповісти
Пусть дочинят, чем бы не тешились.
Далі буде - чинить - не перечинить.
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13.10.2022 11:53 Відповісти
 
 