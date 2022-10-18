С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с украинским защитником Максимом Яловцовым, погибшим в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Яловцов был основателем организации "Гражданская безопасность", проектом которой стала CIVIL SAFETY ACADEMY. Ее создали, чтобы повысить уровень осведомленности населения в стрелковом деле и предоставить ключевые навыки обращения с оружием.

До начала полномасштабной войны Максим в академии обучал греплингу, будучи чемпионом Украины 2021 в этом виде спорта. Также он был бронзовым призером чемпионата Европы-2020 по бразильскому джиу-джитсу и мастером спорта по панкратиону и фри-файту.

Также Яловцов был одним из лидеров фанатского движения киевского "Динамо".

"Война с рашистскими захватчиками уносит жизни лучших сыновей и дочерей Украины… Защищая целостность и независимость нашей родины на фронте погиб один из лидеров фанатского движения киевского "Динамо" Максим Яловцов. Душа компании, верный товарищ, отважный и мужественный воин – таким его навсегда запомнят друзья и побратимы. ФК "Динамо" разделяет эту непоправимую потерю и выражает искренние соболезнования родным и близким Максима", – говорится в сообщении на сайте ФК "Динамо".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.