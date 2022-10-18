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С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с украинским защитником Максимом Яловцовым, погибшим в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Яловцов был основателем организации "Гражданская безопасность", проектом которой стала CIVIL SAFETY ACADEMY. Ее создали, чтобы повысить уровень осведомленности населения в стрелковом деле и предоставить ключевые навыки обращения с оружием.

До начала полномасштабной войны Максим в академии обучал греплингу, будучи чемпионом Украины 2021 в этом виде спорта. Также он был бронзовым призером чемпионата Европы-2020 по бразильскому джиу-джитсу и мастером спорта по панкратиону и фри-файту.

Также Яловцов был одним из лидеров фанатского движения киевского "Динамо".

"Война с рашистскими захватчиками уносит жизни лучших сыновей и дочерей Украины… Защищая целостность и независимость нашей родины на фронте погиб один из лидеров фанатского движения киевского "Динамо" Максим Яловцов. Душа компании, верный товарищ, отважный и мужественный воин – таким его навсегда запомнят друзья и побратимы. ФК "Динамо" разделяет эту непоправимую потерю и выражает искренние соболезнования родным и близким Максима", – говорится в сообщении на сайте ФК "Динамо".

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С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 01
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 02
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 03
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 04
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 05
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 06
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 07
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 08
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 09
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 10
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 11
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 12
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 13
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 14
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 15
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 16
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 17
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 18
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 19
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 20
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 21
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 22
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 23
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 24
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 25
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 26
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 27
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 28
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 29
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 30
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 31
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 32
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 33
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 34
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 35
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 36
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 37
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 38
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 39
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 40
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 41
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 42
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 43
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 44
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 45
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 46
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 47
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 48
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 49
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 50
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 51
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 52
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 53
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 54
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 55
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 56
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 57
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 58
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 59
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 60
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 61
С погибшим в бою с оккупантами воином Максимом Яловцовым (Регбистом) попрощались в Киеве 62

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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