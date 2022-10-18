Із загиблим в бою з окупантами воїном Максимом Яловцовим (Регбістом) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із українським захисником Максимом Яловцовим, який загинув у бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Яловцов був засновником організації "Цивільна безпека", проєктом якої стала CIVIL SAFETY ACADEMY. Її створили, щоб підвищити рівень обізнаності населення у стрілецькій справі та надати ключові навички поводження зі зброєю.

До початку повномасштабної війни Максим в академії навчав греплінгу, будучи чемпіоном України 2021 року у цьому виді спорту. Також він був бронзовим призером чемпіонату Європи-2020 з бразильського джиу-джитсу та майстром спорту з панкратіону та фрі-файту.

Також Яловцов був одним із лідерів фанатського руху київського "Динамо".

"Війна з рашистськими загарбниками забирає життя найкращих синів та дочок України… Захищаючи цілісність та незалежність нашої батьківщини на фронті, загинув один із лідерів фанатського руху київського "Динамо" Максим Яловцов. Душа компанії, вірний товариш, відважний і мужній воїн – таким його назавжди запам'ятають і побратими. ФК "Динамо" розділяє цю непоправну втрату та висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима", - йдеться в повідомленні на сайті ФК "Динамо".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.