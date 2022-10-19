Завершено расследование в отношении предателя-начальника артиллерии воинской части в Крыму, ныне сражающегося на стороне оккупантов, - ГБР. ФОТО

ГБР продолжает привлекать к ответственности предателей из бывших военных, которые в 2014 году перешли на сторону врага, а сейчас воюют против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, эти преступления не имеют срока давности и каждый предатель рано или поздно понесет заслуженное наказание.

"Работники ГБР завершили специальное расследование в отношении бывшего начальника артиллерии одной из воинских частей Вооруженных сил Украины из АР Крым, который в 2014 году перешел на сторону врага. Обвинительный акт направлен в суд. После захвата российскими оккупантами воинской части подполковник присягнул на верность агрессору. Выслуживаясь перед оккупантами, он способствовал передаче имущества воинской части подразделениям артиллерии и Черноморского флота российской армии. Сейчас он проходит службу в должности начальника артиллерии воинской части РФ и воюет против Украины", - говорится в сообщении.

Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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