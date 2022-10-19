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Новости Фото Оккупация Крыма Война
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Завершено расследование в отношении предателя-начальника артиллерии воинской части в Крыму, ныне сражающегося на стороне оккупантов, - ГБР. ФОТО

ГБР продолжает привлекать к ответственности предателей из бывших военных, которые в 2014 году перешли на сторону врага, а сейчас воюют против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, эти преступления не имеют срока давности и каждый предатель рано или поздно понесет заслуженное наказание.

"Работники ГБР завершили специальное расследование в отношении бывшего начальника артиллерии одной из воинских частей Вооруженных сил Украины из АР Крым, который в 2014 году перешел на сторону врага. Обвинительный акт направлен в суд. После захвата российскими оккупантами воинской части подполковник присягнул на верность агрессору. Выслуживаясь перед оккупантами, он способствовал передаче имущества воинской части подразделениям артиллерии и Черноморского флота российской армии. Сейчас он проходит службу в должности начальника артиллерии воинской части РФ и воюет против Украины", - говорится в сообщении.

Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Завершено расследование в отношении предателя-начальника артиллерии воинской части в Крыму, ныне сражающегося на стороне оккупантов, - ГБР 01
Завершено расследование в отношении предателя-начальника артиллерии воинской части в Крыму, ныне сражающегося на стороне оккупантов, - ГБР 02

Крым (26384) государственная измена (1540) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+6
Имитация бурной деятельности в прокуратуре - на фронт идти не хотят
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19.10.2022 11:13
+5
Навіщо проводити розслідування і витрачати на це величезні кошти. Є списки військових на стан лютого 14 року. Потім є списки військових на стан квітня коли вже всі кримські військові мали бути на підконтрольні частині України. Все. Кого нема в другому списку - той зрадник.
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19.10.2022 11:19
+4
ну і що ж нарозслідували? що він зрадник? довго думали? чи просто- бабло капае-можна ще 5 років розслідувати..
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19.10.2022 11:05
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ну і що ж нарозслідували? що він зрадник? довго думали? чи просто- бабло капае-можна ще 5 років розслідувати..
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19.10.2022 11:05 Ответить
У мене таке ж питания- шо далі? Активи в судах заарештовують - потім власники в верховному суді все відвоюють
Розслідування проти зрадників роблять - а те тількі сміються. Якщо б був Моссад , да вбивав би зрадників- тоді би їм було страшно
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19.10.2022 11:12 Ответить
По активам - потім власники( типа мертветчука) можуть і в лондонський суд подати і виграти .

і українська прокуратура завжди їм ДОПОМАГАЕ за пару лимонов
Где гроши от Янека, Азарова, клименка и т д ? Все гроши прокурори ПРОСРАЛИ
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19.10.2022 11:17 Ответить
Привлечением к ответственности будет его полная демилитаризация с могилизацией и получением родственниками очередной гавно-Лады, а не какие-то смешные обвинительные акты в суд. А вот что там с многочисленными предателями среди наших крымских сбушников и милиционеров, которые сбежали в полном составе? В Киеве никого не хотят привлечь к уголовной ответственности за подбор, обучение и руководство всей этой нечистью?
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19.10.2022 11:10 Ответить
Имитация бурной деятельности в прокуратуре - на фронт идти не хотят
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19.10.2022 11:13 Ответить
ДБР як завжди - робе вигляд, що працює в інтересах України.
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19.10.2022 11:18 Ответить
Навіщо проводити розслідування і витрачати на це величезні кошти. Є списки військових на стан лютого 14 року. Потім є списки військових на стан квітня коли вже всі кримські військові мали бути на підконтрольні частині України. Все. Кого нема в другому списку - той зрадник.
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19.10.2022 11:19 Ответить
А имя у него есть?
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19.10.2022 11:54 Ответить
А что, Комфи в Крыму работает? Чья это контора?
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19.10.2022 11:55 Ответить
І що далі?
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19.10.2022 13:27 Ответить
The only appropriate investigation in cases like such would be determining if the info about the successful elimination is true.
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19.10.2022 15:42 Ответить
Я наголошую таких тварюк потрібно находити і карати і не тільки його а всю його родину.Вони знали тварюки що робили !
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19.10.2022 21:07 Ответить
 
 