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Псевдоглаву администрации Чернобаевской громады будут судить за сотрудничество с оккупантами, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева завершено специальное досудебное расследование по уголовному производству по подозрению гражданина Украины в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, мужчина, находясь на временно оккупированной территории с. Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками и, получив от них предложение возглавить незаконно созданный орган власти, добровольно вступил в должность главы администрации Чернобаевской территориальной громады Херсонской области.

"Занимая указанную должность, мужчина в нарушение требований Конституции и Законов Украины незаконно распоряжается коммунальным имуществом. В настоящее время обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществлялось СО Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении ДЗНГ СБ Украины.

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Псевдоглаву администрации Чернобаевской громады будут судить за сотрудничество с оккупантами, - прокуратура 01

прокуратура (5012) государственная измена (1540) Чернобаевка (69)


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и зачем рожу пикселить? На фото: Юрий Турулев.
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19.10.2022 11:29 Ответить
Гауляйтером легендарной Чернобаевки российские оккупанты назначили херсонского предпринимателя Юрия Валерьевича Турулева.

До своего нынешнего «назначения» Турулев работал заместителем начальника Херсонского куста автостанций, начальником Херсонской пригородной автостанции ООО «Херсонавтотранс».

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19.10.2022 11:40 Ответить
чому запроданець не за гратами?
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19.10.2022 11:39 Ответить
Він ще на окупованій.
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19.10.2022 12:03 Ответить
Какого района? Белозерского?) Серьезно? Рукожопы в прокуратуре не знают что такого района не существует? Или знают и так отмазывают преступника?
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19.10.2022 13:27 Ответить
Та його нагородити потрібно, орки злітаються в Чорнобаївку на бавовну як мухи на мед.
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19.10.2022 15:33 Ответить
 
 