Псевдоглаву администрации Чернобаевской громады будут судить за сотрудничество с оккупантами, - прокуратура. ФОТО
При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева завершено специальное досудебное расследование по уголовному производству по подозрению гражданина Украины в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Согласно материалам следствия, мужчина, находясь на временно оккупированной территории с. Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками и, получив от них предложение возглавить незаконно созданный орган власти, добровольно вступил в должность главы администрации Чернобаевской территориальной громады Херсонской области.
"Занимая указанную должность, мужчина в нарушение требований Конституции и Законов Украины незаконно распоряжается коммунальным имуществом. В настоящее время обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществлялось СО Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении ДЗНГ СБ Украины.
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До своего нынешнего «назначения» Турулев работал заместителем начальника Херсонского куста автостанций, начальником Херсонской пригородной автостанции ООО «Херсонавтотранс».