Уничтожение вражеской установки разминирования УР-77 "Метеорит". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую установку разминирования УР-77 "Метеорит".

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку бойцы совершили с помощью боевого дрона.

Для справки: УР-77 "Метеорит" - советская самоходная реактивная установка, предназначенная для разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Серийно производится с 1978 года на замену УР-67. УР-77 способна совершать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина – от 80 до 90 метров. Разминирование происходит после подрыва заряда - ударная волна от его взрыва влечет за собой износ механических детонаторов мин. Однако, полное разминирование не гарантируется – к примеру, могут остаться взведенными мины, имеющие детонаторы двухкратного нажима (мина ТМ-62 с детонатором МВД-62 или Mk7 с детонатором №5 Mk4), противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные детонаторы.

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