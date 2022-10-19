РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4200 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 120 32

Уничтожение вражеской установки разминирования УР-77 "Метеорит". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую установку разминирования УР-77 "Метеорит".

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку бойцы совершили с помощью боевого дрона.

Для справки: УР-77 "Метеорит" - советская самоходная реактивная установка, предназначенная для разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Серийно производится с 1978 года на замену УР-67. УР-77 способна совершать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина – от 80 до 90 метров. Разминирование происходит после подрыва заряда - ударная волна от его взрыва влечет за собой износ механических детонаторов мин. Однако, полное разминирование не гарантируется – к примеру, могут остаться взведенными мины, имеющие детонаторы двухкратного нажима (мина ТМ-62 с детонатором МВД-62 или Mk7 с детонатором №5 Mk4), противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные детонаторы.

Также читайте: По наводкам патриотов уничтожены сотни единиц техники и несколько генералов РФ, - СБУ

армия РФ (19224) уничтожение (6923) техника (1736)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Кратер как от метеорита)
показать весь комментарий
19.10.2022 10:56
+14
что с землей украинской сделали уроды?! вся в шрамах.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:08
+11
"он испарился!" (тм)
показать весь комментарий
19.10.2022 10:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кратер как от метеорита)
показать весь комментарий
19.10.2022 10:56 Ответить
Так там вибухівки нормально так!
показать весь комментарий
19.10.2022 10:58 Ответить
Тонны полторы
показать весь комментарий
19.10.2022 11:16 Ответить
Наші славні Захисники. Тільки вам віримо і вам дякуємо. Кожної миті, дякуємо, що тримаєте на своїх плечах біди війни. Боріться і перемагайте.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:57 Ответить
куди подівся метеорит
показать весь комментарий
19.10.2022 10:58 Ответить
Puff...
показать весь комментарий
20.10.2022 01:41 Ответить
"он испарился!" (тм)
показать весь комментарий
19.10.2022 10:58 Ответить
Где-то на рабсее появится объявление, требуются операторы систем разминирования, Калину даём в первый месяц службы.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:00 Ответить
Приспів:

І москаля нема,

Немає москаля,

Немає ***** вопше,

Сама сира земля,

Працює артилерія,

Їбашать пацани

Одним кацапом менше,

А вторий насрав в штани...
показать весь комментарий
19.10.2022 11:01 Ответить
что эти кацапские выродки сделали с землей...
показать весь комментарий
19.10.2022 11:01 Ответить
Анігіляція.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:02 Ответить
десь так розміновуються ворожі установки розмінування.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:02 Ответить
Как в игре в морской бой:
"А-4"
"Убил"
показать весь комментарий
19.10.2022 11:06 Ответить
пля...
стояла посреди поля никому не нужная брошенная железяка...
бахнули по ней - благо не двигалась...

Хаймерсом бахнули?..
показать весь комментарий
19.10.2022 11:07 Ответить
Брошенная?
С полным БК
показать весь комментарий
19.10.2022 11:08 Ответить
установка разминирования с полным БК?
что-то новое...

а вот бахнули зарядом кокретным.
Интересно сколько стоит металлолом среди поля и ракета с учётом затрат на доставку к груде металлолома...
показать весь комментарий
19.10.2022 11:19 Ответить
Эта приблуда имеет на борту два заряда для разминирования по 725 кг взрывчатого вещества в каждом. А уничтожили ее обыкновенным снарядом от трех топоров.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:59 Ответить
ну значит хорошо...
показать весь комментарий
19.10.2022 12:11 Ответить
что с землей украинской сделали уроды?! вся в шрамах.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:08 Ответить
Кто сказал: "Всё сгорело дотла,
Больше в землю не бросите семя"?
Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время.

Материнства не взять у земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что землю сожгли?
Нет, она почернела от горя.

Как разрезы, траншеи легли,
И воронки, как раны зияют.
Обнажённые нервы земли
Неземные страдания знают.

Она вынесет всё, переждёт,
Не записывай землю в калеки.
Кто сказал, что земля не поёт,
Что она замолчала навеки?!

Нет, звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин,
Ведь земля - это наша душа,
Сапогами не вытоптать душу.

Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время... -

https://socratify.net/quotes/vladimir-semenovich-vysotskii Владимир Высоцкий
показать весь комментарий
19.10.2022 12:05 Ответить
Путлеровцы еще применяют эти установки для обстрела городов .
показать весь комментарий
19.10.2022 11:23 Ответить
розмінування пройшло успішно.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:43 Ответить
Металлолом где? Она из фанеры была?
показать весь комментарий
19.10.2022 11:58 Ответить
У нее внутри было полторы тонны взрывчатки.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:08 Ответить
У нее случился метеоризм. 💩
показать весь комментарий
19.10.2022 11:59 Ответить
Не знаю, як москалям, а нам подобається!
показать весь комментарий
19.10.2022 12:36 Ответить
Це така ж весною в Маріку по нашим лупила.
показать весь комментарий
19.10.2022 13:32 Ответить
СЛАВА ВСУ!
показать весь комментарий
19.10.2022 13:49 Ответить
Экипаж не пострадал?
показать весь комментарий
19.10.2022 14:24 Ответить
Впечатляет.
показать весь комментарий
19.10.2022 17:57 Ответить
Как всегда без движения, брошенная техника в кадре , а сколько такого видео уничтожение уничтоженой техники в интернете,зачем такое заливать не понимаю!!!
показать весь комментарий
20.10.2022 19:17 Ответить
 
 