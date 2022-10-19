Уничтожение вражеской установки разминирования УР-77 "Метеорит". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражескую установку разминирования УР-77 "Метеорит".
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку бойцы совершили с помощью боевого дрона.
Для справки: УР-77 "Метеорит" - советская самоходная реактивная установка, предназначенная для разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Серийно производится с 1978 года на замену УР-67. УР-77 способна совершать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина – от 80 до 90 метров. Разминирование происходит после подрыва заряда - ударная волна от его взрыва влечет за собой износ механических детонаторов мин. Однако, полное разминирование не гарантируется – к примеру, могут остаться взведенными мины, имеющие детонаторы двухкратного нажима (мина ТМ-62 с детонатором МВД-62 или Mk7 с детонатором №5 Mk4), противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные детонаторы.
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І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
"А-4"
"Убил"
стояла посреди поля никому не нужная брошенная железяка...
бахнули по ней - благо не двигалась...
Хаймерсом бахнули?..
С полным БК
что-то новое...
а вот бахнули зарядом кокретным.
Интересно сколько стоит металлолом среди поля и ракета с учётом затрат на доставку к груде металлолома...
Больше в землю не бросите семя"?
Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время.
Материнства не взять у земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что землю сожгли?
Нет, она почернела от горя.
Как разрезы, траншеи легли,
И воронки, как раны зияют.
Обнажённые нервы земли
Неземные страдания знают.
Она вынесет всё, переждёт,
Не записывай землю в калеки.
Кто сказал, что земля не поёт,
Что она замолчала навеки?!
Нет, звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин,
Ведь земля - это наша душа,
Сапогами не вытоптать душу.
Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время... -
https://socratify.net/quotes/vladimir-semenovich-vysotskii Владимир Высоцкий