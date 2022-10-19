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"Армия дронов" передала на фронт 179 беспилотников, - Минцифры. ФОТОрепортаж

"Армия дронов" совместно с UNITED24, Госспецсвязи и Генштабом передали 179 квадрокоптеров для нужд фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

"146 DJI Mavic 3 и 33 DJI Matrice RTK 300 уехали с военными в направлении Херсонщины, Донецкой области, Харьковщины, Луганщины, Запорожья и приграничных областей на севере страны", - говорится в сообщении.

Беспилотники помогут отслеживать врага по всей территории фронта.

Вицепремьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что беспилотники Mavic 3 помогут защитникам и защитницам оперативно выявлять технику, перемещение оккупантов и корректировать артиллерию по позициям врага.

"Эти дроны снимают видео в формате 4К, что позволяет узнать, где находятся оккупанты, не попасть под их прицел и сохранить жизнь", - добавил Федоров.

По его словам, еще более мощные дроны Matrice RTK 300 отправлены в горячие точки.

"Эти дроны находят наиболее замаскированные позиции россиян. Далее - работа артиллерии. Военные оперативно получают информацию о местонахождении оккупантов и уничтожают вражеские позиции", - пояснил вице-премьер.

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Армия дронов передала на фронт 179 беспилотников, - Минцифры 01
Армия дронов передала на фронт 179 беспилотников, - Минцифры 02
Армия дронов передала на фронт 179 беспилотников, - Минцифры 03
Армия дронов передала на фронт 179 беспилотников, - Минцифры 04

Генштаб ВС (6275) ВСУ (6587) Федоров Михаил (506) дроны (3917) Минцифры (316)


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але вже потрібні дрони - камікадзе які б несли кілограм 30 вибухівки начиненою поражаючими елементами
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19.10.2022 13:45 Ответить
ждём когда ты напишешь, где их можно купить, причём такие, чтобы не сбивались Рэбом
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19.10.2022 13:51 Ответить
купить і я можу їх треба самим робити ...здається вони на деревах не ростуть
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19.10.2022 14:04 Ответить
не реагуй на зе і порохоботів, у відповідь разве що нагадуй як краде влада млрд коштів...

порівнюй їх с рашкою де пенсійній фонд пускають на війну. Щоб люди мозок полоскали від совку. Тому що юа совок против рашистів - це план роману "1984"...

Тільки націоналізація та здоровий глузд у природокористуванні задля підняття економіки та впк допоможе знищити вщент москалів.
Але олігократією (під якою зе та єрмак) ПРОТИ, як цих паразитів може знищити ментальний совок?

Ніяк, це можуть тільки націоналісти по розуму.

Тобто - НАЦІЯ ПОДНАД УСЕ, НАЦІЇ НАЛЕЖИТЬ ВСЕ.
БУДЕТ ТАК!
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19.10.2022 14:23 Ответить
чому "але", а не "також"?
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19.10.2022 13:54 Ответить
Потрібні всякі дрони і камікадзе і розвідуваальні і ударні.
179 розвідувальних дрони - це добре.
Ці дрони як мінімум очі артилерії та управління боєм.
А враховуючи те що вони довго не живуть - поповнення дуже потрібне постійно.
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19.10.2022 15:22 Ответить
Нужные для ВСУ вещи...

Вопрос: а в чем проблема?

Ведь эти дроны спокойно можно купить на рынке. Цена в районе от $750 до $2,500 в зависимости от комплектации и модели.

Почему они до сих пор не закуплены?
И не 179 штук, а больше- сколько нужно.

Это не приобретение «тяжелой военной техники», это доступный товар.
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19.10.2022 16:36 Ответить
Как известно, рыба гниёт с головы. Когда страной управляет клоун, который годен разве что на приготовление шашлыков, для которого Ермак и Татаров незаменимые люди, о чем можно говорить. В бюджет вроде бы хотели протянуть финансирование телемарафона на 1,4 млрд гривен, а вы о коптерах.. На них много не заработаешь..
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19.10.2022 18:42 Ответить
 
 