"Армия дронов" передала на фронт 179 беспилотников, - Минцифры. ФОТОрепортаж
"Армия дронов" совместно с UNITED24, Госспецсвязи и Генштабом передали 179 квадрокоптеров для нужд фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
"146 DJI Mavic 3 и 33 DJI Matrice RTK 300 уехали с военными в направлении Херсонщины, Донецкой области, Харьковщины, Луганщины, Запорожья и приграничных областей на севере страны", - говорится в сообщении.
Беспилотники помогут отслеживать врага по всей территории фронта.
Вицепремьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что беспилотники Mavic 3 помогут защитникам и защитницам оперативно выявлять технику, перемещение оккупантов и корректировать артиллерию по позициям врага.
"Эти дроны снимают видео в формате 4К, что позволяет узнать, где находятся оккупанты, не попасть под их прицел и сохранить жизнь", - добавил Федоров.
По его словам, еще более мощные дроны Matrice RTK 300 отправлены в горячие точки.
"Эти дроны находят наиболее замаскированные позиции россиян. Далее - работа артиллерии. Военные оперативно получают информацию о местонахождении оккупантов и уничтожают вражеские позиции", - пояснил вице-премьер.
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порівнюй їх с рашкою де пенсійній фонд пускають на війну. Щоб люди мозок полоскали від совку. Тому що юа совок против рашистів - це план роману "1984"...
Тільки націоналізація та здоровий глузд у природокористуванні задля підняття економіки та впк допоможе знищити вщент москалів.
Але олігократією (під якою зе та єрмак) ПРОТИ, як цих паразитів може знищити ментальний совок?
Ніяк, це можуть тільки націоналісти по розуму.
Тобто - НАЦІЯ ПОДНАД УСЕ, НАЦІЇ НАЛЕЖИТЬ ВСЕ.
БУДЕТ ТАК!
179 розвідувальних дрони - це добре.
Ці дрони як мінімум очі артилерії та управління боєм.
А враховуючи те що вони довго не живуть - поповнення дуже потрібне постійно.
Вопрос: а в чем проблема?
Ведь эти дроны спокойно можно купить на рынке. Цена в районе от $750 до $2,500 в зависимости от комплектации и модели.
Почему они до сих пор не закуплены?
И не 179 штук, а больше- сколько нужно.
Это не приобретение «тяжелой военной техники», это доступный товар.