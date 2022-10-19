"Армия дронов" передала на фронт 179 беспилотников, - Минцифры. ФОТОрепортаж

"Армия дронов" совместно с UNITED24, Госспецсвязи и Генштабом передали 179 квадрокоптеров для нужд фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

"146 DJI Mavic 3 и 33 DJI Matrice RTK 300 уехали с военными в направлении Херсонщины, Донецкой области, Харьковщины, Луганщины, Запорожья и приграничных областей на севере страны", - говорится в сообщении.

Беспилотники помогут отслеживать врага по всей территории фронта.

Вицепремьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что беспилотники Mavic 3 помогут защитникам и защитницам оперативно выявлять технику, перемещение оккупантов и корректировать артиллерию по позициям врага.

"Эти дроны снимают видео в формате 4К, что позволяет узнать, где находятся оккупанты, не попасть под их прицел и сохранить жизнь", - добавил Федоров.

По его словам, еще более мощные дроны Matrice RTK 300 отправлены в горячие точки.

"Эти дроны находят наиболее замаскированные позиции россиян. Далее - работа артиллерии. Военные оперативно получают информацию о местонахождении оккупантов и уничтожают вражеские позиции", - пояснил вице-премьер.

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